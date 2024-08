WCLV Program Guide 08-07-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Serge Bortkiewicz Studies, Op 15 Pierre Huybregts, p

Peter Tchaikovsky Ouverture solenelle, 1812, Op. 49 Oregon Sym Orch/James DePreist

Serge Bortkiewicz Suite for Violin and Piano, Op. 63 Chrstian Persinaru, v; Nils Franke, p

Leos Janacek Wind Sextet, Mladi (Youth) (1924) Michael Thompson Wind Quintet

Mel Bonis Album pour les Tout-Petits (1913) Nathalia Nilstein, p

Henry Purcell Fantasia: Three parts on a ground, Z 731 Orch of the 18th Century/Frans Bruggen

Pietro Locatelli L'Arte del Violino, Op 3 Suzanne Lautenbacher, v; Mainz Chamber Orch/Gunter Kehr

Benjamin Britten Phantasy Quartet, Op. 2 Alex Klein, ob; Vermeer Quartet members

Ralph Vaughan Williams Phantasy Quintet (1912) Maggini String Quartet; Garfield Jackson, vi

Thomas McKinley Fantasy Pieces for Piano (2005) Roberta Rust, p

Josef Strauss Schafer-Quadrille, Op. 196 Slovak State Phil/Arthur Kulling

Johann Strauss II Waltzes, Morgenblatter, Op. 279 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Josef Strauss Polka schnell, Eingesendet, Op 24 Vienna Phil/Mariss Jansons

Johannes Brahms Srting Sextet No. 1 in B-Flat, Op. 18 St Martin's Academy Chamber Ensemble

Johannes Brahms Liebeslieder Waltzes Op. 52 Edith Mathis, s; Brigitte Fassbaender, ms; Peter Schreier, t; Dietrich Fischer-Dieskau, br

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Aram Khachaturian Pepo (1934) Armenian Phil/Loris Tjeknavorian

Aleksander Arutyunian Trumpet Concerto in A-Flat (1949) Paul Johnson, tr; Dallas Wind Sym/Howard Dunn

Jean-Francois Dandrieu Suite in D Andre Isoir, o

Joseph Boudin de Boismortier Deuxieme Serenade ou Simphonie Francoise Le Concert Spirituel/Herve Niquet

Ferdinand Herold Symphony #2 in D Swiss Italian Orch/Wolf-Dieter Hauschild

Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite #4 in F Karen Flint, hc

George Frideric Handel The Faithful Shepherd Suite Royal Phil/Yehudi Menuhin

Antonio Vivaldi Il pastor fido, Op 13 Goodwin, ob; North, g; Sheppard, vc; Toll, o

Francesco Morlacchi The Swiss Shepherd James Galway, f; Phillip Moll, p

Gioachino Rossini William Tell Accademia di Santa Cecilia Orch/Myung-Whun Chung

Ernest Chausson Poeme, Op.25 Leila Josefowicz, v; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Nino Rota The Leopard film music (1963) La Scala Phil/Riccardo Muti

Franz Joseph Haydn Die Jahreszeiten (The Seasons) Soloists, Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/Gardiner

Johann Baptist Vanhal Bassoon Concerto in C John Miller, bn; St Mary's Chamber Players/Neville Marriner

Francesco Durante Concerto #2 in g Concerto Koln

Igor Stravinsky Suite italienne Truls Mork, vc; Lars Vogt, p

Marchetto Cara Non e' tempo d'aspettare Toronto Consort

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C (1781)

Francesco Salieri: Symphony in B-Flat 'La tempesta di mare' (1770)

John Dowland: Sleep, wayward thoughts (1597)

Traditional: The Virgin Queen Set

Sir Granville Bantock: The Sea Reivers (1920)

Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 (1862)

François Joseph Gossec: Gavotte (1790)

Sir Edward Elgar: Empire March (1924)

André Grétry: Le magnifique: Overture (1773)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz (1906)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Hans Zimmer: Gladiator: Suite (2000)

Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)

Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody (1943)

Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 (1823)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

Vítezslav Novák: Slovak Suite: Children's Scene (1903)

Paula Kimper: Venus Projection (1990)

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Voi che sapete (1786)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Dave Brubeck: Three to Get Ready (1959)

Dave Brubeck: Fujiyama (1964)

Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas (1902)

Jean Sibelius: Processional (1938)

Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)

Luigi Cherubini: Symphony in D (1815)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Lukas Foss: Ode (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Béla Bartók: Music for Strings, Percussion & Celesta (1936)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Erik Satie: Je te veux (1897)

Erik Satie: Gnossienne No. 1 (1890)

Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino (1932)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 (1873)

Robert Schumann: Fantasie in C (1836)

William Grant Still: Wood Notes (1947)

Florence Price: Fantasie Negre No. 1 (1929)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 in E-Flat (1770)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 13 in G (1770)

Michi Wiancko: La Follia Variations after Geminiani (2007)

Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' (1550)

Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Jota (1914)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins (1723)

John Williams: War Horse: The Homecoming (2011)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ruperto Chapì: La Revoltosa: Prelude (1897)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 in D-Flat (1912)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)

Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977)

Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto (1876)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre (1889)

Daniel Gregory Mason: Prelude and Fugue (1921)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio (1782)

Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture (1821)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sir Granville Bantock: Celtic Symphony (1940)

Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet (1919)

Fritz Kreisler: Liebesfreud (1910)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

20:00 SPECIAL Cleveland International Piano Competition Final Salon Round, recorded Tuesday at the Glidden House in University Circle

Evren Ozel, 25, USA

Chopin: Polonaise-Fantaisie in A-flat Major, Op. 61

Debussy: Preludes, Book II

Maxim Lando, 21, USA

Gustav Holst (arr M. Lando): The Planets

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – pianist Awadagin Pratt

Johann Sebastian Bach: Aria & Chorale from Cantata No. 51 'Jauchzet Gott In Allen Landen' (1730)

André Previn: Honey and Rue (1992)

Alessandro Scarlatti: Cantata 'Su le sponde del Tebro' (1695)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera (1907)

Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 (1772)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Alexander Voormolen: Arioso from Concerto for 2 Oboes (1935)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 (1783)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853)

Giuseppe Tartini: Largo-Andante from Violin Concerto (1750)

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)