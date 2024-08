WCLV Program Guide 08-01-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Nikolai Medtner Three Noveletten (Novelles), Op 17 Igor Nikonovich, p Russian Disc RDCD-10014 Medtner: Piano Works 5:22

0:05:22 Robert Schumann Noveletten, Op. 21 Yves Nat, p EMI/Ang CZS7-67141-2 (4) Schumann Oeuvres pour piano 4:15

0:09:37 Francis Poulenc Three Novelettes Lucille Chung, p Signum SIGCD-455 Poulenc: Works for Piano Solo & Duo 7:24

0:18:48 Alexander Glazunov Five Novelettes, Op 15 Utrecht String Quartet MD+G 6032245-2 (5) Glazunov Complete String Quartets 29:57

0:48:45 Vasili Kalinnikov Tsar Boris Budapest Sym/Antal Jancsovics Marco Polo 8.223135 Kalinnikov 5:28

0:54:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1 (1949) Moscow Chamber Orch/Constantine Orbelian Delos DE-3257 SHOSTAKOVICH, D.: Orchestral Music (Waltzes) (Moscow Chamber Orchestra, Orbelian) 1:40

1:00:00 George Frideric Handel Love in Bath Royal Phil/Thomas Beecham EMI/Ang CDM7-63374-2 N/A 3:03

1:04:58 George Frideric Handel Concerto grosso in g, Op. 6, No. 6 Orpheus Chamber Orch DG 471758-2 (3) Handel: 12 Concerti Grossi, Op. 6 16:10

1:22:52 Ronald Hamnar Blue Hills Rhapsody Queensland Sym Orch/Ronald Hamnar ABC 442374-2 (2) 50: Celebrating Fifty Years of the Australian Youth Orchestra 13:19

1:36:11 Alfred Hill Symphony No. 10 in C, Short Symphony Queensland Sym/Wilfried Lehmann Marco Polo 8.223538 Alfred Hill 18:28

1:54:39 Edwin Carr The Twelve Signs (1974) Melbourne Sym Orch/Edwin Carr Kiwi Pacific CDSLD-101 Edwin Carr 1:49

2:00:00 Domenico Scarlatti Clavier Sonata in b, Kk 87 Victoria Drake, h Well-Tempered Productions WTP-5168 N/A 5:16

2:05:16 Pietro Locatelli Cello Sonata in D Janos Starker, vc; Stephen Swedish, p Philips B0007482-02 Perspectives * Janos Starker 14:11

2:19:27 Gabriel Faure Elegie in c, Op 24 Janos Starker, vc; Philharmonia Orch/Walter Susskind EMI/Ang CDC5-68485-2 (6) Les introuvables de Janos Starker 6:39

2:26:06 Sebastian LEE Four Etudes, Op 70 Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:33

2:27:39 Adolf Wiklund Piano Concerto #2 in b, Op 17 (1917) Erikson, p; Swedish Radio Sym/Westerberg Caprice CAP-21363 Wiklund 27:10

2:54:49 Geirr Tveitt Suite #1, A Hundred Folk Tunes from Hardanger, Op 151 Royal Norwegian Navy Band/Bjarte Engeset Naxos 8.572095 TVEITT: Music for Wind Instruments 1:46

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Theodore Dubois Terzettino Hat Trick Bridge 9472 Garden of Joys & Sorrows 5:07

3:05:07 Cecile Chaminade Piano Trio #1 in g, Op 11 Tzigane Piano Trio ASV 5171031 Chaminade: 2 Piano Trios, Etc 22:35

3:27:42 Cecile Chaminade Song, Malgre nous Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 471331-2 Chaminade * Melodies * Anne Sofie von Otter 1:21

3:29:03 Michael Haydn Symphony No. 9 in D Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal CPO 999153-2 Michael Haydn 7:05

3:36:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 36 in E-Flat Philharmonia Hungarica/Antal Dorati London STS-15249/54 (6) N/A 18:10

3:54:18 Muzio Clementi Gradus ad Parnassum, Op 44 Alessandro Marangoni, p Brilliant Classics 95571 (22) Virtuoso Piano Etudes 1:46

4:00:00 Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Vladimir Ashkenazy, p London 4756832 (3) The Well-Tempered Clavier 5:24

4:05:24 Johannes Brahms Tragic Overture, Op.81 Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis RCA 60118-2-RC Brahms: Symphony No. 3 Op. 90, Tragic Overture Op. 81 14:33

4:21:15 Anton Arensky Two-Piano Suite #2, Op 23 Lyubov Bruk, p; Mark Taimanov, p Philips 456736-2 (2) Great Pianists of the 20th Century: Lyubov Bruk and Mark Taimanov 14:38

4:35:53 Domenico Cimarosa Two-Flute Concerto in G Jeanne Galway, f; London Mozart Players/James Galway, f RCA 63701-2 Hommage A Rampal 18:02

4:53:55 Alexander Gretchaninoff Duets, Op 31 Evelyn Lear, s, Thomas Stewart, br, Georg Roessner, p VAI VAIA-1057 Lear: Songs My Mother Taught Me 1:10

5:00:00 Sergei Rachmaninoff Preludes, Op. 32 Maxim Philippov, p Harmonia Mundi HMU-907292 Silver Medalist: 11th Van Cliburn International Piano Competition 4:58

5:04:58 Sergei Rachmaninoff Prince Rostislav (1891) USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya 34166 (2) Symphonic Poems from Russia 17:10

5:23:42 Marin Marais La sonnerie de Sainte Genevieve du Mont de Paris Spectre de la Rose Naxos 8.55075 MARAIS / SAINTE-COLOMBE: Greatest Masterworks (The) 8:27

5:32:09 Jean Francaix Le Gay Paris (1974) Prague Wind Quintet Praga PRD-250126 Francaix: WIND QUINTET No.1, No.2 - LE GAY PARIS - L'HEURE DU BERGER 9:04

5:41:13 Johan Svendsen Carnival in Paris, Op 9 Trondheim Sym/Ole Kristian Ruud Virgin Classics 45128-2 Zorahayda / Karneval i Paris / Norsk kunstnerkarneval / Romeo og Julie 12:35

5:53:48 Pierre Gautier De Marseille Suite trio in C La Simphonie du Marais/Hugo Reyne Astree E-8637 Symphonies 1:49

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:56:14 Giacomo Puccini: Prelude for Orchestra (1876) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:26

06:08:13 Francis Poulenc: Suite in C (1920) Pascal Rogé, piano Decca 425862 5:25

06:16:13 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 (1819) Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

06:26:06 Antonio de Salazar: Salve Regina (1700) Chanticleer Warner 574272 5:50

06:32:07 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Glory' BWV 711 (1717) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 2:48

06:35:08 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 in D H 16:51 (1795) András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

06:42:47 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750) Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

06:56:53 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

07:05:05 Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 7:13

07:14:04 Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn Op 67 (1899) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61434 11:43

07:27:17 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 (1880) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 2:30

07:31:11 Paul Mealor: Locus iste (2012) Voces8 Decca 4785703 4:13

07:40:50 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture (1910) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 8:12

07:50:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 (1780) English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

07:56:57 Sir Arnold Bax: Oliver Twist: Fagin's Romp (1948) Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 2:11

08:08:51 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917) Alexander Schimpf, piano Oehms 867 5:34

08:18:25 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 (1951) Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

08:30:56 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Tambourins (1739) Les Délices Délices 2013 1:56

08:34:11 Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 8:39

08:44:47 Eric Coates: London Suite (1933) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 14:19

09:04:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 (1772) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

09:22:00 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:58

09:29:37 Jerome Moross: The Big Country: Main theme & 'The Welcoming' (1958) Symphony Orchestra Jerome Moross Jasmine 2646 6:28

09:37:38 Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso Op 6 # 8 (1713) CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 2:04

09:40:42 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 (1765) Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

09:48:44 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430099 9:58

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:57 Duke Ellington: Come Sunday (1945) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 4:49

10:06:33 Bill Evans: Waltz for Debby (1964) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 1:59

10:09:59 Jerome Moross: Symphony No. 1 (1942) London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 20:07

10:31:25 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774) Philharmonia Orchestra Otto Klemperer EMI 64143 11:27

10:44:27 Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:57

10:51:08 Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat Op 20 (1825) Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 31:50

11:24:36 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a (1806) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80145 14:03

11:40:46 Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds (1710) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:19

11:51:17 Robert Schumann: Arabeske in C Op 18 (1839) Vassily Primakov, piano Bridge 9300 7:44

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:50 Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 (1849) Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 11:03

12:19:36 Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Op 61 (1846) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421439 37:15

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:21 Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 (1953) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 4:00

13:05:00 Franz Liszt: Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' (1860) Sergei Rachmaninoff, piano Telarc 80491 3:24

13:10:22 Franz Berwald: Grand Septet in B-Flat (1818) Vienna Octet Decca 4785437 23:03

13:35:01 Edvard Grieg: Pictures of Country Life Op 19 (1872) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726 14:30

13:52:35 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c Op 78 'Organ' (1886) Gaston Litaize, organ Chicago Symphony Daniel Barenboim Deutsche Gram 4796018 34:19

14:29:09 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

14:42:49 Pietro Antonio Locatelli: Concerto Grosso in f Op 1 # 8 'Christmas' (1721) Elizabeth Wallfisch, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Hyperion 66981 13:18

14:56:31 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

15:02:05 Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun Op 18 # 3 (1942) Amy Dickson, saxophone Aurora Orchestra Nicholas Collon Decca 4825281 5:31

15:08:01 Carl Nielsen: In Shining Sun I Steer My Plow Op 10 (1896) Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 2:29

15:12:34 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 (1941) Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

15:28:25 Manuel Ponce: Arietta from Cello Sonata (1922) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 4:16

15:34:50 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' S 101 (1853) London Philharmonic Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 20:10

15:55:22 Quincy Jones: The Color Purple: Theme (1985) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 4:29

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:41 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 3:29

16:09:33 Jerome Moross: The Adventures of Huckleberry Finn: Suite (1960) City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1049 14:21

16:27:50 Thomas Newman: Spectre: Backfire (2015) Symphony Orchestra Thomas Newman Decca 24084 4:54

16:34:59 Ludwig van Beethoven: Six Variations on Paisiello's 'Nel cor più non mi sento' WoO 70 (1795) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 5:41

16:43:32 Johann Sebastian Bach: Viola da gamba Sonata No. 3 in g BWV 1029 (1721) Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 12:24

16:57:32 Mick Jagger/Keith Richards: Paint It Black / Sympathy for the Devil (1966/1968) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 3:55

17:05:33 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750) Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

17:18:02 Claude Debussy: Syrinx (1912) Joshua Smith, flute Telarc 80694 2:29

17:21:52 Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico (1883) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 13:05

17:39:44 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat Op 28 # 15 'Raindrop' (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 5:24

17:45:42 Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto in D Op 77 (1878) David Oistrakh, violin Cleveland Orchestra George Szell Warner 8:28

17:55:17 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 (1868) Yaara Tal, piano Sony 53285 3:59

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:36 Antonín Dvorák: The Water Goblin Op 107 (1896) London Symphony István Kertész Decca 4785437 19:25

18:28:17 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 6:07

18:36:05 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 (1852) Itzhak Perlman, violin Sony 975227 4:35

18:41:38 Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905) Manuela Wiesler, flute Helsingborg Symphony Philippe Auguin BIS 529 6:20

18:48:13 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 9:58

19:00 SPECIAL Cleveland International Piano Competition Semi-Final Round, live from Reinberger Chamber Hall at Severance Music Center

21:40 SYMPHONY AT SEVEN (AT NINE) with John Mills

21:42:46 Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns Op 86 (1849) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

22:01:59 Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b Op 16 'Four Temperaments' (1902) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 35:07

22:38:35 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 2:54

22:40 NIGHT MUSIC with John Mills

22:42:19 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat Op 32 (1816) Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

23:05:31 Max Bruch: Symphony No. 3 in E Op 51 (1887) Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 31:43

23:40 QUIET HOUR

23:39:36 Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931) Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:10

23:44:47 Josef Suk: Elegy in D-Flat Op 23 (1922) Ahn Trio EMI 56674 6:48

23:51:35 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude (1915) Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 449571 7:58