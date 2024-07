WCLV Program Guide 07-20-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sergei Rachmaninoff "Morceaux de Fantaisie," Op. 3 Howard Shelley, p

Ludwig van Beethoven String Quartet No.6 in B-Flat, Op.18 Amadeus Quartet

Mario Castelnuovo-Tedesco "The Winter's Tale," Op. 80 West Australian Sym Orch/Andrew Penny

Antonio Vivaldi The Four Seasons, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, "Winter" Trondheim Soloists/Anne-Sophie Mutter, v

Morten Lauridsen "Mid-Winter Songs" Los Angeles Master Cho/Paul Salamunovich

Franz Joseph Haydn "Orlando Paladino" Thomas Quasthoff, b-br; Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Franz Joseph Haydn "La fedelta premiata" Thomas Quasthoff, b-br; Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Franz Joseph Haydn Capriccio in G, H XVII:1 Lola Odiaga, forte-p

Igor Stravinsky Capriccio (1929) Paul Crossley, p; London Sinfonietta/Esa-Pekka Salonen

Etienne-Nicolas Mehul Symphony #3 in C Gulbenkian Foundation Orch/Michel Swierczewski

Reynaldo Hahn "Le ruban denoue" Huseyin Sermet, p; Kun Woo Paik, p

Giacomo Puccini "Manon Lescaut" (1893) Kiri Te Kanawa, s; Lyon Opera Orch/Kent Nagano

Giacomo Puccini "Tosca" Fantasy Eugene Rousseau, sx; Winds of Indiana/Frederick Fennell

Grigorij Kalinkovich "Concerto Capriccio on Themes of Paganini" Kenneth Tse, sx; Mi-Bemol Saxophone Ensemble

George Rochberg Caprice Variations Eliot Fisk, g

Nicolo Paganini Violin Concerto #4 in D Uto Ughi, v; St Cecilia Chamber Orch/Uto Ughi

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Girolamo Frescobaldi Toccatas, Canzonas, etc, Bk 2 (1627) Sym of the Air/Leopold Stokowski

Giovanni Palestrina Motet, "Adoramus te" Sym of the Air/Leopold Stokowski

Giovanni Gabrieli "Sonata pian e forte" Sym of the Air/Leopold Stokowski

Paul Dukas "The Sorcerer's Apprentice" Los Angeles Phil/Andre Previn

George Frideric Handel "Alcina" String Orch/Leopold Stokowski

Deems Taylor "Through the Looking Glass" Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Leonard Bernstein "Thirteen Anniversaries" Lara Downes, p

Nicolai Rimsky-Korsakov "Le coq d'or" (1906-7) Viktoria Lukianets, s; Orch/Andrey Chistiakov

Nicolai Rimsky-Korsakov "Le coq d'or:" Orchestral Suite Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Nicolai Rimsky-Korsakov Four Piano Pieces, Op. 11 Margaret Fingerhut, p

Wolfgang Amadeus Mozart "The Marriage of Figaro," K. 492 Orch of the 18th Century/Frans Bruggen

Adalbert Gyrowetz Symphony in E-Flat, Op 6/2 London Mozart Players/Matthias Bamert

Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in d, K. 626 Nederlandse Bachvereniging Cho, Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on "Mein junges Leben hat ein End" Jean-Pierre Rampal, f; Ensemble/Armand Birbaum

Gioachino Rossini Variations in C, Op. 109 Gary Gray, cl; Royal Phil/Harry Newstone

Mikhail Glinka Variations on Themes from Bellini's "La sonnambula" Marcella Crudeli, p; RIAS Sinfonietta/Jiri Starek

Percy Grainger "Free Music" St Martin's Academy Chamber Ensemble

Felix Mendelssohn String Quartet No. 1 in E-Flat, Op 12 Pacifica Quartet

Percy Grainger "Lisbon (Dublin Bay)" St Martin's Academy Chamber Ensemble

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Dionysio Aguado Eight Lessons for the Guitar Andres Segovia, guitar

Richard Wagner Senta's Ballad" from "The Flying Dutchman" Montserrat Caballe, soprano, New York Philharmonic Zubin Mehta

Vincenzo Bellini Casta diva" from Norma Montserrat Caballe, soprano, London Philharmonic Orchestra; Ambrosian Opera Chorus Carlo Felice Cillario

Giacomo Puccini "O mio babbino caro" from "Gianni Schicchi" Montserrat Caballe, soprano, London Symphony Orchestra Charles Mackerras

Enrique Granados Six Pieces on Spanish Folksongs Alicia de Larrocha, piano

Xavier Montsalvatge Poema concertante Rachel Barton Pine, violin, NDR Radio Philharmonic Celso Antunes

Jorge Morel Danza in e Jason Vieaux, guitar

Enrique Soro Sinfonia romantica Orquesta Sinfonica de Chile Jose Luis Dominguez

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Bernd Alois Zimmermann: Violin Concerto Movement 1 Sonata; Allegro moderato, rubato Leila Josefowicz, violin; Finnish Radio Symphony Orchestra; Hannu Lintu, conductor

Soon Hee Newbold: Alis Volat Propriis (World Premiere) The Merian Ensemble Emory University, Emory University Schwartz Center for Performing Arts, Atlanta, GA

Ruth Gipps, arr. Elisabeth Remy Johnson: Sea-shore Suite, Op. 3b from the The Merian Ensemble: Emily Brebach, oboe; Elisabeth Remy Johnson, harp Emory University, Emory University Schwartz Center for Performing Arts, Atlanta, GA

Piano Puzzler Contestant: Kate Kreger calling from Geneseo, New York Maud Moon Weyerhaeuser Recording Studio, St. Paul, MN

Domenico Scarlatti: Sonata in E minor, K.402 Andras Schiff, piano

Igor Stravinsky: Violin Concerto in D Major Leila Josefowicz, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13 Movement 4: Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano

Gabriel Faure: Berceuse for violin and piano, Op. 16 Francisco Fullana, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA

John Adams: Fearful Symmetries Orchestre de la Suisse Romande; Roderick Cox, conductor EBU, Victory Hall, Geneva, Switzerland

Samuel Coleridge-Taylor: Ballade for Orchestra in A minor, Op. 33 National Orchestral Institute Philharmonic; Ruth Reinhardt, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall at the Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

Paul Dukas "The Sorcerer's Apprentice" Los Angeles Phil/Andre Previn

Deems Taylor "Through the Looking Glass" Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians - We hear the first work Brahms wrote for a solo instrument and a stunning Wieniawski Polonaise played by a 13-year-old violinist. We also meet a teenage baritone who has been drawn to community activism since childhood, a guitarist who plays an arrangement of Dizzy Gillespie’s Night in Tunisia, and a young pianist who shares a special tip she got from piano superstar Lang Lang… play like a grandma!

Xinran Shi, 13, piano, from San Jose, CA (Recorded at SFCM, San Francisco) Opus 23, 'Ten Preludes' - Prelude No. 6 and No. 2 Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Raghav Ramgopal, 16, voice (baritone), from Los Altos Hills, CA (Recorded at SFCM, San Francisco) Ideale Melodia Francesco Paulo Tosti (1846-1916)

Sara Flexer, 14, cello, from Palo Alto, CA (Recorded at SFCM, San Francisco) Cello Sonata No. 1 in E minor, Op. 38, Mvmt 2 Johannes Brahms (1833-1897)

Break Piece: Peter Dugan, piano Jupiter from The Planets Gustav Holst (1874-1934) arr. Dugan

Jack Davisson, 18, guitar, from Palo Alto, CA (Recorded at SFCM, San Francisco) A Night in Tunisia Dizzy Gillespie (1917-1993) arr. Roland Dyens (1955-2016)

Neal Eisfeldt, 13, violin, from Lake Zurich, IL (Recorded at WFMT Chicago) Polonaise de concert in D major, Op. 4 Henryk Wieniawski (1835-1880)

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Sir Edward Elgar: Lux aeterna ['Nimrod'] (1899)

Jake Runestad: Let My Love Be Heard (2014)

Max Bruch: Scottish Fantasy (1880)

Emmanuel Chabrier: Habanera (1885)

Sir Arthur Bliss: Checkmate (1937)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

Dame Ethel Smyth: Andante from Piano Trio (1880)

Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)

15:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

The Creation of the World – Chamber Music with Festival Musicians

André Caplet: Conte fantastique--Laura Ha, Ling Ling Huang, violins; Caroline Gilbert, viola; Jennifer Humphreys, cello; Allegra Lilly, harp

Bohuslav Martinů: La revue de cuisine--Stephanie Key, clarinet; Sue Heineman, bassoon; Conrad Jones, trumpet; Maria Semes, violin; Gregory Clinton, cello; Kimi Kawashima, piano

Darius Milhaud: La création du monde Op. 81a--Festival Chamber Ensemble, Jerry Hou, conductor

16:00 CENTER STAGE AT WOLF TRAP with Lee Anne Myslewski & Rich Kleinfeldt

Atlantic Brass Quintet

George F. Handel: Music for the Royal Fireworks (1749, selections)

J. S. Bach (arr Louis Hanzlik): Selections from The Well-Tempered Clavier, Book II

Enrique Crespo: Suite Americana No. 1 (1977)

Alan Ferber: Kopi Luwak (2010)

Balkan Traditional: Balkan Brass Band Music

Preview: Brentano Quartet - Giovanni Pierluigi Da Palestrina: Gloria Patri

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Korngold, Inventor of the Hollywood Sound

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood Overture--Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Erich Wolfgang Korngold: Moderato from Piano Sonata No. 2—Geoffrey Tozer, piano

Felix Mendelssohn (arr Erich Wolfgang Korngold): A Midsummer Night’s Dream Overture--Deutsches Symphonie Berlin/Gerd Albrecht

Erich Wolfgang Korngold: Anthony Adverse: Casa di Bonneyfeather—Studio Orchestra/Lionel Newman

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite--National Philharmonic/Charles Gerhardt

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Victory March--Studio Orchestra/Lionel Newman

Erich Wolfgang Korngold: King’s Row: Main Title--Studio Orchestra/Lionel Newman

Erich Wolfgang Korngold: King’s Row: Three selections--Studio Orchestra/Lionel Newman

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite—London Symphony/André Previn

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: TBA

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp (1909)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Fandango (1910)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Royal Liverpool Philharmonic, Andrew Manze, conductor; Sheku Kanneh-Mason, cello

Samuel Coleridge-Taylor: Ballade in A minor

Mieczysław Weinberg: Cello Concerto in C minor Op 43

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A flat

Bedrich Smetana: Ma vlast—Libor Pesek, conductor

22:00 OVATIONS: 2021 Cleveland International Piano Competition – Final Round Performance, recorded 8/7/2021, aired as part of WCLV’s 50 Days of CIPC

The second two of four finalists perform concertos with The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G Op 58—Lovre Marušić, piano (Croatia)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30—Martín García García, piano (Spain)

23:34 QUIET HOUR with Rob Grier

Duke Ellington: A Single Petal of a Rose (1959)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 26 'Coronation' (1788)

François Couperin: Suite No. 25: Wandering Souls (1728)

Ottorino Respighi: Notturno in G-Flat (1905)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)