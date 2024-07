WCLV Program Guide 07-19-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Anton Bruckner "Erinnerung" Fumiko Shiraga, p

Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 in c-sharp minor Accentus Chamber Cho/Laurence Equilbey

Gustav Mahler "Blumine" City of Birmingham Sym/Sir Simon Rattle

Weber Die Drei Pintos Belarus National Phil/Arrivabeni

Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B-Flat, Op. 34 Eddie Daniels, cl; Composers String Quartet

Carl Maria von Weber Ten German Dances, Op 4 Eva Schieferstein, p

Aaron Copland "Old American Songs" Set 2 Thomas Hampson, br; St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

Aaron Copland "Billy the Kid" Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Agathe Backer Grondahl "In the Blue Mountains-A Fairy Tale Suite," Op 44 Natalia Strelchenko, p

Geirr Tveitt "Sinfonietta di Soffiatori," Op. 203 Royal Norwegian Navy Band/Bjarte Engeset

Geirr Tveitt Fifty Folk Tunes from Hardanger, Op 150 Havard Gimse, p

Johann Strauss, Sr "Triumph-Quadrille," Op. 205 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack

Robert Schumann Piano Sonata No. 2 in g, Op. 22 Jerome Rose, p

Johann Strauss, Sr Polka, "Eisele- und Beisele-Sprunge," Op 202 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack

Michael Haydn Symphony No. 7 in E Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal

Franz Joseph Haydn Piano Trio in g, H XV:19 Van Swieten Trio

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "My Love she's but a lassie yet", H XXXIa:7 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Alexander Glazunov "Raymonda," Op 57 Swedish Radio Sym/Yevgeny Svetlanov

Serge Prokofiev Symphony No. 1 in D, Op. 25, "Classical" Chicago Sym Orch/Sir Georg Solti

Serge Prokofiev "Cinderella," Op. 87 Ian Scott, cl; Jonathan Higgins, p

Eugene Ysaÿe Solo Violin Sonata in E, Op 27/6 Thomas Zehetmair, v

Charles Auguste de Beriot Violin Concerto #3 in e, Op 44 Philippe Quint, v; Slovak Radio Sym Orch/Kirk Trevor

Antoine Brumel "Fortuna desperata" London Early Music Consort/David Munrow

Charles Mouton Lute Pieces (1680) Hopkinson Smith, l

Gunnar de Frumerie "Pastoral Suite," Op 13b Sarah Lindloff, f; Swedish Chamber Orch/Petter Sundkvist

Ludwig van Beethoven Piano Sonata #15 in D, Op 28, "Pastoral" Maurizio Pollini, p

Leopold MOZART Sinfonia pastorale in G New Zealand Chamber Orch/Donald Armstrong

Franz Xaver Mozart Song, "Maylied" Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p

George Frideric Handel "Rinaldo" Arleen Auger, s; Mostly Mozart Orch/Gerard Schwarz

George Frideric Handel Flute Sonata in C, Op. 1, No. 7 Paula Robison, f; Kenneth Cooper, hc; Timothy Eddy, vc

Georg Philipp Telemann Recorder Sonata #3 in f Michala Petri, r; Hanne Petri, hc; David Petri, vc

Marcel Dupre Symphony in g, Op 25 Michael Murray, o; Royal Phil/Jahja Ling

Jean Joseph Mouret "Rondeau" Rolf Smedvig, tr; Michael Murray, o

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sergei Rachmaninoff: Slava (1894)

Muzio Clementi: Overture No. 2 in D (1800)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

Johannes Brahms: Capriccio in d (1892)

Rudolph Ganz: St. Louis Symphony March (1925)

Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes (1949)

Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano (1840)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Boatman's Dance (1950)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 'Storm' (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 (1784)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Introduction (1892)

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

Domenico Zipoli: Trio Sonata in F (1700)

Vince Guaraldi: Skating (1965)

Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto (1770)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 15 (1880)

Scott Joplin: Treemonisha: Overture (1911)

Paul Taffanel: Romance et Saltarelle (1900)

James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994)

Claude Debussy: Jeux (1913)

Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture (1814)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)

Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)

Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano (1889)

Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932)

David Guion: Turkey in the Straw (1919)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)

Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c (1828)

Josef Strauss: Waltz 'Pearls of Love' (1857)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Robert Schumann: Fantasy Pieces: Soaring (1838)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 25 'May Breezes' (1845)

George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 1 'O be joyful in the Lord' (1718)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Alexander Glazunov: Symphony No. 7 in F 'Pastoral' (1902)

Ludwig van Beethoven: Six Variations in F (1802)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Stephen Foster: Nelly Was a Lady (1849)

Stephen Foster: Old Folks at Home (1851)

Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto in C (1948)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Sleigh Ride (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D (1737)

Gabriel Fauré: Fantaisie (1898)

Gabriel Pierné: Divertissements on a Pastoral Theme (1931)

Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 'Will o' the Wisps' (1851)

Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes (1963)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Robert Schumann: Abegg Variations (1830)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 6 in F (1770)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G (1784)

Ferruccio Busoni: Turandot Suite (1911)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)

Robert Schumann: Fantasie in C (1853)

Luca Moscardi: Suite for Piano 4 Hands (2020)

Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture (1811)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)

Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture (1881)

Franz Schubert: Symphony in C 'Grand Duo' (1824)

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet (1912)

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Traditional: Scarborough Fair

Felix Mendelssohn: Adagio from String Quartet No. 6 (1847)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)