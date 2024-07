WCLV Program Guide 07-16-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Erik Satie Two "Gymnopédies" Orpheus Chamber Orch

Peggy Glanville-Hicks Three "Gymnopédies" Sydney Sym Orch/Myer Friedman

Peggy Glanville-Hicks "Etruscan Concerto" (1954) Keith Jarrett, p; Brooklyn Phil/Dennis Russell Davies

Carl Maria von Weber "Andante e rondo ungarese" in c, Op 35 Jon Manasse, cl; Brooklyn Phil/Lukas Foss

Arnold Bax "Tintagel" (1917-19) Munich Sym/Douglas Bostock

Francis Pilkington Madrigal, "Have I Found Her" King's Singers

John Jenkins Fantasy #1 in c Hespèrion XX

James Hook Piano Concerto in D David Owen Norris, p; Sonnerie

Ludwig van Beethoven String Quartet no.10 in E-Flat, Op.74, "Harp" Amadeus String Quartet

Ludwig van Beethoven 25 Irish Songs, WoO 152 Sigfried Lorenz, br; Brahms Trio

Ludwig van Beethoven 20 Irish Songs, WoO 153 Renate Kramer, s; Brahms Trio

Franz Schubert "Die Winterreise," D 911 Leslie Howard, p

Franz Schubert Vocal Scene, "Der Hirt auf dem Felsen," D 965 Tabea Trio

Franz Schubert Song, "Standchen (Horch! horch! die Lerch)," D 889 Hermann Prey, br; Munich Phil/Gary Bertini

Franz Schubert Song, "Lachen und Weinen," D 777 Christa Ludwig, ms; Geoffrey Parsons, p

Jacques Offenbach "Le Papillon" National Phil/Richard Bonynge

Kaija Saariaho "Sept papillons" (2000) Wilhelmina Smith, vc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Josef Martin Kraus "Soliman II" Swedish Royal Opera Orch/Philip Brunelle

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A, K. 219, "Turkish" Rachel Barton Pine, v; Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner

Ferid Alnar "Languorous Dance" Beyza Yazgan, p

Georg Philipp Telemann "Essercizii musici" Aulos Ensemble

Johann Pez Concert Sonata in F Les Muffatti/Peter van Heyghen

Georg Philipp Telemann Song, "Gemuts=Ruhe" Klaus Mertens, br; Ludger Remy, hc

Antonin Dvorak "Rusalka," Op. 114 Czech Phil/Vaclav Neumann

Aaron Copland "Quiet City" Steele-Perkins, tr; McQueen, eh; City of London Sinfonia/Richard Hickox

Antonin Dvorak String Quartet No. 11 in C, Op. 61 Panocha String Quartet

Johann, Sr Strauss Einzugs-Galopp, Op 35 Berlin Sym Orch/Robert Stolz

George Frideric Handel Chaconne in F, HWV 485 Richard Egarr, hc

George Frideric Handel Chaconne Ronald Patterson, v; Roxanna Patterson, vi

Jean-Baptiste Lully "L'Amour medecin" Le Concert des Nations/Jordi Savall

Marin Marais Chaconne (final act of "Alcione") Charivari Agreable Ensemble

Frederic Chopin Piano Concerto no.2 in f minor, Op.21 Murray Perahia, p; Israel Phil/Zubin Mehta

Mauro Giuliani "Minuetto", Op 73/9 David Starobin, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean Sibelius: Cortège (1905)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 3 (1830)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in F (1737)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Johann Christian Bach: Symphony in D (1781)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919)

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Toccata (1607)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' (1778)

Thomas Tallis: Purge Me, O Lord (1550)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande (1723)

Regino Sainz de la Maza: Zapateado (1962)

Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Agustín Lara: Granada (1932)

Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' (1958)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Moritz Moszkowski: Habanera (1900)

Moritz Moszkowski: Etincelles (1880)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 28 in A (1816)

Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

Bedrich Smetana: Piano Trio in g (1855)

Jean Sibelius: Lemminkäinen and the Maidens of Saari (1897)

Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c (1806)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Macbeth (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18 in B-Flat (1784)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Bill Evans: Song for Helen (1978)

Duke Ellington: I Got it Bad [and That Ain't Good] (1941)

Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings (1878)

Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' (1967)

Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' (1875)

Luigi Cherubini: Symphony in D (1815)

Eugène Ysaÿe: Caprice after Saint-Saëns's 'Etude in the Form of a Waltz' (1877)

Claude Debussy: Images, Book 2 (1907)

Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak (1883)

Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 in c-Sharp (1830)

Leopold Stokowski: Love Night & Transfiguration from Wagner's 'Tristan & Isolde'

Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Main theme (1962)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell (1903)

Frank Martin: Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

Domenico Scarlatti: Sonata in d 'Aria' (1750)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Gioacchino Rossini: Il viaggio a Reims: Overture (1825)

Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Invocation (1852)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio in D (1889)

Michael Torke: Bright Blue Music (1985)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 12 in B-Flat (1773)

Enrique Granados: Goyescas: Coloquia en la reja (1911)

Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 83 'Hen' (1786)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)

Ottorino Respighi: Pastorale after Tartini (1908)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 32 in c (1822)

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1945)

Franz Liszt: Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' (1880)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse villageoise (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone (1773)

Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio & Fugue in C (1717)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Miguel Llobet: Catalan Folksongs

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Dmitri Klebanov: Adagio from Piano Trio No. 2 (1958)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762)

Ottorino Respighi: Aria for Strings (1901)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song (1893)