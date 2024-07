WCLV Program Guide 07-15-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Vittorio Monti "Czardas" Bayreuth Festival Orch/Arthur Kulling

Richard Wagner "Rienzi" Vienna Phil/Sir Georg Solti

Franz Liszt "Reminiscences de Don Juan," after Mozart (1841) Jerome Rose, p

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in F, K. 547 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Wolfgang Amadeus Mozart Six German Dances, K. 571 Slovak Sinfonietta/Taras Krysa

Peter Tchaikovsky "Eugene Onegin" Emmanuel Pahud, flute; Rotterdam Phil/Yannick Nezet-Seguin

Peter Tchaikovsky "The Maid of Orleans" Ukraine National Sym/Theodore Kuchar

Peter Tchaikovsky "Andante cantabile" Berlin Phil/Mstislav Rostropovich, vc

Arthur Sullivan "Slowly, Slowly" Jamie Walton, vc; Murray McLachlan, p

George Macfarren Symphony No. 4 in f Queensland Phil/Werner Andreas Albert

Arthur Sullivan "Thoughts" No. 1 Murray McLachlan, p

Alexander Glazunov Suite in C, Op 35 Utrecht String Quartet

Alexander Glazunov Violin Concerto in a, Op 82 Itzhak Perlman, v; Israel Phil/Zubin Mehta

S Knaebel "Hykshos March" Chestnut Brass Company

Robert Muczynski "Time Pieces," Op 43 (1984) John Bruce Yeh, cl; Patrick Godon, p

Aaron Copland "Our Town" London Sym Orch/Aaron Copland

Aaron Copland "The North Star" film music Eos Orch/Jonathan Sheffer

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Cantata No. 190, "Singet dem Herrn ein neues Lied!" (New Year's Day) Bach Collegium Stuttgart/Helmuth Rilling

Wilhelm Friedemann WF Bach Flute Sonata in e Camerata Koln

Johann Sebastian Bach "Well-Tempered Clavier," Book 2, BWV 870/91 Angela Hewitt, p

Richard Strauss "Schlagobers," Op. 70 Tokyo Metropolitan Sym Orch/Hiroshi Wakasugi

Ludwig Minkus Don Quixote Sofia National Opera Orch/Boris Spassov

Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C, K. 373 Philippe Graffin, v; Het Brabants Orkest

Prince Louis Ferdinand Rondo, Op 9 Horst Gobel, p; Pomorska Phil/Takao Ukigaya

Antonin Dvorak Rondo in g, Op 94 Pieter Wispelwey, vc; Paolo Giacometti, p

Dmitri Shostakovich Piano Trio No. 2 in e, Op. 67 Boston Chamber Music Society

Ludwig Minkus La Bayadere London Sym Orch/Richard Bonynge

Girolamo Frescobaldi "Canzon Quinta" Ensemble Amarillis

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 3 in D, K. 40 Malcolm Bilson, fortepiano; Old Fairfield Academy Orch/Thomas Crawford

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C, K. 467 Robert Bonfiglio, harmonica; Orch/Bruce Ferden

Paul Creston Symphony #5, Op 64 Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Francis Johnson "Recollections of Buffalo" Chestnut Brass Company

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Schubert: Polonaise in B-Flat (1817)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deux (1889)

Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita (1916)

Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille (1874)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 (1889)

George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet (1879)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)

Anonymous: Spiritual 'When the Saints Go Marching In'

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gigue (1737)

Ottorino Respighi: The Birds: Preludio (1927)

Sergei Rachmaninoff: Largo-Allegro from Symphony No. 2 (1908)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in D [No. 2] (1780)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Cantate Domino (1995)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Schumann: Novelette No. 1 (1838)

Johannes Brahms: Capriccio in g (1892)

Friedrich Witt: Flute Concerto in G (1806)

Francesco Bonporti: Violin Concerto in F (1727)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 in f (1830)

Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' (1947)

Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture (1879)

Josef Strauss: Allegro fantastique (1850)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade (1834)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Rodion Shchedrin: Prelude No. 16 'Basso ostinato' (1961)

Robert Casadesus: Toccata (1946)

Richard Strauss: Duet Concertino (1947)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 (1794)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c (1824)

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)

Jan Vanhal: Symphony in c (1770)

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations (1944)

Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen (1936)

Thomas Weelkes: Since Robin Hood (1608)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Giovanni Palestrina: Super flumina Babylonis (1604)

Ruth Gipps: Symphony No. 2 (1945)

Luiz Bonfá: Black Orpheus: Manha de Carnaval (1959)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod (1859)

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Dimitri Tiomkin: The Alamo: The Green Leaves of Summer (1960)

Frank Martin: Gigue from Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Johannes Brahms: Four Piano Pieces (1892)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture (1837)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)

Frédéric Chopin: Largo from Cello Sonata (1846)

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1831)

Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 5 (1944)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Edvard Grieg: Lyric Suite (1904)

Josef Suk: Finale from Piano Trio (1889)

Samuel Coleridge-Taylor: My Lord Delivered Daniel (1905)

Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue (1883)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto (1959)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854)

Francis Poulenc: Les biches (1924)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Sarabande (1715)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

Michael Haydn: Symphony No. 21 in D (1778)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Vincenzo Bellini: La sonnambula: Prendi, l'anel ti dono (1831)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Alexander Scriabin: Etude in b-Flat (1894)

Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet (1800)

Paul Ferguson: Solstice Suite: Remains of the Day (2010)

Francis Poulenc: Métamorphoses: C'est ainsi que tu es (1943)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)

Stephen Paulus: The Road Home (2001)

Duke Ellington: In a Sentimental Mood (1935)