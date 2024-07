WCLV Program Guide 07-12-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

George Frideric Handel Harpsichord Suite No. 5 in E Bob van Asperen, hc

Julius Fucik March, "The Merry Blacksmiths," Op 218 Royal Liverpool Phil/Libor Pesek

Giuseppe Verdi "Il Trovatore" Royal Opera House Cho & Orch/Lamberto Gardelli

Gustav Holst Suite No. 2 in F, Op. 28, No. 2 (1911) Edmonton Wind Ensemble/Harry Pinchin

Alexander Borodin String Quartet no.2 in D Borodin String Quartet

Leo Sowerby "Pop Goes the Weasel" Westwood Wind Quintet

Isaac Albeniz "Suite Espanola," Op. 47 Pierre Huybregts, p

Gioachino Rossini "The Barber of Seville" Chamber Orch of Europe/Claudio Abbado

Bohuslav Martinu Variations on A Theme of Rossini Janos Starker, vc; Gyorgy Sebok, p

Bohuslav Martinu Violin Concerto #1 (1933) Bohuslav Matousek, v; Czech Phil/Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn "Variations concertantes," Op 17 Janos Starker, vc; Gyorgy Sebok, p

Felix Mendelssohn Three Preludes and Three Studies, Op. 104 Ana-Marija Markovina, p

Franz Schubert Song, "Litanei auf das Fest Allerseelen," D 343 Christa Ludwig, ms; Geoffrey Parsons, p

Franz Schubert Piano Sonata in f, D 625 Andras Schiff, p

Franz Schubert String Quartet No. 12 in c minor, D. 703, "Quartettsatz" Hagen String Quartet

Peter Warlock "Capriol" Suite Equale Brass

Carl Stamitz "Sinfonia Concertante" in D Desiree Ruhstrat, v; Michael Strauss, vi; Camerata Chicago/Drostan Hall

Bela Bartok "Hungarian Sketches" Equale Brass

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jean-Philippe Rameau "Les Paladins" Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt

Jean-Marie Leclair Trio Sonata in g (Op 13) London Baroque

Jean-Philippe Rameau "Les Boreades" (1764) Collegium 1704/Vaclav Luks

Igor Stravinsky "Le Sacre du printemps" Lucerne Festival OrchRiccardo Chailly

Carl Orff Schulwerk Karl Peinkofer Percussion Ensemble

Gioachino Rossini "Peches de vieillesse (Sins of My Old Age)," Vol VI Luciano Sgrizzi, p

Gioachino Rossini Grand Overture Prague Sinfonia Orch/Christian Benda

Luigi Bottesini Double Bass Concerto #2 in b Edgar Meyer, db; St. Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

Edward Elgar "Nursery Suite" (1931) Royal Liverpool Phil/Charles Groves

Modest Mussorgsky Song-Cycle, "The Nursery" Boris Christoff, b; Alexander Labinsky, p

Charles Gounod Opera, "Polyeucte" Roberto Alagna, t; London Phil/Richard Armstrong

Charles Gounod "Romeo et Juliette" Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Charles Gounod "Faust" Leslie Howard, p

Pablo de Sarasate "Caprice sur 'Mireille' de Gounod," Op 6 Tianwa Yang, v; Markus Hadulla, p

Giuseppe Maria Cambini "Sinfonia Concertante" #5 in B-Flat Barbara Ferrara, ob; Maria De Martini, bn; Academia Montis Regalis

Eustachio Romano Cantus cum tenor Circa 1500 Ensemble

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' (1922)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' (1850)

Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz (1949)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Anton Arensky: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1894)

Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 26 (1772)

Claudio Monteverdi: Christe, adoramus te (1620)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets (1725)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 'Paris' (1778)

Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Frederick Delius: Koanga: La Calinda (1898)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F (1787)

Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto (1755)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile (1851)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frank Bridge: Norse Legend (1938)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Georges Bizet: Chants du Rhin (1866)

Georg Philipp Telemann: Ouverture burlesque (1720)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 in d (1879)

Alberto Ginastera: Panambí: Suite (1940)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Les cloches de Genève (1854)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel (1861)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)

E. J. Moeran: Whythorne's Shadow (1928)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph' (1849)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

Claude Debussy: Preludes Book 2: Les fées sont d'exquises danseuers (1913)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

Alessandro Marcello: Guitar Concerto (1716)

Georg Philipp Telemann: Two Pieces from 'Heroic Music' (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance 'The Hero Coburg's Victory' (1789)

Manuel de Falla: Suite populaire espagnole (1915)

Roxanna Panufnik: Kyrie after William Byrd (2015)

Robert Schumann: Konzertstück in F (1849)

Maurice Jarre: A Passage to India: Suite (1984)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella (1901)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1757)

Arthur Pryor: The Whistler and His Dog (1905)

'PDQ Bach': Cantata 'Iphigenia in Brooklyn' S 53162

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone (1773)

Gioacchino Rossini: Sinfonia di Bologna (1808)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894)

Franz Schubert: Twelve Waltzes (1820)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984)

Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite (2000)

Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale (1845)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C (1765)

Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli (1931)

Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' (1871)

Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)

Frank Martin: Gigue from Trio on Popular Irish Melodies (1925)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1816)

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1896)

César Franck: Sleep of Psyché (1888)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla (1960)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)

Hoagy Carmichael: Stardust (1927)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 (1854)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Sarabande & Double (1720)

Carl Orff: Carmina burana: In trutina (1936)

Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)

Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes (1905)

Franz Liszt: Paraphrase on Spohr's Romance 'The Rose' (1876)

John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme (1980)