WCLV Program Guide 07-11-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonio Vivaldi Violin Concerto in D, R 204 (Op 4/11) Soloists, Europa Galante/Fabio Biondi

Antonio Vivaldi The Four Seasons, Concerto No. 2 in G minor, Op. 8, RV 315, "Summer" Europa Galante/Fabio Biondi, v

William Grant Still "Summerland" Alexa Still, f; Susan DeWitt Smith, p

Joachim Raff Symphony #9 in e, Op 208, "Im Sommer" Slovak State Phil/Urs Schneider

Alban Berg "Seven Early Songs" Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Peter Philips Dolorosa Pavan and Galliard The City Musick

Ernest Tomlinson 2nd Suite of English Folk-Dances (1951) Czecho-Slovak Radio Sym/Ernest Tomlinson

Ernest Bloch Concerto Grosso no.2 Amadeus Chamber Orch/Agnieszka Duczmal

Charles Avison Concerto grosso #1 in A, after Domenico Scarlatti L'Ensemble Berlin

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in C, Kk 153 Scott Ross, hc

Johann, Sr Strauss "Tauberln-Walzer," Op 1 Orch/Robert Stolz

Josef Strauss Waltzes, "Spharenklange," Op 235 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Johann Strauss II Fest-Marsch, Op. 452 Vienna Phil/Lorin Maazel

German ANON 18th c Hohenfriedberg March Berlin Phil/Herbert von Karajan

Johannes Brahms Piano Quartet no.3 in c minor, Op.60 Artur Rubinstein, p; Guarneri Quartet

Johannes Brahms Five Songs for Mixed Chorus, Op 104 Freiburg Vocal Ensemble/Wolfgang Schafer



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Claude Debussy "Preludes," Book 2 Yolanda Kondonassis, h

Claude Debussy "Preludes," Book 1 Yolanda Kondonassis, h

Claude Debussy "Preludes", Book 1 Cincinnati Pops Orch/Erich Kunzel

Franz Joseph Haydn Symphony No. 27 in G Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "The wee, wee man" Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Richard Strauss "Metamorphosen" Berlin Phil Strings/Herbert von Karajan

Ludwig Maurer Five Pieces New York Brass Quintet

Felix Mendelssohn "A Midsummer Night's Dream," Op. 61 Cincinnati Sym Orch/Walter Susskind

Felix Mendelssohn "A Midsummer Night's Dream," Op. 61 Vladimir Ashkenazy, p

Felix Mendelssohn "A Midsummer Night's Dream," Op. 61 Vienna Phil/Andre Previn

Andre Mathieu Piano Concerto No. 3 in c minor, Op. 25 Alain Lefevre, p; Buffalo Philharmonic Orchestra/JoAnn Falletta

Frederic Chopin Preludes, Op.28 Alain Lefevre, p

David Del Tredici Acrostic Song Carol Wincenc, f; Samuel Sanders, p

Roy Harris Symphony #3 (1939) Colorado Sym Orch/Marin Alsop

Sergei Rachmaninoff "Trio elegiaque" No. 1 in g Trio Solisti

Ture Rangstrom Divertimento elegiaco (1918) Swedish Chamber Orch/Petter Sundkvist

Ture Rangstrom "Hafvets sommar" (1915) Georgine Resick

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731)

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)

Alfredo Catalani: Scherzo (1878)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 (1886)

Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite (1938)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

Frank W. Meacham: The American Patrol (1891)

Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885)

Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' (1888)

Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop (1866)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers (1881)

Giovanni Gabrieli: Buccinate in neomenia tuba (publ.1615)

Frédéric Chopin: Etude No. 5 'Black Key' (1832)

Johannes Brahms: Andante from String Quartet No. 2 (1873)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 5 in F-Sharp (1894)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 8 (1743)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 in D (1821)

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Sonata No. 16 (1788)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919)

Franz Schubert: Die Forelle (1817)

Jean-Philippe Rameau: Tambourins from Concert No. 3 en sextuor (1768)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song (1875)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Russell Bennett: Symphonic Songs: Celebration (1957)

John Williams: For 'The President's Own' (2013)

Mily Balakirev: Tamara (1882)

Nikolai Medtner: Sonata Reminiscenza (1920)

George W. Chadwick: Suite symphonique (1911)

Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Piano Quintet in f (1864)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

William Bolcom: Fields of Flowers (1977)

Max von Schillings: Dance of the Flowers (1930)

William Schuman: New England Triptych (1957)

Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli (1945)

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air (1720)

José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' (2002)

Joseph Haydn: Fantasia in C (1789)

Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)

Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? (1951)

Victor Young: The Quiet Man: St. Patrick's Day (1952)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

Hans Leo Hassler: Dixit Maria (1600)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 in D (1939)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour (1958)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894)

Gerard Carbonara: Stagecoach: Suite (1939)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malagueña' (1878)

George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture (1873)

Claude Debussy: Images, Book 2 (1907)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934)

Andrés Segovia: Estudio sin luz (1955)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Carl Friedrich Abel: Symphony in F (1767)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Paul Creston: Celebration Overture (1955)

Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859)

Josef Suk: Piano Trio in c (1889)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Carlos Gomes: Sonata for Strings (1894)

Pedro I of Brazil: Te Deum (1820)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Jean Sibelius: Tapiola (1926)

Sir Arnold Bax: Tintagel (1919)

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 6 in B-Flat (1776)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade (1903)

Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692)

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D (1806)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Duke Ellington: Solitude (1935)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 1 (1879)

Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings (1875)

Frederick Delius: Late Swallows (1919)

Traditional: The Meeting of the Waters

Leo Brouwer: Canción de cuna (1978)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)

Frédéric Chopin: Etude No. 6 in e-Flat (1832)

Richard Rodgers: Manhattan (1925)