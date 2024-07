WCLV Program Guide 07-09-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ludwig van Beethoven Ten National Airs with Variations, Op 107 Patrick Gallois, f; Maria Prinz, p

Charles Avison Concerto grosso #4 in a, after Domenico Scarlatti L'Ensemble

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F, Op. 59 No. 1, "Razumovsky" Amadeus String Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 13 in F, K. 253 Amadeus Winds

Johann Sebastian Bach Two-Clavier Concerto No. 1 in c, BWV 1060 Jon Gillock, o; Kathleen Bride, h

William Walton "The Wise Virgins" Suite London Phil/Bryden Thomson

William Walton Viola Concerto (1928-9) Karen Dreyfus, vi; Silesian National Phil/Jerzy Swoboda

Johann David Heinichen Dresden Concerto in G, S 213 Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

Georg Philipp Telemann "Darmstadt Overture" (Suite) in d Concentus Musicus Wien/Nikolaus Harnoncourt

Franz Schubert Song, "Die Allmacht," D 852 Christa Ludwig, ms; Geoffrey Parsons, p

Franz Schubert Symphony No. 5 in B-flat, D. 485 Amsterdam Concertgebouw Orch/Leonard Bernstein

Franz Schubert Twelve Waltzes, D 145 William Kapell, p

Paul Paray "Valse" in f-sharp (1906) Flavio Varani, p

Maurice Ravel "Valses nobles et sentimentales" Detroit Sym Orch/Paul Paray

Charles Gounod "Faust" Detroit Sym Orch/Paul Paray

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

John Blow Ground in g minor Consort of Musicke/Anthony Rooley

Henry Purcell "Bonduca" Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

John Blow "Venus and Adonis" London Baroque/Charles Medlam

Frederic Chopin Nocturnes, Op. 37 Vladimir Ashkenazy, p

Lipinski Violin Concerto in D, Op 21 Dominika Falger, v; Orch/Piotr Wijatkowski

Frederic Chopin Preludes, Op.28 Vladimir Ashkenazy, p

Scott Joplin "Elite Syncopations" (1902) Heinrich Schiff, vc; Samuel Sanders, p

Camille Saint-Saens "Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals)" Heinrich Schiff, vc; Samuel Sanders, p

Camille Saint-Saens Cello Concerto No. 1 in a minor, Op. 33 Janos Starker, vc; London Sym Orch/Antal Dorati

Sergei Prokofiev "Autumnal Sketch," Op 8 Royal Concertgebouw Orch/Ed Spanjaard

Serge Prokofiev "Summer Night," Op. 123 Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Serge Prokofiev "Summer Day Suite," Op. 65 San Diego Chamber Orch/Donald Barra

Joaquin Turina "Sevillana," Op 29 Manuel Barrueco, g

Joaquin Turina "Rapsodia sinfonica" Alicia de Larrocha, p, London Phil/Rafael Fruhbeck de Burgos

Joaquin Rodrigo "Concierto de Aranjuez" Angel Romero, g; San Antonio Sym/Victor Alessandro

Francisco Tarrega "Fantasia on Themes from Verdi's 'La Traviata'" David Russell, g

Giuseppe Verdi "Reminiscences of Simon Boccanegra" Alberto Reyes, p

Giuseppe Verdi "Un ballo in maschera" Chicago Sym Cho, Orch/Sir Georg Solti

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Manuel Infante: Andalusian Dance No. 3 (1921)

Alexander Reinagle: Occasional Overture (1794)

Samuel Coleridge-Taylor: My Lord Delivered Daniel (1905)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in G (1776)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Edwin Franko Goldman: March 'On the Mall' (1923)

Hugo Wolf: Italian Serenade (1887)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque (1910)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Mazurka (1944)

David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)

Antonio Lotti: Alessandro Severo: Act 3 Sinfonia (1717)

Victor Herbert: Allegro from Cello Concerto No. 1 (1884)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

John Barry: Out of Africa: Main title (1985)

Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto (1934)

George Gershwin: Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Thing (1935)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 2 (1845)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 19 in g (1802)

Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882)

Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture (1881)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

Anonymous: Allegro from Concerto in D for Trumpet & Winds (1740)

Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870)

Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)

Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 in C (1770)

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750)

Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from String Symphony (1773)

Aaron Copland: Billy the Kid (1938)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat (1785)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

William Bolcom: Epitaph for Louis Chauvin (1967)

Claude Debussy: Preludes Book 2: 'General Lavine' - eccentric (1913)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Robert Schumann: Papillons (1831)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus (1821)

David Diamond: Symphony No. 3 (1945)

Václav Pichl: Symphony in C (1770)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 in c (1839)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)

Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber' (1943)

Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c (1707)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 (1791)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)

John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

Jerome Moross: Variations on a Waltz (1966)

Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Embraceable You' (1973)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d (1716)

Michael Torke: Oracle (2013)

Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great (1927)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 1] (1780)

Ottorino Respighi: Suite for Strings: Siciliana (1902)

Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Finale (1919)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Amanda Röntgen-Maier: Finale from Violin Sonata in b (1878)

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

David Diamond: This Sacred Ground (1962)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

Édouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for 2 Pianos (1781)

Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in E-Flat for 2 Violins & Oboe (1774)

Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)

Ottorino Respighi: Brazilian Impressions (1928)

William Bolcom: Dream Shadows (1970)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Les cloches de Genève (1854)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

Ottorino Respighi: La boutique fantasque (1919)

Zoltán Kodály: Summer Evening (1906)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Johannes Brahms: Intermezzo in a (1892)

Ludwig van Beethoven: Larghetto from Violin Concerto (1806)

Robert Farnon: Intermezzo for Harp & Strings (1952)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)

Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)

Clara Schumann: Romance in D-Flat (1855)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 1 in C (1951)

Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude (1891)

Victor Young: The Uninvited: Stella by Starlight (1944)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue (1917)