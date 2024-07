WCLV Program Guide 07-06-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jean Sibelius "Two Serious Melodies," Op. 77 Torleif Thedeen, vc; Folke Grasbeck, p

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 11 in f minor, Op. 95, "Serioso" Amadeus String Quartet

Anton Bruckner Symphony No. 4 in E-flat, "Romantic" Royal Scottish National Orch/Georg Tintner

Anton Bruckner Piano Sonata in g Fumiko Shiraga, p

Anton Bruckner "Aequalis" No. 2 for Three Trombones Triton Trombone Quartet

Modest Mussorgsky Khovanshchina Cincinnati Sym/Paavo Jarvi

Nicolai Rimsky-Korsakov "The Tale of Tsar Saltan" Scottish National Orch/Neeme Jarvi

Nicolai Rimsky-Korsakov "The Tale of Tsar Saltan" (1899-1900) Sergei Rachmaninoff, p

Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 Irena Grafenauer, f; St Martin's Academy/Neville Marriner

Adam de la HALLE Or est Bayard Les Menestriers Picards

Claude Debussy "Preludes", Book 1 Zaidee Parkinson, p

Franz Liszt "Les preludes," Symphonic Poem No. 3 Rotterdam Phil/James Conlon

George Gershwin Etude on "Fascinatin' Rhythm" Earl Wild, p

Earl Wild Variations on Gershwin's "Someone to Watch Over Me" Joanne Polk, p

Franz Liszt "Hungarian Fantasia" (1852) Earl Wild, p; Royal Phil/Russell Stanger

Fernando Sor "Huit petites pieces," Op 24 Adam Holzman, g

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Claude Debussy Suite, "Pour le piano" Ruth Laredo, p

Claude Debussy "Printemps" San Francisco Ballet Orch/Emil de Cou

Felix Mendelssohn Choral Songs, "Der erste Fruhlingstag," Op 48 Leipzig Radio Cho/Horst Neumann

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik" ("A Little Night Music") Tubadours

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 in E-Flat, K. 375 Danzi Wind Quintet

Wolfgang Amadeus Mozart Twelve German Dances, K. 586 Tafelmusik/Bruno Weil

Piotr Illyitch Tchaikovsky Six Piano Pieces, Op. 19 Pavel Kolesnikov, p

Peter Tchaikovsky Six Piano Pieces, Op. 19 Julian Lloyd Webber, vc; London Sym Orch/Maxim Shostakovich

Peter Tchaikovsky Six Piano Pieces, Op. 19 Igor Ardasev, p

Hans Gal Symphony #1 in D, Op 30 Orchestra of the Swan/Kenneth Woods

Guillaume de Machaut Rondeau, "Ma fin est mon commencement" London Early Music Consort/David Munrow

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik" ("A Little Night Music") Budapest Clarinet Quintet

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik" ("A Little Night Music") Salzburg Camerata Academica des Mozarteums/Sandor Vegh

Leonard Bernstein "Serenade" Hilary Hahn, v; Baltimore Sym/David Zinman

Leonard Bernstein Song, "Silhouette" Pauline Stark, s; Nadine Shank, p

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Tomas Luis de Victoria "Jesu, Dulcis Memoria" Voices of Ascension Dennis Keene

Tomas Luis de Victoria "Domine, Non Sum Dignus" (Lord, I am not worthy...) Peninsula Women's Chorus (Palo Alto, CA) Patricia Hennings Mark Records 1407 "Treasure

J. B. Comes "Baylado" Kay Hilton, soprano; Pat O'Scannell, mezzo-soprano; Nicholas Tennant, baritone The Terra Nova Consort

Francisco Jose de Castro Sonata No. 9 Chatham Baroque

Manuel Blasco de Nebra Piano Sonata No. 3 in A Pedro Casals, piano

Albeniz El Albaicin John Willams, guitar London Symphony Orchestra Paul Daniel Sony Classical 48480 "Iberia - John Williams"

Enrique Granados El fandango de candil, from Goyescas, Op. 11 Brazilian Guitar Quartet

Joaquin Rodrigo Four Piano Pieces Artur Pizarro, piano

Anonymous Naranijitay Florilegium and Arakaendar Bolivia Ashley Solomon

Lucas Ruiz de Ribayaz (Collection) Chaconas y Marionas (Argentinian & Spanish bailes) The Harp Consort Andrew Lawrence-King

Ignacio de Jerusalem Mass in D Chanticleer; Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings

Joseph White Violin Concerto in f# (finale) Rachel Barton Pine, violin Encore Chamber Orchestra Daniel Hege

Jose White Lafitte La Bella Cubana Camerata Romeu Zenaida Romeu

Agustin Barrios La catedral (The Cathedral) David Solis Olson, guitar

Carlos Guastavino Las Presencias No. 7 "Rosita Iglesias" Jonathan Cohler, clarinet; Rasa Vitkauskaite, piano

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Meghann Oglesby and Fred Child

Amy Beach: A Cradle Song of the Lonely Mother, Op. 108 Kirsten Johnson, piano

Gioacchino Rossini: Overture to William Tell Taipei Music Academy and Festival Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Taipei Music Academy & Festival, National Concert Hall, Taipei, Taiwan

Piano Puzzler Contestant: Marc Loudon calling from New Orleans, Louisiana

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations: Aria Angela Hewitt, piano

Amy Beach: Theme and Variations for String Quartet and Flute, Op. 80 Adam Sadberry, flute; The Balourdet String Quartet Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO

Michael Fine: Quintet for Clarinet and String Quartet: I. Andante lyrico Anton Rist, clarinet; Scott Yoo, violin; Erik Arvinder, violin; Maurycy Banaszek, viola; Jonah Kim, cello

Muzio Clementi: Sonata in F-sharp Minor, Op. 25 No. 5 Jon Nakamatsu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC

Jean Françaix: Octet: Movement 2 Anton Rist, clarinet; Conrad Cornelison, bassoon; Kaitlyn Resler, horn; Abigel Kralik, Aurelia Duca, violins; Jessica Oudin, viola; Dariusz Skoraczewski, cello; Robert Franenberg, double bass Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural and Performing Arts Center San Luis Obispo, CA

Ellen Taaffe Zwilich: Septet for Piano Trio and String Quartet Geoffrey Herd, Jinjoo Cho, Eric Wong, violins; Ettore Causa, viola; Max Geissler and Clive Greensmith, cellos; Henry Kramer, piano Geneva Music Festival, Smith Opera House, Geneva, NY

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

Claude Debussy "Preludes", Book 1 Zaidee Parkinson, p

Franz Liszt "Les preludes," Symphonic Poem No. 3 Rotterdam Phil/James Conlon

Earl Wild Variations on Gershwin's "Someone to Watch Over Me" Joanne Polk, p

George Gershwin Etude on "Fascinatin' Rhythm" Earl Wild, p

Franz Liszt "Hungarian Fantasia" (1852) Earl Wild, p; Royal Phil/Russell Stanger

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Claude Debussy "Printemps" San Francisco Ballet Orch/Emil de Cou

Felix Mendelssohn Choral Songs, "Der erste Fruhlingstag," Op 48 Leipzig Radio Cho/Horst Neumann

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik" ("A Little Night Music") Tubadours

Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 in E-Flat, K. 375 Danzi Wind Quintet

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded November 2022 - Violinist Charles Yang returns as co-host. We meet a bubbly teen violinist, a pianist with a mission to connect with audiences, and a cellist who opens up about mental health. The Washington Performing Arts Children of the Gospel Choir sing us out with a performance that will have you on your feet and smiling!

August Baik, 17, piano, from Seattle, WA Franz Joseph Haydn (1732-1809) Sonata No. 60 in C, Hob. XVI:50 - Mvmt I, Allegro

Emma-Grace Kim, 13, violin, from Herndon, VA with Charles Yang, violin & Peter Dugan, piano Robert Schumann (1810-1856) arr. A. d'Ambrosio Six Duos of Robert Schumann (for 2 violins and piano), Nos. 1 & 6

Rishab Jain, 16, percussion, from Clarksville, MD Blake Tyson (b. 1969) Cricket Sang and Set the Sun

Kyle Ryu, cello, Charles Yang, violin & Peter Dugan, piano Charles Austin Miles (1868-1946) In the Garden, arr. Ryu, Yang and Dugan

Kyle Ryu, 16, cello, from Burke, VA Robert Schumann (1810-1856) Fantasiestücke (Fantasy Pieces), Op. 73 Mvmt I "Zart und mit Ausdruck"

Washington Performing Arts Children of the Gospel Choir Brent Jones (b. 1966) Joy Comin'

13:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini (1941)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1913)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

Amy Beach: Fireflies (1892)

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 6 (1922)

Greg Anderson: Over the Rainbow (2009)

15:00 LIVE FROM THE GRAND TETON MUSIC FESTIVAL with Donald Runnicles & Jeff Counts

Grand Teton Music Festival Orchestra, Donald Runnicles, conductor; Marta Krechkovsky, violin

Myroslav Skoryk: Melodie

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d Op 47

16:00 CENTER STAGE AT WOLF TRAP with Lee Anne Myslewski & Rich Kleinfeldt

Sybarite5 7/6/24

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro di molto from Divertimento in B-flat K 137

Komitas: Two Armenian Folk Songs

Astor Piazzolla (arr Bragato/Sybarite5): La Muerte del Angel

Taraf De Haidouks (arr Matt Van Brink): Turceasca

Jessica Meyer: Getting Home

Dan Visconti: Black Bend

Shawn Conley: Yann’s Flight

Dave Brubeck (arr Cohen/Sybarite5): Blue Rondo à la Turk

Led Zeppelin (arr Reed/Sybarite5): Heartbreaker

Radiohead (arr Kim): Weird Fishes

Radiohead (arr Sybarite5): No Surprises

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Patriotic Movies

Max Steiner: The Caine Mutiny: March—National Philharmonic/Charles Gerhardt

Paul Anka (arr Richard Hayman): The Longest Day: March—Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March [from ‘Bridge on the River Kwai’]—Boston Pops/John Williams

Elmer Bernstein: The Great Escape: March—Royal Philharmonic/Nic Raine

Jerry Goldsmith: The Generals’ March [from ‘Patton’ and ‘MacArthur’]—Cincinnati Pops/Erich Kunzel

John Williams: Midway: March—Boston Pops/John Williams

Sherman Edwards / Peter Stone: 1776: Sit Down, John; The Egg; Finale— William Daniels (John Adams), Ken Howard (Thomas Jefferson), Rex Everhart (Benjamin Franklin), David Vosburgh (Roger Sherman), Henry Le Clair (Roger Livingston); Orchestra

John Cacavas: Star Spangled Spectacular: Songs of George M. Cohan—Cincinnati Pops/Erich Kunzel

John Philip Sousa Speaks

John Philip Sousa: The Stars and Stripes Forever—Sousa Band/John Philip Sousa

Hugo Friedhofer (arr Angela Morley): The Best Years of Our Lives: Theme—London Symphony/John Williams

John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen—Tanglewood Festival Chorus, Boston Pops/John Williams



18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman:

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Peter Tchaikovsky: 1812 Overture (1880)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Academy of St. Martin in the Fields. Tomo Keller, violin/director; Joshua Bell, violin/director; Jaime Martín, conductor

George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-flat HWV 313

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in G minor K 183

Errollyn Wallen: Parade

Joseph Haydn: Suite from ‘The Creation’

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1—Sir Neville Marriner, conductor

22:00 OVATIONS: Canton Symphony, Matthew Jenkins Jaroszewicz, conductor; Garrick Ohlsson, pianist

Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-flat Op 24

Robert Schumann: Symphony No. 4 in d Op 120

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30

23:35 QUIET HOUR with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Peteris Vasks: Cantabile for String Orchestra (1979)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

George Frideric Handel: Il pastor fido Suite: Musette (1734)