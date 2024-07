WCLV Program Guide 07-03-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bedrich Smetana Czech Dances, Series 2 Czech Nonet

Bedrich Smetana "The Bartered Bride" Vienna Phil

David Diamond "Hommage a Satie" Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Erik Satie "Sports et divertissements" (1914) Anne Queffelec, p

Claude Debussy "Jeux (Poeme danse)" Cleveland Orch/Pierre Boulez

Georges Bizet "Jeux d'enfants," Op. 22 San Francisco Ballet Orch/Martin West

Edward MacDowell Orchestra Suite #1 in d, Op 42 Ulster Orch/Takuo Yuasa

Arthur Foote Piano Trio #2 in B-Flat, Op 65 Arden Trio

Lukas Foss "Capriccio" for Cello and Piano Ofra Harnoy, vc; Michael Dussek, p

Aaron Copland Four Dance Episodes from "Rodeo" Detroit Sym Orch/Antal Dorati

Leonard Bernstein "Seven Anniversaries" Michele Tozzetti, p

Luigi Boccherini "Introduction and Fandango" Stick & Bow

Luigi Boccherini Flute Quintet in B-Flat, Op. 17/4 Alexandre Magnini, f; Janacek Quartet

Germaine Tailleferre "Fandango" Nicolas Horvath, p

Germaine Tailleferre "Reverie" Mary Elizabeth Bowden, tr; Kassia Ensemble

Darius Milhaud "Suite cisalpine," Op. 332 Thomas Blees, vc; Radio Luxembourg Orch/Bernard Kontarsky

Francis Poulenc Two-Piano Concerto in d (1932) Lyubov Bruk, p; Mark Taimanov, p; Leningrad Phil/Arnold Katz

Georges Auric "La Belle et la Bete" (1948) Moscow Sym/Adriano

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Orlando Gibbons Fantasia in 4 parts Fretwork

Orlando Gibbons Fantasia in C Glenn Gould, p

Orlando Gibbons "Fantasia" Phantasm

Josef Bohuslav Foerster Symphony No. 2 in F, Op. 29 Osnabruck Sym/Hermann Baumer

Zdenek Fibich "Moods, Impressions and Reminiscences" Marian Lapshansky, p

Aram Khachaturian "Chanson poeme" David Oistrakh, v; Lev Oborin, p

Ernest Chausson "Poeme," Op.25 James Ehnes, v; Quebec Sym Orch/Yoav Talmi

Henriette Bosmans Poeme (1923) Dmitri Ferschtman, vc, Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard

Robert Schumann "Kinderszenen," Op. 15 Ingrid Haebler, p

Gordon Jacob Suite for Recorder and Orchestra Michala Petri, r; St Martin's Academy/Kenneth Sillito

Jules Massenet "Herodiade" (1881) San Francisco Opera Orch

Jules Massenet "Herodiade" (1881) New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce

Paul Hindemith "Herodiade" Atlantic Sinfonietta/Andrew Schenck

Antonin Dvorak Violin Sonatina in G, Op 100 Arnold Steinhardt, v; Lincoln Mayorga, p

Carl Orff Carmina Burana Peabody Conservatory Wind Ensemble/Harlan Parker

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

William Grant Still: The American Scene: The East (1957)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Avner Dorman: Memory Games (2012)

Dani Howard: Arches (2016)

Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)

Traditional: Shenandoah

Eric Coates: March 'Calling All Workers' (1940)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1776)

Leroy Anderson: Fiddle-Faddle (1947)

Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue 'Jig' (1717)

Ola Gjeilo: The Rose II (2017)

Louis Théodore Gouvy: Finale from Fantaisie symphonique (1879)

Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 23 in D (1838)

Michel Legrand: Summer of '42: The Summer Knows (1971)

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Cécile Chaminade: Etudes de concert: Impromptu (1886)

Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture (1819)

Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général (1912)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leos Janácek: In the Mists: No. 1 (1912)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Scherzo & Trio (1878)

William Wallace: Sir William Wallace (1905)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

Alexander Glazunov: Symphony No. 1 in E (1881)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Après une lecture du Dante (1849)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

César Franck: Symphony in d (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Philippe Gaubert: Tarantelle (1903)

Camille Saint-Saëns: Ascanio: Waltz-Finale (1890)

Ludwig van Beethoven: Fifteen Variations & Fugue 'Eroica' (1802)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'My Heart is Inditing' (1727)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

Dag Wirén: Serenade for Strings (1937)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 (1957)

Sergei Rachmaninoff: Aleko: Women's Dance (1893)

Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance (1893)

Leonard Bernstein: On the Town: Suite (1944)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770)

Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940)

Benjamin Frankel: Carriage and Pair (1950)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1734)

Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève (1873)

Alfred Newman: All About Eve: Suite (1950)

Joseph Haydn: Finale from Sinfonia Concertante (1792)

Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' (1869)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture (1739)

George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat (1738)

Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c (1828)

Eugenio Toussaint: Largo from Concerto for Improvised Piano (2006)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G (1786)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

José White Lafitte: Violin Concerto in f-Sharp (1864)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Luther Henderson: Tuba Tiger Rag (1990)

Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz (1900)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Leos Janácek: Jenufa: Symphonic Suite (1904)

Sir Alexander Mackenzie: Violin Concerto in c-Sharp (1885)

20:00 OVATIONS: Canton Symphony

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – Black Narrators

Vincent Persichetti: A Lincoln Address (1973)

Joseph Horowitz & Michael Beckerman: Hiawatha Melodrama [after Dvorák] (1994)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast: Onaway! Awake, Beloved (1898)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)

William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)

Morten Lauridsen: O magnum mysterium (1994)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

George Frideric Handel: Aria in c (1743)

Ernest Bloch: Suite Modale (1956)

Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)