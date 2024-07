WCLV Program Guide 07-02-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ralph Vaughan Williams Hymn-Tune, "Sine Nomine (For All the Saints)" (1905) Cardiff Festival Cho/Owain Arwel Hughes

Ralph Vaughan Williams Two-Piano Concerto in C (1926-33, 1946) Markham & Broadway, p's; Royal Phil/Sir Yehudi Menuhin

Anna Bon Divertimento IV La Donna Musicale

Isabella Leonarda Trio Sonata No. 2 Giardino di Delizie

Hildegard von Bingen "O cruor sanguinis" Tapestry/Laurie Monahan

Franz Liszt Paraphrase on Schubert's "Standchen" from "Schwanengesang" Vladimir Horowitz, p

Emil Von Reznicek Serenade in G RIAS Sinfonietta/Jiri Starek

Franz Schubert "Ave Maria," D 839/3 Gil Shaham, v; Goran Sollscher, g

Franz Berwald Piano Concerto in D (1855) Greta Erikson, p; Swedish Radio Orch/Stig Westerberg

Franz Berwald "The Queen of Golconda" Malmo Opera Orch/Niklas Willen

Camille Saint-Saens "Cavatine," Op. 144 Michel Becquet, tb; Yves Henry, p

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in G, K. 301 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p

Wolfgang Amadeus Mozart Klavierstuck in B-Flat, K. 15q Lera Auerbach, p

Camille Saint-Saens Symphony No. 3 in c minor, Op. 78, "Organ" Marie-Claire Alain, o; ORTF National Orch/Jean Martinon

Johann Sebastian Bach Chorale Prelude, "Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 730 Marie-Claire Alain, o

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Florent Schmitt "Soirs," Op 5 (1890-96) Monte Carlo Phil/David Robertson

Joseph Schmitt Symphony in E-Flat, "The Hurdy Gurdy" New Dutch Academy Chamber Soloists/Simon Murphy

Joseph Boudin de Boismortier "Divertissement de campagne" Ensemble Les Festes Galantes

Gioachino Rossini "Maometto II" St Martin's Academy/Neville Marriner

Heinrich Wilhelm Ernst Fantasy and Variations on a Theme from Rossini's "Otello" Ilya Grubert, v; Russian Phil/Dmitri Yablonsky

Mauro Giuliani Variations on Rossini's "De calma, oh ciel" from "Otello", Op 101 David Starobin, g

Giuseppe Verdi "Il Trovatore" Enrico Caruso, t; Orch/Walter Rogers

Sergei Rachmaninoff Scherzo in d (1887) USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Oleg Miroshnikov Scherzo in g (1948) Ann Shoemaker, bn; Kae Hisada-Ayer, p

Peter Tchaikovsky "Valse-Scherzo" in C, Op. 34 Gil Shaham, v; Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Mily Balakirev Scherzo #1 in b Alexander Paley, p

Maurice Ravel Piano Trio in a Trio Solisti

Andre Cardinal Destouches "Le Carnaval et la Folie" Limoges Baroque Ensemble

Louis Moreau Gottschalk "Radieuse" Cary Lewis, p; Brady Millican, p

Louis Moreau Gottschalk "Le Banjo," Op 15 "(Fantasie grotesque)" Alan Marks, p

Louis Moreau Gottschalk "God Save the Queen" Alan Feinberg, p

Adrien-Francois Servais Variations brillante sur "God Save the King," Op 38 Kremerata Baltica

Muzio Clementi Symphony #3 in G, "Great National" Philharmonia Orch/Francesco D'Avalos

English Anon 17th c Newcastle The King's Noyse

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Michael Torke: Miami Grands: Coconut Grove, early evening (2014)

Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture (1782)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies (1762)

William Mathias: As You Like It: Final Dance (1967)

Dieterich Buxtehude: Membra Jesu Nostri: Ad latus (1680)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)

Antonio Salieri: Falstaff: Overture (1799)

John Philip Sousa: March 'The High School Cadets' (1890)

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 (1730)

Gotthard Odermatt: Summer (2010)

Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910)

George Frideric Handel: Aria No. 1 (1730)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

William Alwyn: The Moor of Venice Dramatic Overture (1956)

John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World (2001)

Jean Sibelius: Menuetto (1894)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Jacob Gade: Jealousy (1925)

George Gershwin: S'Wonderful (1927)

Carl Nielsen: Look About One Summer Day (1914)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Muzio Clementi: Symphony in B-Flat (1787)

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Traditional: The British Grenadiers

Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz (1943)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude (1720)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923)

Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' (1945)

Cécile Chaminade: Piano Trio No. 1 in g (1880)

William Grant Still: Darker America (1924)

Joseph Haydn: Symphony No. 31 in D 'Horn Signal' (1765)

Duke Ellington: Harlem (1950)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: La mer (1905)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g (1926)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Pascual Marquina: March 'España Cañí' (1925)

Alfredo Javaloyes: Pasodoble 'El Abanico' (1910)

Margaret Bonds: Montgomery Variations (1964)

Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies (1833)

Robert Schumann: Kreisleriana (1838)

Florence Price: Ethiopia's Shadow in America (1932)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck (1784)

Billy Taylor: I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free (1963)

George Walker: Folk Songs for Orchestra (1990)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

R. Nathaniel Dett: Magnolia Suite (1912)

Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite (1948)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gustav Holst: First Suite for Military Band: March (1909)

Jaime Teixidor: Pasodoble 'Amparita Roca' (1925)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto (1725)

Billy Taylor: I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free (1963)

Edvard Grieg: Pictures of Country Life (1872)

Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture (1861)

Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Ottorino Respighi: Belkis, Queen of Sheba: Orgiastic Dance (1934)

William Boyce: Symphony No. 5 (1760)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Christoph Willibald Gluck: Orfée et Eurydice: Ballet General (1774)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Che farò senza Euridice (1762)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Florence Price: Five Folksongs in Counterpoint (1951)

William Grant Still: And They Lynched Him on a Tree (1940)

George Walker: Piano Sonata No. 1 (1953)

Ulysses Kay: Concerto for Orchestra (1948)

Gabriel Fauré: Nocturne No. 1 in e-Flat (1875)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)

Florence Price: Symphony No. 1 in e (1932)

Michael Haydn: Symphony No. 25 in G (1783)

Alexander Glazunov: Mélodie (1888)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Arthur Foote: Nocturne and Scherzo (1918)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)

Sir John Tavener: Song of the Angel (1994)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)