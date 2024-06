WCLV Program Guide 06-28-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sergei Rachmaninoff Fourteen Songs, Op. 34 Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Michael McHale, p

Sergei Rachmaninoff Youth Symphony in d Royal Concertgebouw Orch/Vladimir Ashkenazy

Franz Joseph Haydn Piano Trio in F, H XV:17 Van Swieten Trio

Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante in A, Op 57 Consortium Classicum/Dieter Klocker

Franz Joseph Haydn Twelve Minuets, H IX:11 Bart van Oort, fp

Maurice Greene Overture #2 in G Baroque Band/Garry Clarke

Maurice Greene Suite of Trumpet Voluntaries Edward Carroll, tr; William Neil, o

Robert Schumann Symphony No. 2 in C, Op. 61 San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas

Robert Schumann Romanzen fur Frauenstimmen, Op. 69 Stuttgart Radio Cho/Rupert Huber

Bach/Gounod Ave Maria Roberto Prosseda, p

Wilhelm Friedemann WF Bach Flute Sonata in F Camerata Koln

Carl Philipp Emanuel Bach Clavier Sonata in b, Wq 63/4 Gustav Leonhardt, clavichord

Johann Sebastian Bach Cantata No. 183, Sie werden euch in den Bann tun Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Charles Gounod Symphony No. 1 in D St Paul Chamber Orch/Christopher Hogwood

Louise Farrenc Etudes, Op 26 Joanne Polk, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Amilcare Ponchielli T'amero sempre, Op. 87 Ester Fusar Poli, p

Kurt Atterberg Adagio amorosa Ulf Wallin, v; Camerata Nordica

Reza Vali Love Drunk (2014) Carpe Diem String Quartet

Pancrace Royer Le Pouvoir de l'Amour Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Jean Sibelius Rakastava (The Lover), Op. 14 English String Orch/William Boughton

George Antheil Valentine Waltzes (1949) Martha Anne Verbit, p

Christian Sinding The Anemone, Op. 28 Per Vollestad, br; Sigmund Hjelset, p

Mikhail Glinka Russlan and Ludmila St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Russian Theme Joshua Pierce & Dorothy Jonas, p's

Dmitri Kabalevsky Rhapsody, Op 75 Michael Korstick, p; North German Radio Phil/Alun Francis

Robert Schumann Piano Quintet in E-Flat, Op. 44 Robert Schumann Ensemble

Robert Schumann Lieder-Album fur die Jugend, Op. 79 Felicity Lott, s; Ann Murray, ms; Graham Johnson, p

Peter Tchaikovsky Romances, Op. 6 Lisa Batiashvili, v; Yannick Nezet-Seguin, p

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D, BWV 1050 Michele Barchi, hc; Il Giardino Armonico

Sergei Prokofiev Violin Concerto #1 in D, Op 19 Lisa Batiashvili, v; Chamber Orchestra of Europe/Yannick Nezet-Seguin

Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Evgeny Zarafiants, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango (1993)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in f 'Appassionata' (1805)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise (1900)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 in f (1925)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 36 'Linz' (1783)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture (1811)

Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David (1835)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 23 in F (1790)

E. J. Moeran: Rondo from Cello Concerto (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet (1912)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D (1713)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Beneath the Southern Cross Cross (1952)

Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine (1937)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Franz Anton Hoffmeister: Rondo from Viola Concerto (1790)

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Bill Conti: Rocky: Theme (1976)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914)

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz (1936)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

William Kanengiser: The Pachelbel "Loose" Canon (1996)

John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' (1922)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)

Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto in a (1720)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 (1805)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: To God our strength, sing loud and clear (1739)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joseph Joachim: Henry IV Overture (1854)

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in e (1899)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite (1932)

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)

Domenico Scarlatti: Sonata in c-Sharp (1750)

Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D (1764)

Vasily Kalinnikov: Symphony No. 1 in g (1895)

Boris Blacher: Variations on a Theme of Paganini (1947)

George Gershwin: Adagio from Piano Concerto (1925)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Astor Piazzolla: Oblivion (1984)

Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Giuseppe Martucci: Notturno (1891)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)

Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings (1925)

Ottorino Respighi: Berceuse (1901)

Sergei Prokofiev: Andante from Flute Sonata (1943)

Robert Schumann: Abendlied (1852)