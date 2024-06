WCLV Program Guide 06-27-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johannes Brahms Hungarian Dances Sarah Chang, v; Jonathan Feldman, p

Johannes Brahms Hungarian Dances Sarah Chang, v; Jonathan Feldman, p

Joachim Raff Overture, Macbeth Slovak State Phil/Urs Schneider

Frederic Chopin Waltzes, Op. 64 Vladimir Ashkenazy, p

Lipinski Symphony in B-Flat, Op 2/3 Orch/Piotr Wijatkowski

Karol Szymanowski Six Songs, Op 2 Piotr Beczala, t; Reinild Mees, p

Aram Khachaturian Song-Poem (1929) Hideko Udagawa, v; Boris Berezovsky, p

D'Erlanger Poeme in D Philippe Graffin, v; BBC Welsh National Orch/David Lloyd-Jones

Luigi Boccherini Flute Quintet in G, Op. 17/5 Alexandre Magnini, f; Janacek Quartet

Gabriel Faure Piano Quintet #2 in c, Op 115 Nash Ensemble

Reynaldo Hahn Le rossignol eperdu Yoonie Han, p

Arcangelo Corelli Sonata da chiesa in d, Op 1/11 English Concert Members

Wolfgang Amadeus Mozart Church Sonata No. 13 in G, K. 274 Bohuslav Matousek, v; Collegium Jaroslav Tuma

Leevi Madetoja Miniatures, Op. 21 Mika Rannali, p

Leevi Madetoja Symphony #2 in E-Flat, Op 35 Iceland Sym Orch/Petri Sakari

Leevi Madetoja Three Pieces for Piano, Op. 17 Mika Rannali, p



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Jean-Baptiste FORQUERAY Clavier Suite No. 5 Mitzi Meyerson, hc

Jean-Phillipe Rameau Dardanus Music of the Baroque/Thomas Wikman

Jean-Philippe Rameau Premier Livre de Pieces de Clavecin (1706) Jory Vinikour, hc

Georges Bizet Nocturne in D Peter Vanhove, p

Georges Bizet Carmen Suite No. 1 London Sym Orch/Neville Marriner

Georges Bizet The Carmen Ballet Philadelphia Virtuosi Chamber Orch, Ethos Percussion Group/Daniel Spalding

Edvard Grieg Lyric Pieces, Op. 71 Israela Margalit, p

Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost, Op 167 Malmo Sym Orch/Andrew Mogrelia

Guy Woolfenden Love's Labour's Lost Yvonne Howard, ms, English Serenata

Gerald Finzi Suite fr Love's Labours Lost, Op 28 English String Orch/William Boughton

Thomas Arne Song, Blow,Blow Thou Winter Wind Rogers Covey-Crump, t; Folger Consort

Charles Koechlin Les Heures Persanes, Op 65 Herbert Henck, p

Ludwig (Louis) Spohr Clarinet Concerto #2 in E-Flat, Op 57 Julian Bliss, cl (b 1989); St Martin's Academy/Kenneth Sillito

Henry Cowell Persian Set (1957) Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark

Charles Ives Three Page Sonata (1945) Peter Lawson, p

Henry Cowell Old American Country Set Manhattan Chamber Orch/Richard Clark

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Orlando Gibbons: O clap your hands together (1622)

Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon (1870)

Marcel Grandjany: Rhapsodie for Harp (1923)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 4 after Corelli in F (1726)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Giuseppe Verdi: Andantino from String Quartet (1873)

Carl Nielsen: The Greenwood Leaves Are Light Now (1921)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne (1683)

Don Ray: Homestead Dances: Promenade (1989)

Eugène Dédé: Bees and Bumblebees (1910)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

William Boyce: Symphony No. 7 in B-Flat (1760)

Franz Schubert: Moment Musical No. 3 (1828)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 (1881)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 3] (1780)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

François Joseph Gossec: Gavotte (1790)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies: Rondeau (1729)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)

Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723)

Jack Gallagher: Sinfonietta for String Orchestra (2007)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 7 'Razumovsky No. 1' (1806)

Richard Strauss: Sonatina No. 1 for 16 Winds 'From an Invalid's Workshop' (1943)

Ferruccio Busoni: Variations & Fugue on a Chopin Prelude (1922)

Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 20 in D-Flat (1837)

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Béla Bartók: Suite No. 1 for Orchestra (1905)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G (1772)

Julius Fucik: Danube Legends Waltz (1908)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Prelude (1715)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Pater Noster (1852)

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 1 (1717)

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

Leó Weiner: Serenade for Small Orchestra (1906)

Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title (1976)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture (1841)

Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)

John Lennon/Paul McCartney: Come Together (1969)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse (1881)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Hector Berlioz: Requiem: Sanctus (1837)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Concerto No. 2 (1868)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

John Rutter: Suite Antique (1979)

R. Nathaniel Dett: Listen to the Lambs (1914)

R. Nathaniel Dett: I'll Never Turn Back No More (1917)

Jack Gallagher: Diversions Overture (1986)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

George Walker: Poème for Violin & Orchestra (1991)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in d (1837)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Leopold Kozeluch: Wind Symphony in D (1800)

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A (1782)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in e (1947)

Robert Schumann: Fantasy Pieces (1842)

Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 2 (1887)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

John Field: Nocturne No. 18 (1836)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 (1816)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Ernest Bloch: Abodah (1929)

Anton Bruckner: Fantasie in G (1868)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876)

William Bolcom: Recitatif from Twelve New Etudes, Book 1 (1988)

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)