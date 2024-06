WCLV Program Guide 06-24-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach Chorale Prelude, Nun komm' der Heiden Heiland, BWV 659a Vikingur Olafsson, p

Ferruccio Busoni String Quartet No. 1 in C, Op. 19 Pellegrini Quartet

Franz Joseph Haydn Symphony No. 80 in d Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

Douglas Hedwig Obsidian (2020) Altus Trumpet Ensemble/Douglas Hedwig

Eduard Strauss Telephon Polka Francaise, Op 165 Vienna Phil/Mariss Jansons

Josef Strauss Polka schnell, Ohne Sorgen, Op 271 Vienna Phil/Mariss Jansons

Ludwig van Beethoven Piano Sonata #16 in G, Op 31/1 Dirk Herten, p

Siegfried Wagner An allem ist Hutchen Schuld Rheinland-Pfalz State Phil/Werner Andreas Albert

Richard Wagner Siegfried Idyll Vienna Phil/Sir Georg Solti

Serge Bortkiewicz Studies, Op 15 Klaas Trapman, p

Joseph Canteloube Songs of the Auvergne, Set 1 Anna Moffo, s; American Sym Orch/Leopold Stokowski

Camille Saint-Saens Rapsodie d'Auvergne, Op. 73 Jean-Philippe Collard, p; Royal Phil/Andre Previn

Joseph Canteloube Songs of the Auvergne, Set 1 Victoria de los Angeles, s; Lamoureux Orch/Jean-Pierre Jacquillat

Sainte-Colombe Suite in F Jordi Savall, viga

Chevalier De Saint-Georges Violin Concerto in A, Op 5/2 (1775) Rachel Barton Pine, v; Encore Chamber Orch/Daniel Hege

Johann Paul von Westhoff Unaccompanied Violin Suite in A Rachel Barton Pine, v

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Douglas Hedwig Heliodor (2022) Altus Trumpet Ensemble/Douglas Hedwig

Carl Nielsen Helios Overture, Op 17 Hollywood Bowl Sym Orch/John Mauceri

Arnold Schoenberg Three German Folksongs BBC Cho/Pierre Boulez

Jean-Philippe Rameau Castor et Pollux London Sym Orch/Charles Mackerras

Joseph Boudin de Boismortier Premiere serenade ou premiere simphonie francoise, Op 39 Le Concert Spirituel/Herve Niquet

Francois Couperin Les gouts reunis, ou nouveaux concerts (1724) Janos Starker, vc; Santa Fe Festival Orch

Jean Sibelius Six Pieces, Op. 79 (1915) Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

Igor Stravinsky The Firebird Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D, R 392 Rachel Barton Pine, vida; Ars Antigua

Ferruccio Busoni Berceuse elegiaque Royal Concertgebouw Orch/Ed Spanjaard

Franz Liszt Piano Sonata in b Emil Gilels, p

Michael Praetorius Terpsichore (1612) New London Consort

Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute, K. 620 Berlin Phil/Richard Strauss

Richard Strauss Wind Serenade in E-Flat, Op. 7 Minnesota Orch Winds/Edo de Waart

Wolfgang Amadeus Mozart Wind Serenade in E-Flat (no K. number) Consortium Classicum

Howard Hanson Symphony #6 (1967) Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Antonin Dvorak Ciganske Melodie (Gypsy Melodies), Op 55 Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)

Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture (1830)

Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G (1720)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Trombone Concerto (1878)

William Grant Still: Vignettes (1962)

Adriano Banchieri: Concerto No. 3 for Brass 'Magnificat' (c.1610)

Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise (1945)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 1 (1830)

Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening (1959)

George Gershwin: Porgy and Bess: Tempo di Blues (arr 1944)

Jean-Baptiste Lully: Marche militaire (1660)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 12 in G (1770)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

R. Nathaniel Dett: On That Sabbath Morn (1916)

R. Nathaniel Dett: Baptism (1934)

Camille Saint-Saëns: Symphony in A (1850)

Carl Friedrich Abel: Symphony in G (1785)

Ralph Vaughan Williams: Dona nobis pacem (1936)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)

Antonín Dvorák: Piano Concerto in g (1876)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

John Field: Nocturne from Piano Concerto No. 3 (1816)

Vincent d'Indy: Souvenirs (1906)

Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' (1913)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in D (1776)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat (1825)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Oboes, 2 Horns & Bassoon (1720)

Frederick Loewe: Paint Your Wagon: Suite (1951)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 3 (1868)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 in B-Flat (1903)

Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937)

R. Nathaniel Dett: Listen to the Lambs (1914)

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Scott Joplin: Solace (1909)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

R. Nathaniel Dett: Don't Be Weary, Traveler (1919)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

Enrique Granados: March of the Vanquished (1899)

Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing (1980)

Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante (1834)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful' (1728)

Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Aaron Copland: Letter from Home (1944)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Carl Maria von Weber: Konzertstück in f (1821)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Anton Bruckner: Overture in g (1863)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' (1854)

Ernest Chausson: Poème (1896)

Ernest Bloch: Poems of the Sea (1922)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

R. Nathaniel Dett: Ave Maria (1930)

R. Nathaniel Dett: Dust, Dust and Ashes (1936)

Giovanni Battista Bononcini: Sinfonia Decima for 2 Trumpets & Strings (1685)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e (1830)

Claude Debussy: Images, Book 1 (1905)

Jean Sibelius: Romance in C (1903)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here (1902)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 (1801)

Máximo Diego Pujol: Milonga para mi tierra (2021)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Romance (1901)

Joachim Raff: Andante from Octet for Strings (1872)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Sir Edward Elgar: Romance from Violin Sonata (1918)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 'Paysage' (1851)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale (1919)