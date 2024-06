WCLV Program Guide 06-18-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wilhelm Friedemann WF Bach Twelve Polonaises Steve Barrell, clavichord

Wilhelm Friedemann WF Bach Two-Flute Sonata in D Camerata Koln

Antonin Dvorak Symphony No. 5 in F, Op. 76 Philharmonia Orch/Andrew Davis

Johann Sebastian Bach Cantata No. 164, Ihr, die ihr euch von Christo nennet Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Alessandro Stradella Trumpet Sonata (Concerto) in D John Wallace, tr; Philharmonia Orch/Simon Wright

Richard Wagner Die Meistersinger von Nurnberg Canadian Brass, Berlin Phil, Bayreuth Festival Brass/Edo de Waart

Alessandro Stradella Sinfonia No. 12 in a Giardino di Delizie

Richard Wagner Tannhauser Vienna Singverein Cho, Vienna Phil/Sir Georg Solti

Francois Couperin Pieces de clavecin, Bk 3 (1722): 15e ordre in a/A Gustav Leonhardt, hc

Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream, Op. 61 Bamberg Sym Orch/Claus Peter Flor

Felix Mendelssohn String Octet in E-Flat, Op 20 London Sym Orch/Claudio Abbado

2:08:50 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in b English String Orch/William Boughton Nimbus NI-5142 Mendelssohn The Complete String Symphonies Volume 2 7:21

Felix Mendelssohn Andante in G Ana-Marija Markovina, p

Jean Francaix Les demoiselles de la nuit (1948) Ulster Orch/Thierry Fischer

W Salmanov The Hungry Cat and the Well-Fed Cat Noel Lester, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Richard Strauss Festliches Praludium, Op. 61 Michael Murray, o; Empire Brass

Richard Strauss Cello Sonata in F, Op 6 Emmanuelle Bertrand, vc; Pascal Amoyel, p

Anton Zemlinsky Six Waltz Songs, Op 6, on folk texts from Tuscany Barbara Bonney, s; Cord Garben, p

David Guion Nocturne in Blue Eugene Rowley, p

George Gershwin Rhapsody in Blue William Marshall, p; City of London Sinfonia/Richard Hickox

Robert Livingstone Aldridge Waltz #12 Min Kwon, p

Antonio Vivaldi Trio Sonata in G, R 80 Camerata Koln

Johann Sebastian Bach Trio Sonata in G, BWV 1038 Anton Kuskin, f; Donald Bender, ob; Gary Kessler, g

Franz Berwald Piano Trio #3 in d Ilona Prunyi, p; Andras Kiss, v; Csaba Onczay, p

Ture Rangstrom Dithyramb (1909) orebro Sym Orch/Goran Nilson

Tor Aulin Settings of Four Serbian Folksongs Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Erik Satie Two Gymnopedies Anton Kuskin, f; Donald Bender, ob; Gary Kessler, g

Erik Satie Jack-in-the-Box (1899) Jean-Yves Thibaudet, p

Erich Wolfgang Korngold Sinfonietta in B, Op. 5 Northwest German Phil/Werner Andreas Albert

Thomas Lupo Shewes and Nightly Revels Dowland Consort/Jakob Lindberg

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes (1716)

Clara Schumann: Romance in B-Flat (1855)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Overture (1670)

Jenö Takács: Serenade on Country Dances from Old Graz (1966)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Jean Sibelius: Humoresque No. 5 (1917)

John N. Klohr: Billboard March (1901)

Franz von Suppé: The Beautiful Galatea: Overture (1865)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)

Igor Stravinsky: L'Histoire du Soldat: The Devil's Dance (1918)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

John Gardner: All's Well that Ends Well: Waltz (1959)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance (1953)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' (1852)

John Williams: Raiders of the Lost Ark: Raiders' March (1981)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse villageoise (1881)

Giovanni Gabrieli: Plaudite, psallite, jubilate Deo (1600)

William Grant Still: Violin Suite: Gamin (1943)

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

Christoph Willibald Gluck: Alessandro: Chaconne (1764)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 'Spring Song' (1844)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ottorino Respighi: The Birds: The Cuckoo (1927)

George Frideric Handel: Allegro from Organ Concerto No.13 'Cuckoo & the Nightingale' (1739)

Ignaz Pleyel: Symphony in C (1803)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Eduard Tubin: Symphony No. 3 'Heroic' (1942)

Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto (1954)

Heinrich Marschner: Grand Festive Overture (1842)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite (1873)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy (1949)

David Guion: Arkansas Traveler (1929)

Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 2 in c (1722)

Max Bruch: Serenade for Violin & Orchestra (1900)

Benjamin Britten: Matinées musicales (1941)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1860)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 41 (1846)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 14 in E (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1783)

Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' (1690)

Francis Poulenc: Piano Concerto (1949)

John Williams: The Empire Strikes Back: Suite (1980)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 (1901)

Irving Berlin: Blue Skies (1926)

Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat (1764)

Antonín Dvorák: Mazurek in e (1879)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet (1950)

Johann Sebastian Bach: Fugue from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Vittorio Monti: Csárdás (1900)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Karl Goldmark: Penthesilea (1879)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March (1842)

Peter Tchaikovsky: Coronation March (1883)

Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' (1803)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Eduard Tubin: Festive Prelude (1940)

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 3 in b (1951)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-Flat (1773)

Franz Schubert: String Quartet No. 10 in E-Flat (1813)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Carl Nielsen: Aladdin Suite (1919)

François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' (1690)

Jean-Baptiste Lully: Psyché: Suite (1678)

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Benjamin Britten: Piano Concerto (1938)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques (1919)

Sergei Prokofiev: Andante for Strings (1931)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

John Lennon/Paul McCartney: Yesterday (1965)

Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' (1954)

Chevalier de Saint-Georges: Largo from Violin Concerto (1775)

Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965)