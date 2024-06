WCLV Program Guide 06-17-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Georg Philipp Telemann Canonic Sonata #5 in A, Op 5/5 Villaume Duo

Georg Philipp Telemann Concerto in E for flute, oboe d'amore & viola d'amore Soloists; I Solisti di Zagreb/Antonio Janigro

Josef Foerster Violin Concerto No. 1 in c, Op. 88 Ivan Zenaty, v; BBC Sym/Jiri Belohlavek

Bohuslav Martinu Five Madrigal Stanzas (1943) Dartington Ensemble

Johannes Brahms Ein deutsches Requiem (A German Requiem) Op. 45 Chicago Sym

Robert Volkmann Overture in C Northwest German Phil/Werner Andreas Albert

David Guion Mother Goose Suite Eugene Rowley, p

Maurice Ravel Ma mere l'Oye (Mother Goose) Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Adolphe-Charles Adam Giselle Vienna Phil/Herbert von Karajan

Edward Elgar Pomp and Circumstance Marches, Op. 39 Royal Phil/Yehudi Menuhin

Edward Elgar Chanson de Nuit, Op 15/1 English Chamber Orch/Yehudi Menuhin

Edward Elgar Chanson de Matin, Op 15/2 English Chamber Orch/Yehudi Menuhin

Franz von Suppe Morning, Noon and Night in Vienna Montreal Sym Orch

Thomas Arne The Morning Emma Kirkby, s; Hanover Band/Roy Goodman

Georges Onslow Symphony No. 4 in G, Op. 71 Hradec Kralove Phil/Jean-Francois Leger

Reynaldo Hahn Le rossignol eperdu Yoonie Han, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Antonin Dvorak Slavonic Dances, Op. 72 New York Stadium Sym Orch/Raymond Paige E

Alexander Glazunov String Quartet #3 in G, Op 26, Quatuor slave Utrecht String Quartet

Franz Liszt Slavimo slavno Slaveni! Leslie Howard, p

Peter Tchaikovsky Marche slave, Op. 31 Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Johann Sebastian Bach Concerto in d, BWV 974, after A Marcello Alison Balsom, tr; Ensemble EMI/Ang CDC5-58047-2 Works For Trumpet 10:05

George Frideric Handel Jephtha Collegium Musicum 90/Simon Standage

Theodor Berger Rondino giocoso String Orch/Leopold Stokowski

Bohuslav Martinu Sinfonietta Giocosa Jan Panenka, p; Prague Chamber Orch/Bohumil Gregor

John Knowles Paine As You Like It Overture, Op 28 New York Phil/Zubin Mehta

Robert Ward Jubilation Overture North Carolina Sym Orch/ Zimmermann

John Duke Song, When I Was One and Twenty Donald Boothman, br; John Duke, p

Jean-Joseph de Mondonville Titon et l'Aurore Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Mondonville Violin Sonata #4 in C Luc Beausejour, hc; Helene Plouffe, v

Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E-Flat, Op. 11 Vitaly Buyanovsky, fh; Leningrad Phil/Evgeny Mravinsky

Peter Tchaikovsky Sleeping Beauty, Op. 66 Vienna Phil/Herbert von Karajan

Serge Prokofiev Cinderella, Op. 87 Russian National Orch/Mikhail Pletnev

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Moritz Moszkowski: Gondoliera (1886)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Max Bruch: Kol Nidrei (1881)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923)

Dieterich Buxtehude: Magnificat (1680)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Antonio Vivaldi: Allegro from Concerto in a (1711)

Sergei Rachmaninoff: It Cannot Be! (1912)

Jean Françaix: Divertissement for Bassoon & Strings (1968)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 9th tone à 12 (1597)

Thomas Morley: Galliard 'Can She Excuse' (1599)

George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' (1916)

Gjermund Haugen: Water Lily (1970)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Bourrée & Double (1720)

Frédéric Chopin: Prelude No. 20 (1839)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)

Igor Stravinsky: Symphony in Three Movements (1945)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti (1743)

Peter Tchaikovsky: String Sextet in d 'Souvenir of Florence' (1890)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Recorder & Flute (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C (1772)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Four Norwegian Moods (1944)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto (1773)

Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)

Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Chopin (1903)

Robert Russell Bennett: Overture 'Gershwin in Hollywood' (1953)

Don Gillis: Symphony No. 1 'An American Symphony' (1941)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F (1731)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Habanera (1875)

Moritz Moszkowski: Habanera (1900)

Florence Price: Violin Concerto No. 2 (1952)

Francis Poulenc: Villageoises (1933)

Ernö Dohnányi: Serenade for Strings (1902)

Francis Lai: Love Story: Theme (1970)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746)

Carlos Baguer: Symphony No. 13 in E-Flat (1800)

Joseph Lamb: Topliner Rag (1916)

Camille Saint-Saëns: Marche militaire française (1880)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

Don Gillis: Paul Bunyan (1964)

Igor Stravinsky: The Firebird: Berceuse (1910)

Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra (1921)

Charles Gounod: Finale from Symphony No. 2 (1855)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Lukas Foss: Renaissance Concerto (1985)

Lukas Foss: Three American Pieces: Early Song (1945)

Lukas Foss: Three American Pieces: Composer's Holiday (1945)

Lukas Foss: Ode (1944)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Charles Gounod: Faust: Ballet Music (1869)

Igor Stravinsky: Pulcinella (1920)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Symphony No. 43 in E-Flat 'Mercury' (1771)

Franz Schubert: Fantasy in f (1828)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds (1885)

Johannes Brahms: Ballade No. 2 in D (1854)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)

Igor Stravinsky: Serenade in A (1925)

Guillaume Lekeu: Molto Adagio for Strings (1887)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 (1830)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Giacomo Puccini: Adagietto (1883)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Stephen Sondheim: Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By (1981)