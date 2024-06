WCLV Program Guide 06-14-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Francesco Manfredini Concerto Grosso in d, Op 3/5 Les Amis de Philippe

Alessandro A. Scarlatti Concerto grosso #6 in E Naples Scarlatti Orch/Ettore Gracis

Isabella Leonarda Trio Sonata No. 4 Giardino di Delizie

Alice Mary Smith Symphony in a London Mozart Players/Howard Shelley

Clara Schumann Song, Das Veilchen (The violet) Felicity Lott, s; John Axelrod, p Telarc

Franz Liszt Six Grand Etudes After Paganini Jerome Rose, p

Nicolo Paganini 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Alexander Markov, v

Henri Vieuxtemps Violin Concerto #2 in f-sharp, Op 19 Alexander Markov, v; Monte Carlo Phil/Lawrence Renes

Serge Prokofiev Romeo and Juliet, Op. 64 Ian Scott, cl; Jonathan Higgins, p

Serge Prokofiev Romeo and Juliet, Op. 64 Montreal Sym Orch

Antonio Vivaldi La fida ninfa, R 714 Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Antonio Vivaldi La fida ninfa, R 714 Yo-Yo Ma, vc; Jonathan Manson, vc; Mike Fentross, l

Antonio Vivaldi Violin & Echo Violin Concerto in A, R 552 Enrico Onofri, v; Marco Bianchi, v; Il Giardino Armonico/Giovanni Antoni

Orlandus (Roland de) Lassus Echo Song Gerhard Meinl's Tuba Sextet

Gosta Nystroem The Merchant of Venice Stockholm Radio Orch/Tor Mann

Mario Castelnuovo-Tedesco The Merchant of Venice, Op 76 West Australian Sym Orch/Andrew Penny

Mario Castelnuovo-Tedesco 24 Caprichos de Goya Kazuhito Yamashita, g

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johannes Brahms Fugue for organ in a-flat minor Amsterdam Loeki Stardust Quartet

Felix Mendelssohn Fugue in c-sharp (1826) Ana-Marija Markovina, p

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91

Jean Sibelius Symphony No. 1 in e, Op. 39 Berlin Phil/Herbert von Karajan

R Askue A Jig Deborah Friou, h

Franz Joseph Haydn Piano Concertino (Divertimento) in F, H XIV:9 Ilse von Alpenheim, forte-p; Bamberg Sym Orch/Antal Dorati

Franz Joseph Haydn Cassatio in D, H deest L'Archibudelli

Roy Harris Memories of A Child's Sunday (1945) Albany Sym Orch/David Alan Miller

Virgil Thomson Symphony on a Hymn Tune Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson

William Tomer God be with you till we meet again Mormon Tabernacle Cho/Richard P Condie

Max Reger Four Studies for the Left Hand Frederick Moyer, p

Maurice Ravel Piano Concerto in D for the Left Hand Michel Beroff, p; London Sym Orch/Claudio Abbado

Fritz Kreisler Praeludium and Allegro (in the style of Pugnani) Julia Krasko, v; Olga Kondratieva, p

Maurice Ravel Piano Concerto in G Stephanie Mormone, p; Ljubljana Sym Orch/Marko Munih

Fritz Kreisler Syncopation Shlomo Mintz, v; Clifford Benson, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Allegretto from Piano Trio No. 3 (1883)

Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in f (1842)

Carl Friedrich Abel: Symphony in E-Flat (1785)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Serenata (1911)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)

George Frideric Handel: Fugue No. 3 in B-Flat (1735)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Alexander Glazunov: Triumphal March (1893)

Felice Anerio: Christus factus est (1600)

Felix Arndt: Nola 'A Silhouette' (1915)

Giovanni Gabrieli: Canzon in Echo on the 12th tone (1597)

Martin Mailman: Autumn Landscape (1954)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 (1949)

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Le vent dans la plaine (1910)

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture (1807)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Carl Stamitz: Rondeau from Viola Concerto No. 1 (1774)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 in C (1773)

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum: Prélude (1698)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Miklós Rózsa: King of Kings: Theme (1961)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 'Sunday Morning' (1944)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 10 after Corelli in F (1726)

John Stafford Smith: The Star Spangled Banner (1814)

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

Florence Price: Three Miniature Portraits of Uncle Ned (1941)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep (1741)

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 7 in B-Flat (1942)

Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro (1853)

Léo Delibes: Sylvia: Suite (1876)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A (1773)

Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)

Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus (1841)

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet (1944)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings (1880)

Jan Vanhal: Symphony in c (1770)

Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture (1900)

Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Sonata No. 3 (1844)

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 (1875)

Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite (1836)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Adiemus (1994)

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Howard Shore: The Fellowship of the Ring: Concerning Hobbits (2001)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Joseph Haydn: Symphony No. 9 in C (1762)

'PDQ Bach': Allegro con mucho brio from 'Howdy Symphony'

Leroy Anderson: The Waltzing Cat (1950)

Lukas Foss: Scherzo from Symphony No. 1 (1944)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g (1740)

Felix Mendelssohn: St. Paul: Overture (1836)

Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)

Henry F. Gilbert: The Dance in Place Congo (1908)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1831)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1839)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro (1839)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Reinhold Glière: The Red Poppy: Suite (1927)

Boris Lyatoshinksy: Symphony No. 4 in b-Flat (1963)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Zdenek Fibich: Othello (1873)

David Diamond: Music for Shakespeare's 'Romeo and Juliet' (1947)

Dmitri Shostakovich: Hamlet: Suite (1932)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 in c 'Pathétique' (1799)

Lukas Foss: Three American Pieces: Composer's Holiday (1945)

Lukas Foss: Salomon Rossi Suite (1975)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 'Waltz' (1940)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music (1739)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes (1866)

Max Bruch: Romance for Viola & Orchestra (1912)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake (1935)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn (1994)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Mily Balakirev: Etude-idylle 'In the Garden' (1884)

Emil Darzins: Valse mélancolique (1904)

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1839)

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)