WCLV Program Guide 06-13-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gabriel Faure Three Songs, Op. 7 Joshua Bell, v; St Luke's Orch/Michael Stern

Claude Debussy Beau Soir Joshua Bell, v. w/piano

Max Bruch Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Joshua Bell, v; St Martin's Academy

Johann Wenzel Stamitz Symphony in A Camerata Chicago/Drostan Hall

0:43:18 Jiri Benda Symphony #12 in A Salieri Chamber Orch/Tamas Pal Benda-Complete Symphonies Chant du Monde LDC-2781050/51 (2) 11:13

Georg Benda Song, Der Neid, o Kind Istvan Kovacs, b; Aniko Horvath, hc

Franz Schubert Drei Klavierstucke (Impromptus), D 946 Andras Schiff, p

Randall Thompson String Quartet #2 in G (1947-49) New Jefferson Chamber Players

Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C, K. 467 Andras Schiff, p; Salzburg Mozarteum Camerata Academica/Sandor Vegh

Wolfgang Amadeus Mozart Song, Als Luise die Briefe, K. 520 Juliane Banse, s; Andras Schiff, p

Johann, Sr Strauss Paris, Op 101 Orch/Robert Stolz Wiener Musik

Bryan KELLY Suite Parisienne Brass Ring

William Grant Still Folk Suite #2 Sierra Winds; Carol Urban-Stivers, p

William Grant Still Little Folk Suite #1 Oregon String Quartet

Ottorino Respighi Suite for Strings Orch/Salvatore Di Vittorio

Italian Anon 14th c Trotto London Early Music Consort/David Munrow Early Music Festival

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Peter Tchaikovsky Mazeppa Dmitri Hvorostovsky, br; Rotterdam Phil/Valery Gergiev

Peter Tchaikovsky Eugene Onegin, Op. 24 Mischa Maisky, vc; Orpheus Chamber Orch

Peter Tchaikovsky The Voyevode, Op 78 Ukraine National Sym/Theodore Kuchar

Peter Tchaikovsky La Dame de Pique Ballet Montreal Grands Ballets Canadiens Orch/Jacques Lacombe

Peter Tchaikovsky Sleeping Beauty, Op. 66 Katia Labe'que, Marielle Labe'que, p

Ludwig van Beethoven Violin Sonata no.7 in c minor, Op.30/2 Jascha Heifetz, v; Emanuel Bay, p

Carl Orff Schulwerk Markus Zahnhausen, r Orff-Schulwerk

Antonin Dvorak Rusalka, Op. 114 Karita Mattila, s; Finnish Radio Sym Orch/Jukka-Pekka Saraste

Antonin Dvorak Rondo in g, Op 94 Peter Bruns, vc; Dresden Staatskapelle/Michael Helmrath

Antonin Dvorak Mazurek in e, Op 49 Sergiu Luca, v; St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Antonin Dvorak Humoresques, Op. 101 Itzhak Perlman, v; Yo-Yo Ma, vc; Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Georges Bizet Symphony in C Granada City Orch/Josep Pons

Camille Saint-Saens Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals) Zdzislaw Piernik, tuba

Gioachino Rossini Valse torturee Paolo Giacometti, p

Gioachino Rossini The Barber of Seville Philharmonia Orch/Carlo Maria Giulini

Peter Cornelius Der Barbier von Bagdad Dresden Staatskapelle/Hans Vonk

Charles Ives Four Ragtime Dances Orchestra New England/James Sinclair

Scott Joplin Pineapple Rag Joshua Rifkin, p

Johann David Heinichen Dresden Concerto in F, S 235 Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

John Dowland The King of Denmark's Galliard Karl Scheit, g; Wiener Solisten/Wilfried Bottcher

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Leroy Anderson: Goldilocks: Overture (1958)

Stephen Griebling: Six Miniatures in Slavic Style (2005)

Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance (1791)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux (1841)

Kenneth J. Alford: March 'On the Quarterdeck' (1917)

Josef Myslivecek: Symphony in C (1780)

Franz Waxman: Prince Valiant: Suite (1954)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

Johann Sebastian Bach: Finale from Oboe Concerto (1740)

Carlos Gardel: Por una cabeza (1935)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

Ralph Vaughan Williams: The Dark-Eyed Sailor (1913)

Jocelyn Chambers: Melting Point (2021)

George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? (1951)

Lukas Foss: Ode (1944)

Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 (1908)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite (1894)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 (1801)

Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)

Amy Beach: Romance in A (1893)

Leos Janácek: Moravian Dances (1891)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche (1885)

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Muzio Clementi: Symphony No. 2 in D (1819)

Franz Schubert: Impromptu No. 5 in f (1828)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 in E-Flat (1892)

Ottorino Respighi: Fantasia slava (1903)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Act 3 (1936)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade (1869)

Stephen Foster: Old Folks at Home (1851)

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F (1957)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)

Joseph Hellmesberger Jr: The Pearl of Iberia: Gypsy Dance (1900)

Édouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture (1854)

Antonio Vivaldi: Bassoon Concerto No. 18 (1720)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

John Field: Nocturne No. 17 in C (1836)

Leos Janácek: Suite for Orchestra (1891)

Ralph Vaughan Williams: Linden Lea (1901)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 in D 'Reformation' (1832)

Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme (2011)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Carlos Chávez: Chapultepec (1935)

Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings (1905)

Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera: Music of the Night (1986)

Lukas Foss: Finale from Symphony No. 1 (1944)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Fantasia Triumfal (1869)

Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)

Deems Taylor: Through the Looking Glass: Jabberwocky (1919)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' (1909)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Jean Sibelius: En saga (1901)

Lukas Foss: Scherzo from Symphony No. 1 (1944)

Lukas Foss: Jouissance from Renaissance Concerto (1985)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

Sir Granville Bantock: Celtic Symphony (1940)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936)

Jennifer Higdon: Harp Concerto (2018)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

Ralph Vaughan Williams: Three Portraits from 'The England of Elizabeth' (1959)

Lukas Foss: Three American Pieces: Early Song (1945)

Lukas Foss: Baroque Interlude from Renaissance Concerto (1985)

Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits (1956)

Antonín Dvorák: Cello Concerto in b (1895)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 in G (1815)

Robert Farnon: Lake of the Woods (1945)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Franz Liszt: Consolation No. 3 (1850)

John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 27 (1772)

Sergei Rachmaninoff: Melodie (1902)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Anthony Holborne: Pavan 'The Image of Melancholy' (1599)

Peter Tchaikovsky: Berceuse (1893)

Thomas Tallis: Te lucis ante terminum à 5 (1575)