WCLV Program Guide 06-11-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Johann Sebastian Bach St Matthew Passion, BWV 244 Arleen Auger, s; Mostly Mozart Orch/Gerard Schwarz

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5 in c minor, BWV 1011 Ralph Kirshbaum, vc

Felix Mendelssohn The Hebrides (Fingal's Cave) Overture, Op 26 London Classical Players/Roger Norrington

Hamish MacCunn The Ship o' the Fiend Overture BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins

Sainte-Colombe Suite in g Jordi Savall, viga

Carl Heinrich Graun Cleopatre e Cesare

Mario Castelnuovo-Tedesco Antony and Cleopatra, Op. 134 West Australian Sym Orch/Andrew Penny

Ludvig Norman Antonius och Cleopatra, Op 57 Helsingborg Sym/Hans-Peter Frank

Kurt Atterberg Symphony #4 in g, Op 14, Sinfonia Piccola Frankfurt Radio Sym Orch/Ari Rasilainen

William Grant Still Miniatures for Flute, Oboe & Piano Sierra Winds

Clara Schumann Romanze in b Jozef De Beenhouwer, p

Antonio Vivaldi The Four Seasons, Concerto No. 1 in E major, Op. 8, RV 269, "Spring" London Chamber Orch/Christopher Warren-Green

Robert Schumann Twelve Poems from Liebesfrhling, Op. 37 Stella Doufexis, ms; Oliver Widmer, br; Graham Johnson, p

Robert Schumann Davidsbundlertanze, Op. 6 Jerome Rose, p

Robert Schumann Romanzen und Balladen, Op. 146 Stuttgart Southwest German Vocal Ensemble/Rupert Huber

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio, K. 384 Dresden Staatskapelle/Sir Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G, K. 124 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Ludwig (Louis) Spohr Potpourri on Themes from Mozart's 'Abduction from the Seraglio', Op 23 Hoelscher, v; Berlin Radio Sym Orch/Christian Frohlich

Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio, K. 384 Vienna State Opera Cho, Vienna Phil/Georg Solti

Hubert Parry Symphony #5 in b, Symphonic Fantasia 1912 London Phil/Mathias Bamert

Hubert Parry Songs of Farewell (1916-18) His Majestie's Clerkes/Anne Heider

Alan Rawsthorne Street Corner Overture (1944) London Phil/Sir John Pritchard

Johann Sebastian Bach English Suite No. 3 in g minor, BWV 808 Glenn Gould, p

Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Millar Brass Ensemble/Vincent Cichowicz

William Walton The Wise Virgins Suite (after J.S. Bach) London Phil/Bryden Thomson

Brian Easdale The Red Shoes Philharmonia Orch/Kenneth Alwyn

American Trad Folksong, Cindy William Ferris Chorale/William Ferris

Morton Gould Folk Suite London Sym/David Amos

Arthur Foote Three Pieces for Flute and Piano, Op 31b Mrianne Gedigian, f; Eugene Rowley, p

Cesar Franck Trois pieces breves (1890) New York Chamber Ensemble/Stephen Rogers Radcliffe

Claude Debussy Petite Suite Ulster Orch/Yan-Pascal Tortelier

Adrian LE ROY Vous estes la personne Ellen Hargis, s, The King's Noyse

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Moritz Moszkowski: Torch Dance (1893)

Fernando Bustamante: Misionera (1948)

John Philip Sousa: The American Maid: Overture (1909)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Bohuslav Martinu: March & Finale from Symphony No. 2 (1943)

François Couperin: Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc (1722)

Traditional: The Peacock

John Lennon/Paul McCartney: Eleanor Rigby (1966)

Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' (1853)

Alan Hovhaness: Alleluia & Fugue for String Orchestra (1941)

Frédéric Chopin: Etude No. 21 'Butterfly' (1836)

Miklós Rózsa: Hungarian Sketch No. 3 'Danza' (1939)

Camille Saint-Saëns: Phaëthon (1873)

Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners (1940)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)

Agustín Lara: Granada (1932)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Can-Can (1858)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale (1911)

Richard Strauss: Andante for Horn & Piano (1888)

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1913)

Johann Christian Bach: Piano Concerto in D (1770)

Morton Gould: Stephen Foster Gallery (1939)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 (1853)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D 'Pastoral' (1801)

Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)

Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite (1918)

Ludwig van Beethoven: Six Variations in F (1802)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)

Percy Grainger: Spoon River (1919)

Samuel Coleridge-Taylor: Deep River (1905)

Lukas Foss: Ode (1944)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in G (1780)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations (1884)

Ernest Gold: Exodus: Theme (1960)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 2 (1908)

Miklós Rózsa: Quo Vadis: Arabesque (1951)

Lukas Foss: Three American Pieces: Composer's Holiday (1945)

Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Alberto Hemsi: Greek Nuptial Dances (1956)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 'Waldstein' (1804)

Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)

Charles Ives: Variations on 'America' (1891)

Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Brian Dykstra: Umgawa Rag (1997)

Brian Dykstra: Delphinium Rag (2002)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

Gerald Finzi: Concerto for Small Orchestra & Solo Violin (1927)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat (1785)

Lukas Foss: Symphony No. 1 in G (1944)

Johann Jakob Froberger: Canzona No. 2 (1649)

Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Richard Strauss: Don Quixote (1897)

Anton Stamitz: Concerto for 2 Flutes (1785)

Percy Grainger: Dreamery (1942)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Richard Strauss: Andante for Horn & Piano (1888)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn (1948)

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Carl Busch: Elegie (1899)

Camille Saint-Saëns: Romance (1885)

Traditional: Wild Mountain Thyme