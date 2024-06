WCLV Program Guide 06-10-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Julius Fucik: Florentine March (1906)

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916)

Richard Strauss: Piano Sonata in b (1881)

Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture (1822)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Frederick Loewe: Camelot: Suite (1960)

Unico Willem van Wassenaer: Concerto Armonico No. 2 in G (1740)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Alexander Scriabin: Prometheus, The Poem of Fire (1910)

Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1859)

George Gershwin: Piano Concerto in F (1925)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture (1940)

Alexander Glazunov: Mazurka in G (1888)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 37 (1845)

Sir Charles Villiers Stanford: Irish Rhapsody No. 5 (1917)

Traditional: Cindy

Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A (1772)

Nino Rota: La Dolce Vita: Main theme (1960)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Lukas Foss: Scherzo from Symphony No. 1 (1944)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in F (1722)

Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture (1825)

Johannes Brahms: Ballade No. 2 in D (1854)

Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' (1887)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude (1872)

Leopold Mozart: Symphony in D (1761)

Lukas Foss: Baroque Interlude from Renaissance Concerto (1985)

Lukas Foss: Jouissance from Renaissance Concerto (1985)

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

Percy Grainger: Ramble on the Last Love Duet in Strauss's 'Der Rosenkavalier' (1927)

Ole Bull: Memories of Havana (1844)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917)

Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Maurice Ravel: Sonatine (1905)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani (1938)

Max Reger: Variations and Fugue on a Theme by Mozart (1914)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 (1812)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Lukas Foss: Renaissance Concerto (1985)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G (1885)

Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A (1782)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 (1771)

Gustav Holst: The Planets: Venus (1917)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

Johannes Brahms: Adagio from Clarinet Trio (1891)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Eriks Esenvalds: Stars (2011)

Claude Debussy: Nocturne (1892)

Clara Schumann: Romance (1855)