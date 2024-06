WCLV Program Guide 06-04-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev (1874)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in b (1773)

Anatoly Liadov: Ballade 'From Bygone Days' (1889)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 (1853)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Charles S. Belsterling: March of the Steel Men (1937)

Richard Adler & Jerry Ross: The Pajama Game: Hernando's Hideaway (1954)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz (1885)

Igor Stravinsky: Valse (1915)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Howard Shore: The Two Towers: Suite (2002)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Larenjeiras (1921)

Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles (1897)

Daniel Auber: La muette de Portici: Overture (1828)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Johannes Brahms: Intermezzo in C (1892)

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944)

Hugo Kauder: Scherzo from Symphony No. 1 (1921)

Frederic Hand: Four Sephardic Songs (1996)

Gabriel Yared: The English Patient: Theme (1996)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Joseph Haydn: The Creation: Sing to the Lord, All Ye Voices (1798)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Brian Dykstra: Old Powell Rag (2003)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jacques Ibert: Entr'acte (1935)

Jean Françaix: L'Heure du berger (1947)

Robert Schumann: Cello Concerto in a (1860)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2 in C (1883)

Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance (1956)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Richard Strauss: Aus Italien (1886)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop (1944)

Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Non più mesta (1817)

Joseph Haydn: Symphony No. 87 in A (1785)

Alessandro Marcello: Guitar Concerto (1716)

Aaron Copland: Appalachian Spring (1944)

Robert Schumann: Papillons (1831)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 (1795)

Carlos Guastavino: Pampamapa (1968)

Astor Piazzolla: Oblivion (1982)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 3 (1801)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Alan Silvestri: Forrest Gump: Feather Theme (1994)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 in G (1770)

Sir Edward Elgar: Coronation March (1911)

Jule Styne: Gypsy: Everything's Coming Up Roses (1959)

Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto (1627)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra (1860)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé (1934)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 (1911)

James Hewitt: Medley Overture (1798)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Andrew York: Andecy (1986)

Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Dance (1899)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 in C (1780)

Reinhold Glière: Scherzo from Symphony No. 2 (1908)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Einojuhani Rautavaara: Cantus arcticus (1972)

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)

Roger Quilter: As You Like It: Suite (1921)

Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' (1890)

Lowell Liebermann: Frankenstein: Waltz (2016)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 (1885)

Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765)

Alexander Glazunov: Symphony No. 8 in E-Flat (1906)

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)

Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Maurice Duruflé: Notre Père (1967)

Franz Schubert: Molto moderato from Piano Sonata No. 16 (1826)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Traditional: Blow the Wind Southerly

Jean Sibelius: King Christian II: Elegie (1898)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 in F-Sharp (1833)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)