WCLV Program Guide 06-03-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Anatoly Liadov: Barcarolle (1898)

Johann Strauss Jr: Kiss Waltz (1882)

Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love (1948)

William Alwyn: Overture to a Masque (1940)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' (1901)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789)

Johann Christian Bach: Piano Concerto in E-Flat (1770)

Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 1 (1853)

Federico García Lorca: El café de Chinitas (1931)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 (1878)

James Hook: Piano Concerto in D (1771)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003)

Jean Sibelius: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1902)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)

Gustav Holst: Two Songs without Words (1906)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Sea Slumber Song (1899)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures: Where Corals Lie (1899)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 in f 'Serioso' (1810)

Robert Schumann: Variations on an Original Theme 'Ghost' (1854)

Sir Edward Elgar: Falstaff (1913)

Ignaz Pleyel: Symphony in D (1785)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

Germaine Tailleferre: Scherzo from Piano Trio (1917)

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)

Antonín Dvorák: Symphony No. 5 in F (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D (1773)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Johannes Brahms: Intermezzo in a (1892)

Manuel Ponce: Arrulladora mexicana (1909)

Carl Orff: Carmina burana: On the Green (1936)

Gustav Holst: A Fugal Concerto (1923)

Max Reger: Flute Serenade in G (1915)

Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Charlie Chaplin: Modern Times: Smile (1936)

Sergei Prokofiev: Scherzo from Violin Concerto No. 1 (1917)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony for Strings in F 'Dissonant' (1740)

Herbert L. Clarke: The Debutante (1917)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Joaquín Rodrigo: Adagietto from Concierto en modo galante (1949)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Charles Gounod: St. Cecilia Mass: Sanctus (1855)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

William Henry Fry: Niagara Symphony (1854)

Robert Schumann: Toccata in C (1830)

Claude Debussy: Pour le piano: Toccata (1901)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 in E-Flat (1791)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 in E-Flat (1788)

Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)

Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' (1866)

Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Igor Stravinsky: Fireworks (1908)

Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 4 in e (1889)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 in f (1795)

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Hymne de L' enfant (1852)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Ola Gjeilo: The Spheres (2008)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)

Carl Busch: Chippewa Lullaby (1913)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Claude Debussy: Syrinx (1912)