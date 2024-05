WCLV Program Guide 05-30-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Liszt Un Sospiro Sviatoslav Richter, p

Franz Xaver Richter Flute Concerto in e Barthold Kuijken, f; Tafelmusik/Jean Lamon

Paul Hindemith Quartet for clarinet, violin, cello and piano (1938) John Bruce Yeh, cl; Amelia Piano Trio

Carl Maria von Weber Lutzows wilde Jagd Camerata Vocale Gummersbach/Gus Anton

Hamilton Harty Londonderry Air Ulster Orch/Bryden Thomson

John Field Piano Sonata #4 in B John O'Conor, p

Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Hilary Hahn, v; London Symphony Orchestra/Sir Colin Davis

Franz Joseph Haydn String Quartet in D, Op. 64, No. 5, Lark Angeles String Quartet

Samuel Barber Song, There's Nae Lark (1927) Thomas Hampson, br; John Browning, p

Mily Balakirev Mazurka #6 in A-Flat Joseph Banowetz, p

Alexander Borodin Symphony no.1 in E-Flat Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi

Robert Schumann Lieder-Album fur die Jugend, Op. 79 Felicity Lott, s; Ann Murray, ms; Graham Johnson, p

Franz Schmidt Fantasiestuck #1 Heinrich Schiff, vc; Samuel Sanders, p

Robert Schumann Fantasiestucke, Op. 73 Kian Soltani, vc; Aaron Pilsan, p

Robert Schumann Album fur die Jugend, Op. 68 Graham Johnson, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Nicolo Paganini Centone di Sonate, Op 64 Gyorgy Terebesi, v; Sonja Prunnbauer, g

Wolfgang Amadeus Mozart String Divertimento in F, K. 138 Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Reynaldo Hahn Sept berceuses Huseyin Sermet, p; Kun Woo Paik, p

Maurice Ravel Daphnis and Chloe Royal Concertgebouw Orch/Mariss Jansons

Albert Roussel Bacchus et Ariane, Op 43 Detroit Sym Orch/Neeme Jarvi

Albert Roussel Deux Melodies, Op 20 Sarah Walker, ms; Roger Vignoles, p

Edward Elgar Pomp and Circumstance Marches, Op. 39 English Sym Orch/William Boughton

Frederick Delius Violin Sonata #3 (1930) Galina Heifetz, v; David Allen Wehr, p

American Trad Pop Goes the Weasel American Boychoir/John Kuzma

George Gershwin Piano Concerto in F Michael Boriskin, p; Eos Orch/Jonathan Sheffer

Jean Sibelius Menuetto (1894) Gothenburg Sym Orch/Neeme Jarvi

Maurice Ravel Menuet antique Cleveland Orch/Pierre Boulez

Alan Shulman Minuet for Moderns NBC Concert Orch/Don Gillis

Don Gillis Shindig Albany Sym Orch/David Alan Miller

Richard Wagner Tannhauser Berlin Phil/Claudio Abbado

Jean-Philippe Rameau Nouvelles suite de pieces de clavecin (1728) Eiji Hashimoto, hc

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera (1927)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

Percy Grainger: Colonial Song (1912)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1860)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

John Knowles Paine: Finale from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' (1914)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 (1784)

Wang Luobin: Chinese Folk Song 'A La Mu Han'

Noel DaCosta: A Set of Dance Tunes: Jigs 'Little Diamond' & 'Bird on the Wing' (1968)

George Frideric Handel: Minuet & Gavotte from Concerto Grosso (1734)

Hugo Kauder: Scherzo from Symphony No. 1 (1921)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Ludwig van Beethoven: Variations on Mozart's 'La ci darem la mano' (1795)

Howard Shore: The Return of the King: The White Tree (2003)

Joseph Haydn: Symphony No. 63 in C 'La Roxelane' (1780)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise (1889)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1901)

Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' (1551)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise (1869)

Victor Herbert: Cello Concerto No. 1 in D (1884)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in C (1716)

Hugo Kauder: Symphony No. 1 (1921)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 in A (1778)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' (1839)

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D (1877)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ludwig van Beethoven: Five Variations on Arne's 'Rule Britannia' (1803)

Thomas Arne: Rule Britannia! (1740)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C 'Waldstein' (1804)

George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879)

Manuel Rosenthal: Gaîté Parisienne (1938)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in G (1720)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Allegretto from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Oh, Lady Be Good!' (1973)

Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla (1886)

Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Anton Arensky: Scherzo from Piano Quintet (1900)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast (1955)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

R. Nathaniel Dett: Don't be Weary, Traveler (1921)

Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto (1804)

Anonymous: Spiritual 'Steal Away'

Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture (1843)

Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1800)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque (1917)

Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Ballet & Final Tableau (1909)

Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture (1872)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1816)

Nikolai Kapustin: Scherzo from Piano Sonata No. 2 (1989)

Nikolai Kapustin: Finale from Piano Sonata No. 15 'Fantasia quasi Sonata' (2005)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite (1940)

Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 2 in a (1816)

Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio 'Rage over a lost penny' (1800)

Jean Sibelius: Tapiola (1926)

Adolf Busch: Variations on an Original Theme (1944)

Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)

Stephen Sondheim: Company: Side by Side by Side (1970)

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 2 in A (1862)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante and Variations in G (1786)

Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)

Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 'Holy Song of Thanksgiving' (1825)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra: Sermon (1941)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)

Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)