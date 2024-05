WCLV Program Guide 05-29-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Henri Vieuxtemps Souvenir d'Amerique (Variations on Yankee Doodle), Op 17 Caroline Goulding, v; Christopher O'Riley, p

Peter Heidrich Variations on Happy Birthday Kremerata Baltica

Franz Waxman Auld Lang Syne Variations for Violin, Piano, and String Orchestra Mark Kaplan, v; Cristina Ortiz, p; Barcelona Sym Orch/Lawrence Foster

Don Gillis Shindig Albany Sym Orch/David Alan Miller

Darius Milhaud Trois chansons de negresse, Op. 148b Gyorgyi Dombradi, ms; Lambert Bumiller, p

Johannes Brahms Piano Pieces, Op 119 Andre Watts, p

Johannes Brahms Four Serious Songs, Op. 121 Floyd Cooley, tuba; Naomi Nimmo, p

Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in c minor, Op. 67 New York Philharmonic/Jaap van Zweden

Thomas Morley Joyne Hands Dowland Consort/Jakob Lindberg

Johann Sebastian Bach A Musical Offering, BWV 1079 Davitt Moroney, hc

Bohuslav Martinu Tre ricercari (1938) St Paul Chamber Orch/Christopher Hogwood

Francesco Milano Ricercar No. 13 Paul O'Dette, l

Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in G, K. 379 Hilary Hahn, v; Cory Smythe, p

Johann Sebastian Bach Concerto for Two Violins in d minor, BWV 1043 Hilary Hahn & Margaret Batjer, v's; Los Angeles Chamber Orch/Jeffrey Kahane

Bela Bartok 44 Duos for Two Violins Andras Keller, v; Janos Pilz, v

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Liszt Annees de pelerinage: 1st Year, Switzerland (1848-54) Alfred Brendel, p

Gioachino Rossini William Tell National Phil/Riccardo Chailly

Mauro Giuliani Variations on Rossini's De calma, oh ciel from Otello, Op 101 David Starobin, g

Adrien Francois Servais Caprice on Themes from Rossini's Le Comte Ory Smithsonian Chamber Players

Auguste Franchomme 12 Caprices, Op 7 Clay Ruede, vc

Erich Wolfgang Korngold Caprice fantastique (Wichtelmannchen) Gil Shaham, v; Jonathan Feldman, p

Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk film music National Phil/Charles Gerhardt

Erich Wolfgang Korngold Five Songs, Op. 38 Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Gustav Holst Greeting (1904) Philharmonia Bulgarica/Jon Mitchell

Henri Vieuxtemps Greeting to America, Op 56 Misha Keylin, v; Slovak Radio Sym/Andrew Mogrelia

Johann Halvorsen Norway's Greeting to Theodore Roosevelt, Op 31 (1910) Latvian National Sym Orch/Torje Mikkelsen

Hans Christian Lumbye Greetings to Our Friends March Tivoli Sym Orch/John Frandsen

Igor Stravinsky Symphony in Three Movements (1945) Russian State Sym Orch/Ivan Golovchin

Igor Stravinsky Song, Pastorale Los Angeles Guitar Quartet

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G, BWV 1048 German Brass/Enrique Crespo

Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F, BWV 1047 Michael Laird, tr; English Concert/Trevor Pinnock

Joachim Raff Piano Concerto in c, Op 185 Peter Aronsky, p; Basel Radio Sym/Matthias Bamert

Nino Rota Balli (Dances) for Small Orchestra Ferrara City Orch/Giuseppe Grazioli

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Three Concert Etudes: Un sospiro (1849)

Anatoly Liadov: Baba-Yaga (1905)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Hetman's Mistress' (1854)

Hershy Kay: Cakewalk: Three Dances (1951)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' (1869)

Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture (1798)

Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 (1894)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Isaac Albéniz: España: Tango (1890)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto in C (1777)

Danny Elfman: Alice in Wonderland: Alice's Theme (2010)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Isaac Albéniz: Suite Española: Aragón (1886)

Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906)

Ralph Vaughan Williams: Concerto Grosso for Strings (1950)

Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' (1853)

Alberto Ginastera: Overture to The Creole 'Faust' (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 2 (1772)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)

Johan Halvorsen: Norwegian Rhapsody No. 2 (1921)

Ludwig van Beethoven: Nine Variations on Paisiello's 'Quant'è più bello' (1795)

12:00 LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)

Sir William Walton: Partita for Orchestra (1958)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Marian & Robin (1938)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Isaac Albéniz: Rapsodia española (1887)

Isaac Albéniz: España: Malagueña (1890)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10/6 (1728)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 4 in C (1718)

Josef Suk: Fantasy in g (1903)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 in C (1772)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Domenico Scarlatti: Sonata in E (1750)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March (1908)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

William Boyce: Symphony No. 2 in A (1760)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Danny Elfman: Dick Tracy: Main theme (1990)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 52 in G (1780)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians (1866)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in d (1722)

Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 3 (1965)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern (1882)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

18:00 DINNER CLASSICS

Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)

William Bolcom: The Brooklyn Dodge (2012)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Reynaldo Hahn: Sonatina in C (1907)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D (1945)

Karol Szymanowski: Symphony No. 2 in B-Flat (1910)

20:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Choir, Gregory Ristow conductor; Lakewood High School Symphonic Mixed Choir; Local 4 Music Fund ensemble

Craig Hella Johnson: Considering Matthew Shepard

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

William L. Dawson: Negro Folk Symphony (1934)

Howard Swanson: Short Symphony (1948)

Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 1 (1932)

Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 (1945)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 'Hammerklavier' (1818)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Tomás Luis de Victoria: Ave Maria (1572)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)