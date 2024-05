WCLV Program Guide 05-28-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Richard Wagner Lohengrin Solid Brass

Richard Wagner Lohengrin Leipzig Gewandhaus Orch/Andris Nelsons

Richard Wagner Lohengrin Philadelphia Orch/Christian Thielemann

Darius Milhaud Saudades do Brasil, Op. 67 Antonio Barbosa, p

Peter Tchaikovsky String Sextet in D minor, Op. 70, Souvenir de Florence Philadelphia Virtuosi Chamber Orch/Daniel Spalding

Darius Milhaud Saudades do Brasil, Op. 67 Antonio Barbosa, p

Johann, Sr Strauss Beliebte Annen Polka, Op 137 Vienna Wind Quintet

Johann, Sr Strauss Damen-Souvenir-Polka, Op 236 Vienna Wind Quintet

Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C, H VIIb:1 Matt Haimovitz, vc; Orch de Bretagne/Stefan Sanderling

Alexander Scriabin Five Preludes, Op 16 Eliot Fisk, g

Jazeps Vitols Dargakmeni (Jewels), Op 66 Valdis Zarins, v; Latvian National Sym Orch/D. Yablonsky

Osborne La Pluie des Perles, Op 61 David Dubal, p

Daniel-Francois Auber The Crown Diamonds Paris Conservatory Orch/Rene Leibowitz

Peter Tchaikovsky Sleeping Beauty, Op. 66 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo in C, Op. 34 David Oistrakh, v; Vladimir Yampolsky, p

Serge Prokofiev Violin Concerto No. 2 in g, Op. 63 David Oistrakh, v; Philharmonia Orch/Alceo Galliera

Serge Prokofiev The Love for Three Oranges Suite, Op. 33a Midori, v; Robert McDonald, p

Ludwig van Beethoven Piano Sonata #31 in A-Flat, Op 110 Georges Pludermacher, p

Claudio Monteverdi Madrigali e canzonette: Madrigals, Bk IX (1651) Glyndebourne Opera Group/Raymond Leppard

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gilbert & Sullivan The Yeoman of the Guard Pro Arte Orch/Sir Malcolm Sargent

Richard Strauss Waldmeister Czech Phil/Vaclav Neumann

Victor Herbert Mlle Modiste Eastman-Dryden Sym Orch/Donald Hunsberger

Franz Millocker Der Bettelstudent Rudolf Schock, t, Orch/Wilhelm Schuchter

Edward Elgar String Quartet in e, Op 83 Gabrieli String Quartet

Igor Stravinsky Five Easy Pieces (1917) Modern Mandolin Quartet

Arnold Bax Dance of the Wild Irravel London Phil/Bryden Thomson

Edmund Rubbra Cello Sonata in g, Op 60 Timothy Gill, vc; Fali Pavri, p

Michael Tippett Four Songs from the British Isles Finzi Singers/Paul Spicer

Johann Pez Tafelmusik Les Muffatti/Peter van Heyghen

Georg Philipp Telemann Tafelmusik, Bk 1 Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

Georg Philipp Telemann Song, Getrost im Leiden Klaus Mertens, br; Ludger Remy, hc

Charles Marie Widor Organ Symphony #5 in F, Op 42/1 Fernando Germani, o

Camille Saint-Saens Danse macabre, Op. 40 French National Orch/Jean Martinon

Peter Tchaikovsky Capriccio italien, Op. 45 Philharmonia Orch/Seiji Ozawa

Richard Strauss Eight Songs, Op. 10 Jonas Kaufmann, t; Helmut Deutsch, p

Frederic Chopin Polonaise no.6 in A-flat, Op.53, Heroic Yevgeny Kissin, p

Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D, K. 314 Emmanuel Pahud, f; Berlin Phil/Claudio Abbado

Johannes Brahms Waltzes, Op 39 Anthony Paratore, p; Joseph Paratore, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Scott Joplin: Magnetic Rag (1914)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

Florence Price: Tobacco (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 in A (1778)

Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740)

Frederick Delius: La Quadroöne & Scherzo (1889)

Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Mazurka (1895)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

Claudio Monteverdi: Cantate Domino (1620)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Paul Hindemith: Concert of Angels from 'Mathis der Maler' (1934)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat (1786)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Jerome Kern: Show Boat: A Scenario for Orchestra (1927)

Gustav Mahler: Finale from Symphony No. 2 'Resurrection' (1894)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Act 4 Entr'acte (1873)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia (1731)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta del Salvator Rosa (1849)

Joachim Raff: Finale from Octet for Strings (1872)

György Ligeti: Concerto Românesc (1951)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in G (1755)

George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 5 in E (1720)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

Richard Strauss: Ein Heldenleben (1898)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Franz Liszt: Paraphrase on Alabiev's 'The Nightingale' (1842)

Claude Debussy: Printemps (1887)

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture (1841)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g (1793)

Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' (1844)

Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture (1922)

Marcel Poot: Cheerful Overture (1935)

Karlheinz Stockhausen: Amour: Cheer up! (1978)

Robert Schumann: Fantasie in C (1853)

Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811)

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 2 in E-Flat (1894)

John Williams: Hook: Flight to Neverland (1991)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture (1928)

Orlando Gibbons: Lord Salisbury's Pavane & Galliard (1610)

George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)

Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Traditional: Wayfaring Stranger (1801)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto (1940)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

George Frideric Handel: Rinaldo: Or la tromba (1711)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 'Carnival at Pest' (1848)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Bohuslav Martinu: Symphony No. 5 (1946)

Ottorino Respighi: Metamorphoseon (1930)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino (1933)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Hans Erich Apostel: Variations on a Theme by Haydn (1949)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 9 in E (1742)

Johann Sebastian Bach: Prelude No. 24 (1722)

Sammy Fain: I'll Be Seeing You (1938)

Sir Edward Elgar: Piano Quintet (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat (1787)

Charles Gounod: Hymne à Sainte Cécile (1865)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Gregorian Chant: Ad sepulcrum beati Iacobi (1150)

Mark O'Connor: Appalachia Waltz (1995)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Shepherd Boy (1904)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)