WCLV Program Guide 05-24-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Abt Ave Maria, Op 533/3 Camerata Vocale Gummersbach/Gus Anton

Ludwig van Beethoven Piano Sonata #31 in A-Flat, Op 110 Richard Goode, p

Michio Miyagi Haru no umi Gidon Kremer, v; Naoko Yoshino, h

Ludwig (Louis) Spohr Concertante #1 in G, for Violin, Harp, and Orchestra (1806) Triner, v; Zimmer, h; Rheinland Philharmonia/Kluttig

Carl Maria von Weber Favorite Waltzes for Empress Marie Louise Eva Schieferstein, p

George Frideric Handel Jephtha (1751) Mark Padmore, t; English Concert/Andrew Manze

George Frideric Handel Concerto a due cori No. 3 in F Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Carl Philipp Emanuel Bach Clavier Sonata #2 Christopher Hogwood, clavichord

Reinhold Gliere Harp Concerto in E-Flat, Op 74 Rachel Masters, h; City of London Sinfonia/Richard Hickox

Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Evgeny Zarafiants, p

Italian ANON 15th c Istampita Tre Fontane Amsterdam Loeki Stardust Quartet

Max Reger Clarinet Sonata #2 in f#, Op 49/2 Alan R Kay, cl; Jon Klibonoff, p

Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Evgeny Zarafiants, p

Sergei Prokofiev Piano Concerto #3 in C, Op 26 Muza Rubackyte, p; Lithuanian National Sym/Michael Christi

Alexander Scriabin Twenty-Four Preludes, Op 11 Evgeny Zarafiants, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Reynaldo Hahn Le ruban denoue Huseyin Sermet, p; Kun Woo Paik, p

Reynaldo Hahn String Quartet in F Quatuor Parisii

Reynaldo Hahn Le bal de Beatrice d'Este Orch de Paris/Jean-Pierre Jacquillat

Enrique Granados Zapateado Alicia de Larrocha, p

Claude Debussy Images, Set 3, for Orchestra French National Radio Orch/Leopold Stokowski

Fernando Sor 24 Guitar Etudes, Op 29 Eduardo Fernandez, g

German ANON 18th c March No. 1 Schola Cantorum Basiliensis/August Wenzinger

Wolfgang Amadeus Mozart March in D, K. 237 St Martin's Academy/Neville Marriner

Edward Elgar Coronation March, Op 65 Royal Liverpool Phil/Charles Groves

Johannes Hansen Valdres March Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Edvard Grieg Piano Concerto in a minor, Op. 16 Leif Ove Andsnes, p; Berlin Phil/Mariss Jansons

Ludvig Irgens-jensen Song, Lutad mot gardet Solveig Kringelborn, s, Norrkoping Sym Orch/Lu Jia

Edouard Lalo Namouna (1882) Monte Carlo Phil/David Robertson

Joachim Raff Violin Sonata in g, Op 129, Chromatic Ariadne Daskalakis, v; Roglit Ishay, p

Georges Bizet Variations chromatiques de concert Glenn Gould, p

Jean-Michel Damase Seventeen Variations for Woodwind Quintet Reykjavik Wind Quintet

Adolphe-Charles Adam Variations on Ah! Vous dirai-je maman Mado Robin, s; London New Sym Orch/Richard Blareau

Adolphe-Charles Adam Giselle Royal Opera House Orch/Richard Bonynge

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat (1720)

Juan García de Zéspedes: Convidando está la noche (1650)

Oskar Nedbal: Chaste Barbara: Overture (1911)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Danse baroque (1883)

John Philip Sousa: March 'The Northern Pines' (1931)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 (1740)

William Lloyd Webber: Aurora (1951)

John Dowland: Come again, sweet love doth now invite (1597)

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio: Sinfonia (1736)

François Casadesus: London Sketches (1916)

Alec Wilder: Suite No. 2 for Tenor Saxophone & Strings (1966)

Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 27 (1814)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Royal March of the Lion (1886)

Leroy Anderson: Song of Jupiter (1951)

Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio (1914)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns (1849)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

George Frideric Handel: Chaconne with 21 Variations (1733)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Casadesus: Toccata (1946)

York Bowen: Toccata (1957)

Domenico Cimarosa: Concertante in G (1793)

Chevalier de Saint-Georges: String Quartet No. 1 in C (1771)

Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 (1825)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g (1926)

Hugo Kauder: Scherzo from Symphony No. 1 (1921)

Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (1725)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' (1888)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928)

Sir William Walton: Variations on a Theme by Hindemith (1963)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)

Antonio Salieri: Tarare: Act 2 Overture (1787)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Joseph Haydn: Symphony No. 67 in F (1779)

William Grant Still: Pastorela (1946)

Robert Schumann: Blumenstück (1839)

Sir Edward Elgar: Scherzo from Symphony No. 1 (1908)

Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 9 (1615)

Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615)

Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle (1879)

Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite (1956)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914)

Leopold Mozart: Symphony in C (1760)

Florence Price: Drink to Me Only with Thine Eyes from Five Folksongs in Counterpoint (1951)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 3 (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem-Kyrie from Requiem (1791)

Josef Suk: Toward a New Life (1932)

Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)

Sir William Herschel: Oboe Concerto in E-Flat (1770)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)

William Boyce: Symphony No. 4 in F (1760)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b 'Four Temperaments' (1902)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)

Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b (1832)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D 'Pastoral' (1801)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898)

Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885)

Johann Furchheim: Sonatella for Strings (1670)

Hugo Kauder: Symphony No. 1 (1921)

Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music (1923)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e (1892)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936)

Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' (1838)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy (1891)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1755)

Cécile Chaminade: Andante from Piano Trio No. 1 (1880)

Giuseppe Tartini: Largo-Andante from Violin Concerto (1750)

Johann Sebastian Bach: Siciliana from Flute Sonata No. 6 (1741)