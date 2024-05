WCLV Program Guide 05-23-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mily Balakirev Mazurka #3 in b Joseph Banowetz, p

Peter Tchaikovsky Sleeping Beauty, Op. 66 Dallas Sym Orch/Andrew Litton

Johann Sebastian Bach Fantasia and Fugue in c, BWV 537 Amherst Saxophone Quartet

Johann Sebastian Bach Fantasia and Fugue in g, BWV 542 (Great) Garrick Ohlsson, p

Johann Sebastian Bach Eight Preludes and Fugues, BWV 555 Julia Shaw, h; Nora Bumanis, h

Dmitri Shostakovich The Gadfly Suite, Op. 97a Korean Broadcasting System Sym Orch/Vakhtang Jordania

Dmitri Shostakovich String Quartet No. 1 in C, Op. 49 Pacifica Quartet

Jean Sibelius Symphony No. 5 in E-Flat, Op. 82 Royal Concertgebouw Orch/Paavo Berglund

Edvard Grieg Six Songs, Op. 48 Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute, K. 620 Wolfgang Schulz, f; Hansjorg Schellenberger, ob

Wolfgang Amadeus Mozart String Divertimento in D, K. 136 Norwegian Chamber Orch/Iona Brown

Franz Hasenohrl Till Eulenspiegel Einmal Anders! OSM Chamber Soloists

Richard Strauss Also sprach Zarathustra, Op. 30 Canadian Brass

Richard Strauss Death and Transfiguration, Op. 24 Atlanta Sym/Donald Runnicles

Federico Mompou Charmes (1920-21) Stephen Hough, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gioachino Rossini La Boutique fantasque Cincinnati Sym Orch/Jesus Lopez-Cobos

Gioachino Rossini Andante with Variations in F Marc Grauwels, f; Catherine Michel, h

Gioachino Rossini William Tell NBC Sym Orch/Arturo Toscanini

Johannes Brahms Liebeslieder Waltzes Op. 52 Robert Shaw Festival Singers/Shaw; Norman Mackenzie, John Wustman, p's

Johannes Brahms Piano Sonata #1 in C, Op 1 Norman Krieger, p

Louis Pecour La Forlana Ensemble Buon Tempo

William Williams Sonata, In Imitation of Birds Ganassi Consort

Frederick Delius Late Swallows Halle Orch/Sir John Barbirolli

Frederick Delius A Late Lark Anthony Rolfe Johnson, t; Royal Phil/Eric Fenby

Frederick Delius Two Pieces for Small Orchestra (1911-12) Welsh National Opera Orch/Charles Mackerras

Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D, Miracle New York Phil/Leonard Bernstein

Sigismondo d'India Madrigal, In cio sol differenti Les Arts Florissants Soloists/William Christie

Antoine Forqueray Premiere Suite Ann Marie Morgan, viga; William Simms, theorbo

Antoine Forqueray Clavier Suite #5 Ton Koopman, hc

Antoine Forqueray Clavier Suite #2 Ton Koopman, hc

Antoine Forqueray Clavier Suite #1 Ton Koopman, hc

Ludwig van Beethoven Triple Concerto in C, Op 56 Badura-Skoda, forte-p; F Maier, v; Anner Bylsma, vc; Collegium Aureum

Emanuel Adriaenssen Pratum Musicum Claudio Cavina, ct; Max van Egmond, br; Liuto Concertato/Lutz Kirchhof

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Gerald Finzi: Nocturne 'New Year Music' (1926)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in D [No. 1] (1780)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872)

Ignaz Moscheles: Rondo from Piano Concerto No. 4 'British Grenadiers' (1823)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

John Philip Sousa: March 'Powhattan's Daughter' (1907)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March (1889)

François Chauvon: Tibiades: Suite No. 6 (1717)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Grigoras Dinicu: Hora staccato (1906)

Isaac Albéniz: Iberia: Triana (1907)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

Franz Liszt: Schubert Song 'Wohin?' (1846)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 (1878)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 in E-Flat (1773)

Marika Takeuchi: Bloom (2018)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Arioso from Concerto Italiano (1924)

Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Sleigh Ride (1941)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 in B-Flat 'Gassenhauer' (1797)

Thomas Tallis: O sacrum convivium (1575)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 3 (1868)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Samuel Barber: Commando March (1943)

Charles Ives: Country Band March (1903)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F (1798)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Heinrich Marschner: The Falconer's Bride: Overture (1830)

Meredith Willson: Symphony No. 2 in e 'Missions of California' (1940)

Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D (1735)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Eric Coates: London Suite: Covent Garden (1933)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

César Franck: Symphonic Variations (1885)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama (1889)

Chevalier J.J.O. de Meude-Monpas: Violin Concerto No. 4 in D (1786)

Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins (1720)

Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)

Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 4 in E 'British Grenadiers' (1823)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' (1849)

Roger Quilter: Three English Dances (1910)

Scott Joplin: The Cascades (1904)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

Carlos Fariñas: Alta Gracia (1985)

Joseph Haydn: String Quartet No. 34 in B-Flat (1781)

Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme (1960)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six (1829)

Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement (1868)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Hugo Kauder: Scherzo from Symphony No. 1 (1921)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

Hugo Alfvén: Festival Overture (1944)

Claude Arrieu: Wind Quintet (1955)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 (1784)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' (1905)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 (1908)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel (1861)

Sir Charles Villiers Stanford: Concert Variations on an English Theme (1898)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Robert Schumann: Symphony in d (1841)

Franz Liszt: Rhapsodie espagnole (1858)

Bedrich Smetana: Má vlast: Blaník (1879)

William Schuman: New England Triptych (1957)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F 'Storm at Sea' (1728)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Sergei Rachmaninoff: The Bells (1913)

Joseph Haydn: Symphony No. 70 in D (1779)

Arvo Pärt: Summa (1977)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto (1844)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto (1777)

Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album (publ.1897)

Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto (1919)

William Grant Still: Bayou Home (1944)

Thomas Ravenscroft: The Three Ravens (1610)

Gerald Finzi: Introit (1936)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto (1717)

Robert Ward: Concertino for Strings: Siciliano (1973)

Augusta Gross: Reflections on Air (2007)