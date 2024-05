WCLV Program Guide 05-21-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

George Frideric Handel Samson Kathleen Battle, s; Wynton Marsalis, tr; Orch of St Luke's/John Nelson

Johannes Brahms Variations & Fugue on a Theme by Handel, Op.24 Misha Dichter, p

George Frideric Handel Love in Bath Royal Phil/Thomas Beecham

Thomas Linley Violin Concerto in F Elizabeth Wallfisch, v; Parley of Instruments/Peter Holman

Thomas Linley Ode on the Witches and Fairies of Shakespeare Musicians of the Globe

Mikhail Glinka Song, The Midnight Review Boris Christoff, b, Alexander Labinsky, p

Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Overture-Fantasy St Louis Sym/Leonard Slatkin

Lars-Erik Larsson A Winter's Tale Incidental Music New York Scandia Sym/Dorrit Matson

Anton Zemlinsky Cymbeline Incidental Music David Kuebler, t; Gurzenich Orch/James Conlon

Georg Philipp Telemann Dolce Hazelzet, f; ter Linden, vc; Junghanel, l; Ogg, hc

John Dowland Sir Henry Umptons Funerall Fretwork

Johann Sebastian Bach Viola da gamba Sonata No. 2 in D, BWV 1028 Richard Boothby, viga; Shalev Ad-El, hc

Georg Philipp Telemann Overture (Suite) in D, TWV 55, D6 Rainer Zipperling, viga; Camerata Koln/Michael Schneider

Nikolai Miaskovsky Symphony #25 in D-Flat, Op 69 State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Anton Arensky 24 Pieces, Op 36 Anatoly Sheludiakov, p Angelok 1 Records

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ottorino Respighi Notturno Sergei Babayan, p

Gioachino Rossini La Boutique fantasque Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Luca Marenzio Madrigal, A mi tirsi American Brass Quintet

Leopold Mozart Trumpet Concerto in D Virtuosi Saxoniae/Ludwig Guttler, tr

Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D, K. 412 Dale Clevenger, fh; Franz Liszt Chamber Orch/Janos Rolla

Francis Poulenc Suite francaise (1935) London Wind Orch/Denis Wick

Antonin Dvorak Legends, Op 59 Czech Phil/Charles Mackerras

Robert Schumann Piano Sonata in f, Op. 14 Anton Kuerti, p

Edward Elgar Imperial March, Op 32 BBC Phil/George Hurst

John Ireland Epic March Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Frank Bridge Coronation March (1911) BBC Welsh National Orch/Richard Hickox

John Blow Amphion Anglicus Emma Kirkby, s; Consort of Musicke

Johann Sebastian Bach Cantata No. 208, Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt) Phil Snedecor, tr; Paul Skevington, o

Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 6 in D, BWV 1012 Nathaniel Rosen, vc

Franz Schubert Symphony No. 3 in D, D. 200 Czech Phil/Vaclav Neumann

Joseph Rheinberger Seven Songs, Op 26 Sebastian Noack, br; Horst Gobel, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Paul Gilson: Sailors' Dances (1892)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Guy Ropartz: Serenade for Strings (1892)

Aaron Copland: Prairie Journal (1937)

Vassily Titov: The Angel Cried Out (1700)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 3 (1898)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' (1815)

Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture (1783)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Hornpipe (1919)

Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba (1892)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille (1942)

Franz Waxman: Fantasie on Wagner's 'Tristan und Isolde' (1946)

Claude Debussy: Finale from Cello Sonata (1915)

Zez Confrey: Kitten on the Keys (1921)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Camille Saint-Saëns: Ascanio: Waltz-Finale (1890)

Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 60 (1794)

Grazyna Bacewicz: Oberek No. 2 (1951)

Ralph Burns: Sophisticated Ladies (A Tribute to Duke Ellington) (1983)

George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia (1739)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Samuel Coleridge-Taylor: Dance (1895)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Gaetano Donizetti: Andante sostenuto (1830)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)

Joseph Haydn: Affettuoso from String Quartet No. 28 (1772)

Percy Grainger: The Lost Lady Found (1910)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in c (1917)

Adalbert Gyrowetz: Symphony in F (1790)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F (1715)

Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air (1886)

Ferde Grofé: Mississippi Suite (1926)

Peggy Stuart Coolidge: Pioneer Dances (1970)

Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1798)

Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto in B-Flat (1774)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Les Petits riens: Overture (1778)

Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Wayne Barlow: Night Song (1956)

Johann Friedrich Fasch: Suite for Winds & Strings (1727)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Anderson & Roe: Ragtime alla Turca (2013)

Anderson & Roe: Papageno! (2010)

Johann Christoph Friedrich Bach: Trio in C (1770)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Joseph Haydn: String Quartet No. 28 in E-Flat (1772)

Nigel Hess: Ladies In Lavender: Theme (2004)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johann Sebastian Bach: A Musical Offering: Ricercar a 3 (1747)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Harold Faltermeyer: Beverly Hills Cop: Axel F (1984)

Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra (1932)

Hugo Kauder: First movement from Symphony No. 1 (1921)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise (1895)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' (1844)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Massive Attack: Teardrop (1998)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D (1775)

Domenico Scarlatti: Sonata in E (1750)

Fernando Sor: L'encouragement: Vals (1828)

Augusta Holmès: Pologne (1883)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Antonio Lotti: Oboe d'amore Concerto in A (1710)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Peter Schickele: Oboe Concerto (1994)

Federico Mompou: Variations on a Theme by Chopin (1957)

Alexander Glazunov: Stenka Razin (1885)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Vesti la giubba (1892)

Ruggero Leoncavallo: Pagliacci: Intermezzo (1892)

André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite (1773)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 7 'Sinfonia Antartica' (1952)

Clara Schumann: Piano Sonata in g (1842)

Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches (1890)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 (1772)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata (1901)

Martin Mailman: Autumn Landscape (1954)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

Amanda Röntgen-Maier: Andantino from Violin Sonata in b (1878)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegretto from Piano Concerto No. 19 (1784)

Samuel Barber: Andante from Cello Concerto (1945)

Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)