WCLV Program Guide 05-20-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sergei Rachmaninoff Songs, Op. 4 Eugene Izotov, ob; Elizaveta Kopelman, p

Antonio Vivaldi Oboe Concerto in a Alex Klein, ob; New Brandenburg Collegium/Anthony Newman

Georg Philipp Telemann Three-Oboe Concerto in B-Flat Musica Antiqua Koln/Reinhard Goebel

Anton Rubinstein Piano Trio #1 in F, Op 15/1 Romantic Trio

Joseph Rheinberger Ten Trios, Op 49 Wolfgang Rubsam, o

Peter Tchaikovsky The Oprichnik Royal Opera House Orch/Sir Colin Davis

Nicolai Rimsky-Korsakov Mlada Seattle Sym/Gerard Schwarz

Eduard Napravnik Melancholy in g, Op 48/3 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Luigi Boccherini Cello Concerto no.9. in B-Flat, G 482 Janos Starker, vc; Philharmonia Orch/Carlo Maria Giulini

Francois Joseph Gossec Tambourin Maxence Larrieu, f; Ichiro Suzuki, g

Hieronymus Payer Galanterie Waltz Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky

Alfredo Casella Valse, Op 52 Vienna Bohe'me Quartet

Alfredo Casella Paganiniana, Op 65 La Scala Phil/Riccardo Muti

Nicolo Paganini 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Tossy Spivakovsky, v; Lester Taylor, p

Nicolo Paganini Guitar Quartet #4 in D Quartetto Paganini

Serge Prokofiev Juvenilia Frederic Chiu, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bela Bartok Piano Sonatina Piccolodeon

Serge Prokofiev Piano Sonatina, Op. 54/1 Frederic Chiu, p

Vincent Persichetti Sonatina to Hans Christian Mildred Miller, ms; Edwin Biltcliffe, p

Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in Eb, Op. 73, Emperor Rudolf Firkusny, p; Pittsburgh Sym/William Steinberg

Dionysio Aguado Eight Lessons Andres Segovia, g

Serge Koussevitzky Andante Op 1/1 Gary Karr, db; Harmon Lewis, p

Hector Berlioz Roman Carnival Overture, Op.9 Boston Sym/Serge Koussevitzky

Unico Wilhelm van Wassenaer Concerto Armonico #1 in G I Solisti di Zagreb/Antonio Janigro

Maurice Ravel Piano Trio in a Yehudi Menuhin, v; Gaspar Cassado, vc; Louis Kentner, p

John Wilbye Madrigal, So Light Is Love New York Trumpet Ensemble

Karol Szymanowski Songs of the Infatuated Muezzin, Op 42 Zofia Kilanowicz, s; London Phil/Leon Botstein

Maurice Ravel Sheherazade, ouverture de feerie (1898) Ulster Orch/Yan-Pascal Tortelier

Nicolai Rimsky-Korsakov Scheherazade, Op. 35 Sergei Prokofiev, p

Leo Smit Schemselnihar (1929) Netherlands Phil/Ed Spanjaard

William Byrd La Volta Christopher Wilson, l; Fretwork

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Agustín Barrios: La catedral (1921)

Giovanni Battista Sammartini: Symphony in A (1750)

Isaac Albéniz: España: Tango (1890)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros (1911)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)

Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Ensemble (1928)

Astor Piazzolla: Escualo (1990)

Johannes Brahms: Clarinet Quintet: 3rd Movement (1891)

Zdenek Fibich: Scherzo from Symphony No. 2 (1893)

Miklós Rózsa: Spellbound: Prelude & Love Theme (1945)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Pour, oh pour the pirate sherry (1879)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Niels Gade: Hamlet (1861)

Richard Hageman: The Rich Man (1950)

Alec Templeton: Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 (1949)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

John Alden Carpenter: Krazy Kat (1921)

Samuel Barber: Canzone (1962)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto (1753)

Manuel de Falla: El amor brujo: Pantomime (1915)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Engelbert Humperdinck: Sleeping Beauty: Prelude (1902)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale (1854)

Lars-Erik Larsson: Pastoral (1937)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 (1784)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone (1773)

Zoltán Kodály: Symphony in C (1961)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet (1885)

Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture (1841)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e (1844)

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 12th tone (1597)

Samuel Scheidt: Canzona bergamasca (1630)

Joseph Haydn: Symphony No. 59 in A 'Fire' (1769)

Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso (1824)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)

Robert Schumann: String Quartet No. 1 in a (1842)

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

Jean Sibelius: The Oceanides (1914)

Frank Bridge: The Sea: Seascape (1911)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' (1919)

Harold Arlen: Concert Suite from 'Free and Easy' (1959)

Frederick Delius: Air and Dance for Strings (1915)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Edward Ward: Phantom of the Opera: Piano Concerto (1943)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Luca Moscardi: Siciliana from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784)

Franz Waxman: The Philadelphia Story: Suite (1940)

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)

Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)

Johann Sebastian Bach: Concerto in d after Marcello (1717)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)

Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

1 Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 in B-Flat (1903)

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Richard Strauss: Symphonia Domestica (1903)

Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 4 in E-Flat (1796)

Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro (1853)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Leroy Anderson: Piano Concerto in C (1953)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G (1717)

Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto in A-Flat (1720)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Igor Stravinsky: The Firebird (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 (1825)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)

William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' (1936)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)

Anton Arensky: Elegia from Piano Trio No. 1 (1894)

Camille Saint-Saëns: Romance in D (1871)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

Percy Grainger: Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon (1901)

Claude Debussy: Beau soir (1878)

Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 (1835)