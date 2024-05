WCLV Program Guide 05-15-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Claude Debussy Berceuse heroique Cincinnati Sym Orch/Paavo Jarvi

Claude Debussy String Quartet in g minor, Op. 10 Cleveland String Quartet

Ludwig (Louis) Spohr String Quartet Concerto in a, Op 131 Minguet String Quartet; Rheinland Philharmonia/Christian Kluttig

Carl Maria von Weber Favorite Waltzes for Empress Marie Louise Eva Schieferstein, p

Frederic Chopin Impromptu no.2 in F-sharp, Op.36 Murray Perahia, p

Gustav Mahler Symphony No. 10 in F-Sharp Los Angeles Phil/Zubin Mehta

Sophia Corri DUSSEK Harp Sonata Judy Loman, h

Jan Ladislav Dussek Piano Concerto in B-Flat, Op 40 (1798) Maria Garzon, p; New Rhine Chamber Orch/Jan Corazolla

Riccardo Drigo Le Corsaire Royal Opera House Orch/Barry Wordsworth

William Bolcom Through Eden's Gates Richard Contiguglia, p; John Contiguglia, p Helicon HE-1004 5:45

2:05:45 Claude Debussy Children's Corner Suite Montreal Sym Orch

Louis Moreau Gottschalk Cakewalk Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Norman Dello Joio Stage Parodies (1974) Debra Torok, p

Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Aaron Rosand, v

Arthur Benjamin Jamaican Rhumba Joshua Pierce, Dorothy Jonas, p's

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster film music New Zealand Sym Orch/James Sedares

George Antheil Valentine Waltzes (1949) Martha Anne Verbit, p

Dominick Argento Valse triste Minnesota Orch/Eiji Oue

Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto #4 in E, Op 110 Howard Shelley, p; London Mozart Players

Silvestre Revueltas Two Little Serious Pieces Westwood Wind Quintet

Johann (Jan)(Jiri) Benda Sinfonia in B-Flat Prague Chamber Orch

Franz Benda Flute Concerto in A Andras Adorjan, f; Ars Rediviva/Milan Munclinger

Johann Friedrich Reichardt Violin Sonata in F Massimo Spadano, v, Arthur Schoonderwoerd, forte-p

Igor Stravinsky The Firebird Cincinnati Sym Orch/Paavo Jarvi

Orlando Gibbons Madrigal, Dainty Fine Bird Cambridge Singers/John Rutter

5:00:00 George Frideric Handel Atalanta John Wallace, tr; English String Orch/William Boughton Nimbus NI-5155 5:31

Jean Françaix Woodwind Quintet #1 (1948) Reykjavik Wind Quintet

George Frideric Handel Concerto grosso in a, Op. 6, No. 4 Handel and Haydn Society/Christopher Hogwood

Jean Françaix Woodwind Quintet #2 (1987) Prague Wind Quintet

George Frideric Handel Nero Parley of Instruments/Peter Holman

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Eric Whitacre: Little Birds (2001)

Pablo de Sarasate: Caprice basque (1881)

Igor Stravinsky: Pulcinella: Gavotte with 2 Variations (1920)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 in C (1773)

Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 7 after Corelli in d (1726)

William Grant Still: Swanee River (1939)

Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo (1891)

Karl Jenkins: Adiemus III 'Dances of Time' - Zarabanda (1998)

Ernesto Nazareth: Tango 'Vem cá Branquinha' (1910)

Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite (1951)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 4 (1800)

Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 (1807)

Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 2 (1837)

Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)

Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March (1911)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Charles Gounod: Roméo et Juliette: Waltz Song (1867)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Robert Crawford: The U.S. Air Force March (1939)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Lauda Jerusalem (1610)

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Moresca (1607)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D (1775)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Symphony No. 1 (1895)

Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 7 'Pastoral' (1902)

Lars-Erik Larsson: Symphony No. 1 in D (1928)

Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel (1872)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Johann Sebastian Bach: Concerto in F after Vivaldi (1717)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Pulcinella (1920)

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite (1937)

Sir Arthur Bliss: Checkmate: Dance of the Red Pawns (1937)

Carl Maria von Weber: Symphony No. 2 in C (1807)

Karl Ditters von Dittersdorf: Divertimento for String Trio (1770)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 47 (1788)

Carl Nielsen: Wind Quintet (1922)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1839)

Traditional: Johnny Has Gone for a Soldier

Traditional: Dashing Away with the Smoothing Iron

Don Gillis: Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Fun' (1946)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Leonard Bernstein: Candide: Suite (1956)

Georges Delerue: Contempt: Camille (1963)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 2 (1880)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title (1959)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 (1930)

Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint (1863)

Franz Danzi: Fantasy on Mozart's 'La ci darem la mano' (1800)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Gabriel Fauré: Scherzo from Piano Quartet No. 1 (1879)

Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' (1899)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

Luca Moscardi: Siciliana from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Igor Stravinsky: Pulcinella (1920)

Vittorio Giannini: Concerto Grosso (1946)

20:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra, Matthew Salvaggio, conductor; Andrew Hosler, tenor saxophone – Concert of Nov. 11, 2023, at Federated Church, Chagrin Falls

Nature’s Beauty

Margaret Brouwer: Path at Sunrise, Masses of Flowers (2010)

Griffin Candey: Double Aviary: Concerto for Tenor Saxophone (2023)

Frank Bridge: The Sea (1911)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Margaret Brouwer: Rhapsodic Sonata (2011)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

John Cage: In a Landscape (1948)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance (1934)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 (1830)

Eric Whitacre: Water Night (1995)

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)

Richard Strauss: Wiegenlied (1899)

Roberto Piana: Improvisation on 'Te voglio bene assaje' (2017)

Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Asturiana (1914)