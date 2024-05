WCLV Program Guide 05-14-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Schubert Ellens Gesang III: Ave Maria, D 839 Mischa Maisky, vc; Pavel Gililov, p

Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D, D 384 Joseph Swensen, v; Jeffrey Kahane, p

Frank Ticheli San Antonio Dances Dallas Wind Sym/Jerry Junkin

Joaquin Rodrigo Concierto andaluz Los Romeros, g's; San Antonio Sym/Victor Alessandro

Federico MORENO TORROBA Aires de la Mancha Pepe Romero, g

Mikhail Glinka Prince Kholmsky Bamberg Sym Orch/Aldo Ceccato

Mikhail Glinka A Life for the Tsar Bolshoi Theatre Orch/Andrey Chstiakov

Mikhail Glinka Russlan and Ludmila Bavarian Radio Sym Orch/Esa-Pekka Salonen

Carl Nielsen Violin Concerto, Op 33 Saeka Matsuyama, v; Odense Sym/Jan Wagner

Reynaldo Hahn Le rossignol eperdu Earl Wild, p

Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute, K. 620 English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven Variations on Mozart's Bei Mannern, WoO.46 Jacqueline Du Pre, vc; Daniel Barenboim, p

John Ireland Song, In Summer Woods Julian Lloyd Webber, vc; Jiaxin Cheng, vc; John Lenehan, p

Hubert Parry From Death to Life (Mors et vitae) (1914) London Phil/Mathias Bamert

Bainton Symphonic Movement Genesis Royal Northern College of Music Sym Orch/Douglas Bostock

Gerald Finzi Three Short Elegies, Op 5 Finzi Singers/Paul Spicer

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Alan Langford Two Worlds Overture Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 Lisa Beznosiuk, f; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Francis Poulenc Villanelle (1934) for piccolo (pipe) and piano William Bennett, f; Clifford Benson, p

Jules Massenet Orchestral Suite No. 2, Scenes hongroises (1871) New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in a minor, Rakoczy March Vladimir Horowitz, p

Bela Bartok Romanian Folk Dances Virtuosi di Kuhmo/Peter Csaba

Gabriel Faure Cantique de Jean Racine, Op 11 Trinity College Cho, Cambridge, London Musici/Richard Marlow

Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Quintet, Op 143 Andres Segovia, g; Quintetto Chigiano

Jules Massenet Phedre Overture (1873) Moscow Radio Sym/Gennady Rozhdestvensky

Felix Mendelssohn Athalia, Op 74 (Incidental Music for Racine's Drama) Bamberg Sym Orch/Claus Peter Flor

Felix Mendelssohn Athalia, Op 74 (Incidental Music for Racine's Drama) New York Phil/Leonard Bernstein

George Frideric Handel Athalia David Thomas, b; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Igor Stravinsky Pulcinella Soulima Stravinsky, p

Igor Stravinsky Suite No. 1 for Small Orchestra Orpheus Ch Orch

Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra Teatre Lliure Chamber Orch Barcelona/Josep Pons

Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D, Op. 61 Vera Beths, v; Tafelmusik/Bruno Weil

Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Folios Guitar Duo

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905)

Johann Sebastian Bach: Motet 'Komm, Jesu, komm' (1730)

Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance in C 'Figaro' (1791)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Joaquín Rodrigo: Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas' (1935)

Robert Browne Hall: March 'Gardes du Corps' (1896)

Carl Reinecke: Allegro from Flute Concerto (1908)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 2 (1868)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Gavottes (1737)

Stanislaw Moniuszko: Jawnuta: Overture (1860)

Joseph Hellmesberger Jr: Valse espagnole (1900)

Franz Doppler: Duettino Americain (1860)

Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)

Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 26 'Les adieux' (1810)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We Sail the Ocean Blue (1878)

John Lunn: Downton Abbey: Suite (2010)

Richard Addinsell: Suicide Squadron: Warsaw Concerto (1941)

Paulo Bellinati: Jongo (1988)

Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht (1840)

Dimitri Tiomkin: The Guns of Navarone: Main Theme (1961)

Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)

Scott Joplin: Bethena (1905)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

Léo Delibes: Sylvia: Cortège de Bacchus (1876)

Ruggero Leoncavallo: I Medici: Act 1 Prelude (1893)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus (1848)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Wedding Dance (1953)

Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 in D (1782)

Luca Moscardi: Burlesca 'Childhood Memories' (2020)

Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Randall Thompson: Symphony No. 3 in a (1949)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)

Franz Schubert: Overture in e (1819)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: A Faust Overture (1844)

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 in d (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Lou Harrison: Suite for Symphonic Strings: Estampie (1961)

Lou Harrison: Three Waltzes (1940)

Josef Suk: Fantastic Scherzo (1903)

Antonín Dvorák: Legend No. 1 (1881)

Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet in E-Flat (1796)

Ludwig van Beethoven: Andante favori (1803)

Franz Berwald: Symphony No. 3 in C 'Singulière' (1845)

Ferruccio Busoni: Divertimento (1920)

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 (1942)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 11 in B (1951)

Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes (1933)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

William Wallace: Sir William Wallace (1905)

Ennio Morricone: Casualties of War: Elegy for Brown (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Bull: In Nomine IX (1612)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances (1872)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Giacomo Puccini: Preludio sinfonico (1876)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' (1727)

Henri Herz: Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 (1864)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies (1762)

Anton Diabelli: Guitar Sonata in F (1830)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942)

Florence Price: Symphony No. 1 in e (1932)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Franz Schubert: Symphony No. 2 in B-Flat (1815)

Ludwig van Beethoven: Music for a Knights' Ballet (1791)

Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' (1902)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g (1831)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Luca Moscardi: Berceuse from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem (1791)

Leos Janácek: Mládí for Wind Sextet (1924)

Josef Suk: Elegy in D-Flat (1922)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Jean Sibelius: Romance in C (1903)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Trio in B-Flat 'Gassenhauer' (1797)

Alexander Glazunov: Mélodie (1888)

Florence Price: Andante from Piano Quintet in a (1935)

Antonín Dvorák: Cypress No. 5 (1887)

Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)

Carl Engel: Sea Shell (1911)

Samuel Coleridge-Taylor: Larghetto from Clarinet Quintet in f-Sharp (1895)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 11 in G-Flat (1903)