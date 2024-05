WCLV Program Guide 05-13-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Franz Schubert Song, Auf dem Wasser zu singen, D 774 Oxana Yablonskaya, p

Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1 (Dance in the Village Inn) Minnesota Orch/Eiji Oue

Johann Strauss II Waltz, "On the Beautiful Blue Danube", Op. 314 Vienna Phil/Lorin Maazel

Franz Schubert Twelve Waltzes, D 145 William Kapell, p

Franz Schubert Arpeggione Sonata in a, D 821 Kian Soltani, vc; Aaron Pilsan, p

Ludwig Minkus La Bayadere London Sym Orch/Richard Bonynge

Manuel Ponce Legende Jorge Federico Osorio, p

Carl Stamitz Sinfonia Concertante in C London Festival Orch/Ross Pople

Paul Chihara The Tempest Performing Arts Orch/Jean-Louis LeRoux

David Ward-Steinman Concerto No. 2 for Chamber Orchestra City of London Sinfonia/David Amos

Arcangelo Corelli Concerto grosso in F, Op 6/12 I Musici

Domenico Scarlatti Clavier Sonata in f-sharp, Kk 25 (L 481) Hedi Salanki, hc

Camille Saint-Saens Henry VIII Razumovsky Symphony/Andrew Mogrelia

Camille Saint-Saens Danse macabre, Op. 40 Rachel Barton Pine, v; Patrick Sinozich, p

Camille Saint-Saens Danse macabre, Op. 40 Francois Le Roux, br; Krysia Osostowicz, v; Graham Johnson, p

Peter Tchaikovsky Swan Lake, Op. 20 St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D, Op. 35 Jennifer Koh, v; Odense Sym Orch/Alexander Vedernikov

Mikhail Glinka Song, The fire of longing burns in my heart Sergei Leiferkus, br, Semion Skigin, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

John Alden Carpenter Tango Americain (1920) Denver Oldham, p

John Alden Carpenter Skyscrapers London Sym/Kenneth Klein

Lukas Foss For Lenny (Variation on 'New York, New York') Zuill Bailey, vc; Lara Downes, p

Leonard Bernstein Five Anniversaries Alexander Frey, p

Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G Vienna Phil/Leonard Bernstein

William Schuman Five Rounds on Famous Words Gregg Smith Singers/Gregg Smith

Paul Creston A Rumor St Martin's Academy/Neville Marriner

Antonin Dvorak String Quartet No. 12 in F, Op. 96, American Melos String Quartet

Huss Two Pieces Brian Kovach, p

Camille Saint-Saens Le carnaval des animaux (Carnival of the Animals) Evelyn Glennie, marimba

Paul Creston Marimba Concertino Peter Sadlo, marimba; Hessian Radio Orch/Peter Falk

Huss Valse Petite (1937) Brian Kovach, p

Ferdinand Ries Die Konige in Israel Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert/Hermann Max

Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D, Op. 36 Chamber Orch of Europe/Nikolaus Harnoncourt

Ludwig van Beethoven Song, Frage (based on melody fr Symphony #2) Prey, br; Hokanson, p

Eugene Ysaye Solo Violin Sonata in G, Op 27/1 Frank Peter Zimmermann, v

Erik Satie Effronterie (1909) Jean-Yves Thibaudet, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Eugène Gigout: Grand Chorus in Dialogue (1890)

John Powell: Five Virginian Folk Songs (1938)

Dieterich Buxtehude: Fugue in G (1690)

Václav Pichl: Symphony in C (1770)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Sir Edward Elgar: Imperial March (1897)

Johann Peter Emilius Hartmann: The Raven: Overture (1832)

George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)

Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing (1913)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Wilhelm Peterson-Berger: Flowers from Frösön: Song of Summer (1919)

Silvius Leopold Weiss: Presto (1720)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919)

Karl Jenkins: The Armed Man Mass: Benedictus (2000)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in g 'Little G Minor' (1773)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in d (1734)

Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701)

Ralph Vaughan Williams: A Road All Paved with Stars (1929)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Jan Václav Vorísek: Introduction & Rondo Brilliant (1823)

Francesco Salieri: Symphony in B-Flat 'La tempesta di mare' (1770)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

Jean Sibelius: En saga (1901)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The List Song (1885)

Gabriel Fauré: Ballade in F-Sharp (1879)

Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)

Louise Farrenc: Overture No. 2 in E-Flat (1834)

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 2 in D (1783)

Johann Sebastian Bach: Toccata No. 4 in d (1707)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs (1906)

Johann Strauss Jr: Cavalry March (1888)

Claude Debussy: Danse bohemiènne (1880)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt in marble halls (1843)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 7 in A-Flat 'Polonaise-fantaisie' (1846)

Eric Whitacre: This Marriage (2004)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g (1868)

Wilfred Josephs: I, Claudius: Theme (1976)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Arthur Sullivan: The Sorcerer: Overture (1877)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 in G (1773)

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody (1943)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 in B-Flat (1821)

John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (1580)

Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings (1933)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me (1944)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Three Dances (1952)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Schottische (1952)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A (1765)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)

Carl Nielsen: Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

John Ireland: The Overlanders: Suite (1946)

Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings (1878)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1776)

Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio (1902)

Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme (1914)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 (1894)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935)

Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra (1902)

Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook (1927)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance (1938)

Claude Debussy: Pour le piano: Sarabande (1901)

Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 (1949)

Aaron Copland: Down a Country Lane (1962)

Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" (1985)