WCLV Program Guide 05-10-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Wolfgang Amadeus Mozart Sancta Maria, K. 273 Vienna Academy Cho, Vienna State Opera Orch/Rene Leibowitz

Muzio Clementi Sonata in E-Flat for Piano, Four Hands, Op 14/3 Genevieve Chinn, p; Allen Brings, p

Miklos Rozsa Violin Concerto (1956) Robert McDuffie, v; Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Miklos Rozsa Kaleidoscope, Op 19a Sara Davis Buechner, p

Joseph Canteloube Songs of the Auvergne, Set 2 Netania Davrath, s; Orch/Pierre de la Roche

Emmanuel Chabrier Bourree fantasque (1891) French National Orch/Armin Jordan

Jean-Philippe Rameau Dance Suite Hartford Sym/Fritz Mahler

Franz Schubert Fantasia in f, D 940 American Sym Orch/Leon Botstein

Carlos Salzedo Variations sur un theme dans le style ancien Yolanda Kondonassis, h

Hildegard von Bingen Antiphon, Quia ergo femina mortem instruxit Janet Youngdahl, s

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B-flat Alfred Brendel, p

Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D, H VIId:3 Ifor James, horn; SW German Chamber Orch Pforzheim/Vladislav Czarnecki

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in c-sharp minor Alfred Brendel, p

Franz Joseph Haydn Secular Canons, H XXVIIb:1-46 Gyor Girls' Cho/Miklos Szabo

Franz Joseph Haydn Piano Concerto in D, H XVIII:2 Ilse von Alpenheim, forte-p; Bamberg Sym Orch/Antal Dorati

Adrian LE ROY Vous estes la personne Ellen Hargis, s, The King's Noyse

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Anton Rubinstein Romance in B-Flat, Op 75/11 Alexander Bakhchiev, p

Igor Stravinsky Symphony in C (1940) Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis

Alexander Tcherepnin Ten Bagatelles, Op 5 Julia Silberquit, p

Anton Rubinstein Kamenoi-Ostrow (Reve Angelique) Jeffrey Biegel, p

Anton Rubinstein The Demon Slovak Phil/M Halasz

Igor Stravinsky L'histoire du soldat Rachel Barton, v; John Bruce Yeh, cl; Patrick Sinozich, p

Gilbert & Sullivan Patience Pro Arte Orch/Malcolm Sargent

Anton Bruckner Overture in g minor Berlin Radio Sym Orch/Riccardo Chailly

Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld Boston Pops Orch/Arthur Fiedler

Carl Maria von Weber Der Freischutz, Overture Berlin Phil/Herbert von Karajan

William Walton Henry V Suite London Phil Cho, London Phil/Carl Davis

ules Massenet Phedre Overture (1873) Detroit Sym Orch/Paul Paray

Edouard Lalo Namouna (1882) ORTF National Orch/Jean Martinon

Pietro Locatelli Introduttione teatrale in D, Op 4/1 Raglan Baroque Players/Elizabeth Wallfisch

Leonardo Leo Cello Concerto in D Arturo Bonucci, vc; Italian Instrumental Ensemble

Domenico Sarri Recorder Concerto in a Il Giardino Armonico

Joseph Wolfl Piano Sonata in C, Op 33/1 Jon Nakamatsu, p

Ludwig van Beethoven Coriolan Overture, Op.62 Deutsche Kammerphilharmonie/Daniel Harding

Oscar Espla Cinco Canciones playeras espanolas Victoria de los Angeles, s; Lamoureux Orch/Antoni Ros-Marba

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture (1876)

Pablo de Sarasate: Scottish Airs (1892)

Jean-Marie Leclair: Tambourin (1730)

Bernhard Crusell: Divertimento for Oboe & Strings (1823)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Anton Arensky: Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz (1890)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé (1934)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909)

Johann Sebastian Bach: Motet 'Jauchzet dem Herrn, alle Welt' (1730)

George Harrison: Something (1969)

Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture (1898)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Policeman's Song (1879)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Schottische (1952)

Georg Philipp Telemann: Water Music: Bourrée (1723)

Alexander Scriabin: Prelude in b (1895)

Kurt Atterberg: Suite No. 3 (1917)

Cole Porter: Can-Can: Overture (1953)

Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners (1940)

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Alan Hovhaness: Lullaby (1926)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

Max Steiner: King Kong: Main Title & Entrance of Kong (1933)

Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)

Wilhelm Stenhammar: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sonata for 2 Pianos (1781)

Ludwig van Beethoven: Finale from Septet (1800)

Béla Bartók: Divertimento for Strings (1939)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1860)

Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c (1828)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10 (1910)

Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jerome Kern: The Song is You (1932)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F (1957)

Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes (1710)

Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 12 in F (1778)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Francis Poulenc: Waltz in C (1919)

George Gershwin: Two Waltzes in C (1933)

Florence Price: Ethiopia's Shadow in America (1932)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G (1802)

Domenico Cimarosa: Concertante in G (1793)

Max Steiner: Now, Voyager: Theme (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Traditional: Waltzing Matilda (1903)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)

George Frederick McKay: To a Liberator (1940)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Frédéric Chopin: Waltz No. 13 in D-Flat (1841)

Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite (1938)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Jeux (1913)

Luca Moscardi: Siciliana from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889)

Jean-Marie Leclair: Violin Concerto in B-Flat (1745)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost Suite (1946)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Randall Thompson: Symphony No. 2 in e (1931)

Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia (1885)

Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante (1834)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Carlos Chávez: Sarabande for Strings (1946)

Silvestre Revueltas: Janitzio (1933)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

Ralph Vaughan Williams: An Oxford Elegy (1949)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles (1910)

Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)

Duke Ellington: In a Sentimental Mood (1935)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Percy Grainger: Colleen Dhas (1904)

Vladimir Odoyevsky: Lullaby (1849)

John Williams: The Force Awakens: Adagio (2015)

Ignace Jan Paderewski: Romanze from Piano Concerto (1889)

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Irlandaise (1975)

Heitor Villa-Lobos: Pequeña Suite: Melodia (1913)