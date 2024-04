WCLV Program Guide 04-15-2024

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Trio Linguae Signals Signals

Technocats Play the Music of Gregg Hill Sunny Daze

Geof Bradfield Quaver Plucky

Nancy Wilson But Beautiful Easy Living

Jeb Patton Preludes Prelude In G Minor

Benny Benack III Third Time's a Charm Twilight Blue

Ted Piltzecker Vibes on a Breath It Could Happen To You

Dimitry Baevsky The Composers Three Wishes

Ray Brown Summertime Honeysuckle rose

Le Bouef Brothers Hush Departures

Ron Carter The Golden Striker On and on

Eric Reed Black, Brown and Blue Christina

Steve Davis For Real Days Gone By

Stephane Spira In Between Glenntleman

Walter Smith III Return to Casual River Styx

Ken Fowser Resolution When It's All Over

Bobo Stenson Spheres You shall plant a tree

Herbie Hancock The River Both Sides Now

Nora Jones Day Breaks Sleeping Wild

Hank Mobley Hank Mobley Quinet Funk In Deep Freeze

Jon Menges Spirit of Three, Spirit of Four Walk Into My Heart

Horace Silver Song For My Father Que Pasa

Javon Jackson With Peter Bradley Brother G

Noah Haidu Standards Skylark

Ken Peplowski Maybe September I'll String Along with You

Knuffke/Stacken Orange Was The Color Peggy's Blue Skylight

Hazelrigg Brothers Synchronicity King Of Pain

Rich Perry So In Love In Your Own Sweet Way

Pete McCann Without Question Lost City

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Cecila Smith The Mary Lou Williams Resurgence Project Vol 1 It's a Grand Night for Swinging

Oscar Peterson What's Up-The Very Tall Band Salt Peanuts

The Nightcrawlers Get Ready Meat Wave

The Quartet Live at the Deer Head Inn Tanya

Nick Finzer Dreams, Visions and Illusions To Dream A Bigger Dream

Josh Lawrence And That Too North Winds

Jesse Davis Live at Small's Jazz Club Love For Sale [Live]

Jay Thomas Rapture Rapture

Eric Reed Black, Brown and Blue Search For Peace

Joel Haynes The Return Angel

Jazztet Moment to Moment Along Came Betty

Miki Yamanaka Shades of Rainbow That Ain't Betty

Lage/Ryan/Frisell Nove Cantici Per Francesco D'Assisi Admonitions

Kenny Wheeler It Takes Two Canter N.4

Charlie Hunter Songs From the Analog Playground Day Is Done

Tomasz Stanko Suspended Night Suspended Variation IX

Jon-Erik Kellso Live at the Ear Inn Vignette

Jerome Jennings Solidarity Three Muses

Lezlie Harrison Let Them Talk Embraceable You

Darcy James Argue Dynamic Maximum Tension Your Enemies Are Asleep

Marlon Jordan Learson's Return Devern

Bill Charlap Street of Dreams Your Host

Art Pepper Today Patricia

Jessica Williams Arrival The Child Within

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Zdenek Fibich: Poème (1893)

Robert Schumann: Bunte Blätter: Three Little Pieces (1839)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in A (1720)

Benjamin Carr: Federal Overture (1794)

David Lang: light moving (2012)

Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance (1892)

Frédéric Chopin: Etude No. 5 'Black Key' (1832)

Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 32 'Lord, Make Me To Know My End' (c.1800)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 (1868)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Roberto Piana: Improvisation on 'Il Cardillo' (2017)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening (1935)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Erik Satie: Sonatine bureaucratique (1917)

Leroy Anderson: The Typewriter (1950)

Carlos Gomes: Sonata for Strings (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp (1778)

Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture (1820)

William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 1 (1832)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G (1720)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Domenico Scarlatti: Sonata in d 'Pastorale' (1750)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 6 in E-Flat (1821)

Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856)

Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 1 (1867)

Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero comes' (1796)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare (1911)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 4 'Arpeggio' (1838)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

Carl Orff: Carmina burana: On the Green (1936)

Louis Théodore Gouvy: Rondo from Symphonie brève (1873)

Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)

Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Fête polonaise (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

Franz Schubert: Sei mir gegrüsst

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 2 in B-Flat (1738)

Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 4 (1893)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)

Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Jacques Offenbach: Die Rheinnixen: Grand Valse (1864)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 in E (1740)

Brian Dykstra: Lemon Grass Rag (2004)

William Bolcom: Knockout: A Rag (2012)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Manuel de Falla: El amor brujo (1915)

Federico Moreno Tórroba: Tonada concertante (1980)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Robert Schumann: Cello Concerto in a (1860)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927)

Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite (1951)

David Amram: American Dance Suite: Cajun (1986)

Julius Fucik: Marinarella Overture (1908)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 17 in D (1779)

Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande (1722)

Henri Rabaud: Eglogue (1894)

Robert Schumann: Andante from Piano Quartet (1844)

César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)

Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 (1739)

Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake (1935)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Panorama (1889)

Franz Schubert: Andante (1828)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago (1950)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)