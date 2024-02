WCLV Program Guide 02-02-2024

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

John Cowherd Pride and Joy Honest Man

Wayne Shorter JuJu House Of Jade

Michael Dease Best Next Thing Charly Jaye

Ellis Marsalis Ellis Marsalis Trio Syndrome

Jan Harbeck Variations in Blue Oblivion

Bob Belden Three Days of Rain Blues for Dennis

Gregory Tardy Sufficient Grace A Tree And It's Fruit

Marcus Strickland At Last Joy Song

Pete Zimmer Dust Settles The Point

Peggy Stern Actual Size Room Enough

Kenny Barron Green Chimneys Don't Explain

Kenny Werner Monash Sessions Follow Up

Ted Piltzecker Vibes on a Breath New Orleans

Oliver Nelson More Blues and the Abstract Truth Midnight Blue

Tina Brooks Back to the Tracks Street Singer

Cannonball Adderley Things Are Getting Better Sounds for Sid

Craig Davis Tone Painting Dodo's Bounce

Charlton Singleton Crossroads Man in Motion

Anthony Wilson Our Gang Chitlins Con Carne

Jimmy Rushing Every Day I Have the Blues Sonny Boy Blues

Grant Green Solid The Kicker

Milt Jackson Milt Jackson Quartet Stonewall

Jazz Professors Blues and Cubes Blue Steel

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy Agrodolce

Farnell Newton Feel the Love I'll Catch You

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Barry Coates New Dreams Swing Set

Al Foster Reflections Open Plans

Cardenas/Nash/Allison Healing Power Healing Power

Harry "Sweets" Edison Mr Swing Impressario

Sonny Stitt Sits in with the Oscar Peterson Trio Blues for Pres Sweets and Ben

Sir Roland Hanna Tributaries Delarna

Kurt Rosenwinkel Intuit Summertime

Wynton Marsalis J Mood Melodique

Eddie Henderson Dark Shadows 19th Street

Jon-Erik Kellso Live at the Ear Inn Vignette

Jerome Jennings Solidarity Three Muses

Lezlie Harrison Let Them Talk Embraceable You

Darcy James Argue Dynamic Maximum Tension Your Enemies Are Asleep

Marlon Jordan Learson's Return Devern

Bill Charlap Street of Dreams Your Host

Art Pepper Today Patricia

Jessica Williams Arrival The Child Within

Wycliffe Gordon United Soul Experience Corey's Competition

Ben Allison Quiet Revolution The Train and the River

Charles Ruggerio Drummer/Composer The Creeper

Noah Haidu Standards I Thought About You

Joe Haynes The Return Peregrination

Hilario Duran Cry Me A River Mambo Y Tumbao

Anthony Branker Spirit Songs In God's Hands

Harry Allen Meets the John Pizzarelli Trio Early Autumn

Jacques Lesure When She Smiles Gregory Is Here

Kelly Jefferson Rituals Rituals

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Domenico Scarlatti: Sonata in D (1750)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 98 (1792)

Fritz Kreisler: La Précieuse (1937)

John Williams: Summon the Heroes (1996)

John Dowland: O sweet woods (1600)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Jean Sibelius: The Oceanides (1914)

Georg Philipp Telemann: Water Music: Bourrée (1723)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Léo Delibes: Naïla: Intermezzo (1867)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 (1889)

Sir Charles Hubert H. Parry: Jerusalem (1916)

Thomas Crequillon: Congratulamini mihi (1550)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' (1599)

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments (1824)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance (1913)

Claude Debussy: Printemps (1887)

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)

Fritz Kreisler: Tambourin chinois (1910)

Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' (1890)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1734)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 in G (1778)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Roger Dickerson: Sonatina (1956)

Joseph Lanner: Waltz 'The Suitors' (1830)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G (1806)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean Sibelius: Valse lyrique (1920)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A (1772)

Gustav Holst: First Suite for Military Band (1909)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A 'Italian' (1833)

Florence Price: Negro Folksongs in Counterpoint (1947)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Jean Sibelius: Romance in C (1903)

Jay Roberts: The Entertainer's Rag (1910)

Arthur Schwartz: The Band Wagon: That's Entertainment (1953)

Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)

Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture (1937)

Franz Berwald: Piano Concerto in D (1855)

John Williams: The Force Awakens: Scherzo for X-Wings (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726)

Max Steiner: Casablanca: Suite (1942)

Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer (1925)

Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' (1869)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 4 (1806)

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794)

Fritz Kreisler: Scherzo from String Quartet (1919)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Peter Schickele: Oboe Concerto (1994)

Sergei Prokofiev: Cinderella Suite No. 1 (1944)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Josef Strauss: Waltz 'Siskins' (1861)

Johannes Brahms: Song of Destiny (1871)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante and Variations in G (1786)

Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10/6 (1728)

Sir William Walton: Belshazzar's Feast (1931)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Bénédiction de Dieu (1852)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles (1907)

Poul Schierbeck: Prelude for Strings (1941)

Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 18 in c (1765)

Andrew York: Andecy (1986)

Leo Sowerby: Tramping Tune (1923)

Alexander Borodin: Andante from Symphony No. 1 (1867)

Florence Price: Adagio from Piano Concerto in One Movement (1934)

Gabriel Fauré: Berceuse (1879)

Zoltán Kodály: Háry János: The Flute-playing Hussar (1927)