WCLV Program Guide 01-17-2024

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Emmet Cohen Masters Legacy Series Vol 5 Isn't It Romantic

Donald Vega As I Travel Tomorrows II

Larry Young Into Something Backup

Duke Ellington Private Collection Vol 8 Draggin' Blues

Atlantic Road Trip One Nightingale Island

Jacky Terrasson/C Wilson Rendevouz I Remember You

Darrell Grant Our Mr. Jackson Drop Me Off In Harlem

Michael Dease Swing Low Melancholia

Charlton Singleton Crossroads Matador

Miles Davis Collectors Items In Your Own Sweet Way

Dave Douglas Songs of Ascent -Book One Enthroned

Human Motion Human Motion Things As They Are

Steve Davis Say When Kenya

Xaver Hellmeier X-Man in New York A Night In Verona

Kenny Drew Jr. Remembrance Mirage

John Scofield Uncle John's Band Somewhere

Ken Fowser Don't Look Down I'll Take It From Here

Ambrose Akinmusire Owl Song Weighted Corners

Orrin Evans The Red Door Dexter's Tune

Artemis In Real Time Balance Of Time

Marty Ehrlich Side By Side Sugar Water

Clark Gibson Counterclock Harding Place

George Cables One for My Baby One for My Baby and One for the Road

Charlie Parker Savoy Master Takes Barbados

Billie Holiday Complete Verve Recordings I wished on the moon

Pee Wee Russell Ask Me Now Baby You Can Count On Me

David Larsen The Peplowski Project All The Things You Are

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Julian Lage The Layers This World

Andy Hunter Slow Road to Shanghai Knives Out

Maria Schneider Evanescence Evanescence

Dan Wilson Things Eternal Bird Like

Ken Fowser Resolution All Avenues

Wynton Marsalis Marsalis Standard Time Vol 1 Soon All Will Know

Ernie Andrews Jump for Joy Jump For Joy

Kenny Burrell Along Came Kenny Manteca

Wes Montgomery Smokin' At the Half Note Unit Seven

Tim Ray Fire And Rain Stolen Moments

Technocats The Music of Gregg Hill Inside Straight

Pete McCann Without Question Lost City

Jon Menges Spirit of Three, Spirit of Four Tree Of Hope

Cannonball Adderley Somethin' Else One For DaddyO

Roger Kellaway Maybeck Recital Hall Close Your Eyes

Stan Getz Spring is Here Old Devil Moon

Jackie McLean Destination Out Riff Raff

Pepper Adams Encounters Serenity

David Hazeltine Manhattan Autumn Uptown After Dark

Milt Jackson It Don't Mean A Thing If You Can't Pat Your Foot To It It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)

Gerald Cannon Live at Dizzy's Club -The Music of Elvin and Roy Search For Peace

Frank Kimbrough Live at Kitano Lover Man

Jerry Bergonzi Extra Extra Loudzee

Michael Brecker Time if of the Essence Half Past Late

Catherine Russell Alone Together You Turned The Tables On Me

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod (1859)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' (1854)

Aram Khachaturian: Masquerade: Mazurka (1941)

Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 (1932)

Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' (1868)

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

Henry Fillmore: March 'King Karl King' (1950)

Gabriel Pierné: Pastorale Variée dans le Style Ancien (1893)

Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March (1904)

Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Flowers that Bloom in the Spring (1885)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

Paul Schoenfeld: Four Souvenirs: Tin Pan Alley (1989)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in d (1740)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Joseph Haydn: Romance from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785)

Vítezslav Novák: Slovak Suite: Children's Scene (1903)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in B-Flat (1773)

R. Nathaniel Dett: Don't be Weary, Traveler (1921)

George Enescu: Wedding Dance (1917)

Leonard Bernstein: Candide: Suite (1956)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 1 (1830)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)

Lukas Foss: Salomon Rossi Suite (1975)

Eduard Strauss: Polka 'Who's Dancing?' (1887)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance (1934)

Hazel Scott: Peace of Mind (1955)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse (1881)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois (1881)

Percy Grainger: Brigg Fair (1906)

Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody (1907)

William Boyce: Symphony No. 3 in C (1760)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 in B-Flat (1740)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet (1819)

Margaret Bonds: Three Dream Portraits (1959)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Spring (1854)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)

Ottorino Respighi: The Birds: The Hen (1927)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Franz Liszt: Schubert Song 'Hark, hark, the lark' (1838)

Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 (1865)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Joseph Haydn: Symphony No. 48 in C 'Maria Theresia' (1773)

César Cui: Two Pieces (1886)

Sir William Walton: Scapino Comedy Overture (1940)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin (1893)

Florence Price: The Oak (1934)

Thomas Arne: Artaxerxes: The Soldier Tir'd of Wars Alarms (1735)

Coleridge-Taylor Perkinson: String Quartet No. 1 (1956)

John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)

Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' (1905)

Ryuichi Sakamoto: The Last Emperor: Theme (1987)

Angélica Negrón: Sueno Recurrente (2002)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 in G (1770)

Robert McBride: Mexican Rhapsody (1935)

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 5 in F-Sharp (1894)

Joseph Haydn: Scherzando No. 5 (1765)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 63 'La Roxelane' (1780)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

César Franck: Symphony in d (1888)

20:00 OVATIONS: Oberlin Conservatory

Walter Aschaffenburg: Oboe Concerto Op 25—Jonathan Kronheimer, oboe; Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez (recorded May 5, 2023)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2—Matthew Cone, violin; Oberlin Chamber Orchestra/Raphael Jimenez (recorded April 14, 2023)

Franz Joseph Haydn: Scena di Berenice—Kylie Buckham, soprano; Chamber Orchestra/Raphael Jimenez (recorded April 28, 2023)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c Op 18—Annie Qin, piano; Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez (recorded April 6, 2023)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Margaret Bonds: Credo: I Believe in the Prince of Peace (1960)

Margaret Bonds: Simon Bore the Cross (1965)

Margaret Bonds: Credo: I Believe in God (1960)

Margaret Bonds: Credo: I Believe in Pride of Race (1960)

Margaret Bonds: Credo: I Believe in Patience (1960)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)

Ivor Gurney: Far in a Western Brookland (1923)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Felix Mendelssohn: Adagio from Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

Frederick S. Converse: Serenade (1903)

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Gerald Finzi: Prelude (1925)

Johannes Brahms: Intermezzo in c-Sharp (1892)

Alexander Glazunov: Reverie (1890)