WCLV Program Guide 10-27-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Marcus Strickland At Last Three For Her

Clark/Leon Lee Dorsey Blues on Top Angel Eyes

Hampton Hawes Four Hip

Johnny Lytle Got That Feeling The Soulful One

Rogerh Humphries This and That Nutville

Michael Hackett Western Skies Twenty Four

Rick Roe Lucid Dream Three Treasures

Neil Swainsone Fire in the West Fell Among Thieves

Steve Hudson The World of Steve Hudson Things 'Aint What They Used To Be

Craig Davis Tone Painting Dodo's Bounce

Charlton Singleton Crossroads Man in Motion

Anthony Wilson Our Gang Chitlins Con Carne

Jimmy Rushing Every Day I Have the Blues Sonny Boy Blues

Grant Green Solid The Kicker

Milt Jackson Milt Jackson Quartet Stonewall

Jazz Professors Blues and Cubes Blue Steel

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy Agrodolce

Farnell Newton Feel the Love I'll Catch You

Gray Sargent Shades of Grey My Ideal

Allred/Gordon Head to Head Creole Love Call

Jeremy Pelt The Art of Intimacy Vol 2 Blues In Sophistication

Heavy Hitters The Heavy Hitters A New Day

Towner Galaher Organ Trio Live Fever

Lafayette Harris Swingin' Up in Harlem St. Thomas

Enrico Pieranunzi Somewhere Tomorrow What Once Was

Rodney Whitaker Yesterday, Today and Tomorrow Visions Of The Past

Ben Webster Meets Oscar Peterson When Your Lover Has Gone

Diana Krall Love Scenes All Or Nothing At All

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Larry Young Into Somethin' Tyrone

Wayne Escoffery Like Minds Song Of Serenity

Joe Farnsworth In What Direction Are You Heading Safe Corners

Michael Moore The History of Jazz Vol 1 I'm Coming Virginia

Samara Joy Linger Awhile Sweet Pumpkin

Mike Clark Plays Herbie Hancock Speak Like A Child

Lenny Breau/ D Young Live at Bourbon Street Two Lonely People

Vincente Archer Short Stories Message To A Friend

Andrew Dickeson The Song Is You Moonlight in Vermont

Donald Harrison The Survivor Cool Breeze

Kenny Barron/Dave Holland Without Deception I Remember When

James P Johnson Snowy Morning Blues Carolina Shout

Vic Dickenson Nice Work Nice Work If You Can Get It

Buselli/Wallarab Orchestra The Gennett Suite Grandpa's Spells

Jim Alfredson Family Business Strange Matter

Altin Sencalar In Good Standing Nutville

Jalen Baker Be Still Herzog

Patrick Cornelius Book of Secrets Book Of Secrets

Shirley Horn the Main Ingredient You Go to My Head

Wynton Marsalis Marsalis Standard Time Vol 2 Embraceable You

Brandee Younger Brand New Life Moving Target

Johnny Hodges Used To Be Duke On The Sunny Side Of The Street

Steven Bernstein Hollywood Diaspora Sim Shalom

Gary Burton O Grande Amor O Grande Amor

Orrin Evans The Red Door Dexter's Tune

Joshua Redman Mood Swing Past In The Present

Diego Rivera The Contender The Whit

Tubby Hayes New York '61 Pint of Bitter

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Schubert: Polonaise in B-Flat (1817)

Alan Hovhaness: Prelude & Quadruple Fugue (1936)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium (1610)

Johann Pachelbel: Canon & Gigue (1700)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

John Philip Sousa: Welch Fusilier March (1929)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Johannes Brahms: Waltz No. 1 (1865)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 in B-Flat (1740)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 10 (1823)

Sergei Rachmaninoff: It Cannot Be! (1912)

Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 7th & 8th tones (1597)

Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair (1957)

Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Chianti (1988)

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Heitor Villa-Lobos: Children's Suite: Baby's going to sleep (1912)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture (1739)

Leo Sowerby: Overture 'Comes Autumn Time' (1916)

Nicolò Paganini: Introduction & Variations on 'Non più mesta' (1819)

Frédéric Chopin: Etude No. 24 'Ocean' (1836)

William Grant Still: Miss Sally's Party (1941)

Benjamin Godard: Suite of Three Pieces: Waltz (1890)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Arcangelo Corelli: Sarabande & Gigue from Concerto Grosso (1713)

Leonard Bernstein: Selections from 'Wonderful Town' (1953)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Heitor Villa-Lobos: Chôro No. 5 'Alma Brasileira' (1925)

Heitor Villa-Lobos: Ondulando (1914)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)

Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953)

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 15 'What beautiful eyes' (1926)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No.8 'Let’s go to the other side' (1926)

Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D (1791)

Nicolò Paganini: Variations on 'God Save the King' (1829)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 'Mazeppa' (1851)

Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' (1934)

Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750)

John Adams: The Chairman Dances (1987)

Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907)

Franz Schubert: Moment Musical No. 3 in f (1828)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 2 in e-Flat (1896)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Heitor Villa-Lobos: New York Skyline Melody (1912)

Heitor Villa-Lobos: Ondulando (1914)

Howard Blake: Clarinet Concerto (1984)

Dmitri Shostakovich: Hamlet: Ball at the Palace (1964)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Luther Henderson: The Well-Tampered Bach (1985)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Hugo Friedhofer: The Best Years of Our Lives: Theme (1946)

Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum (1874)

Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' (1874)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture (1873)

Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 1 (1817)

Eric Coates: London Suite (1933)

Scott Joplin: Solace (1909)

Scott Joplin: Treemonisha: A Real Slow Drag (1911)

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 3 (1869)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859)

Alfred Grünfeld: Soirée de Vienne (1880)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale (1839)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 in E-Flat (1772)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' (1854)

Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 in b 'La Campanella' (1826)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 (1930)

Adolphus Hailstork: Symphony No. 1 (1988)

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia (1725)

Ann Ronell: Willow Weep for Me (1932)

Joseph Joachim: Violin Concerto No. 2 in d 'Hungarian' (1861)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 (1807)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Thomas Ravenscroft: The Three Ravens (1610)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)

Frederick Delius: Late Swallows (1919)

Percy Grainger: Irish Tune from County Derry (1913)

Gregorian Chant: O quam glorifica (1300)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude (1915)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 (1957)

Carl Nielsen: The Mother: The Fog is Lifting (1920)

Luciano Berio: Wasserklavier (1990)