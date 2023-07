WCLV Program Guide 07-26-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Bill Evans Alone On a Clear Day (You Can See Forever)

Claudio Roditi 341 Springdale

Artemis In Real Time Balance Of Time

Joe Farnsworth In What Direction Are You Heading? Bobby No Bags

Russell Gunn Gunn Fu Invitation

Ray Brown Walk On F.S.R. (For Sonny Rollins)

Benny Goodman Together Again I've Found A New Baby

Milt Jackson Soul Route Dejection Blues

Thomas Fonnesbaek/Justin Kauflin Danish Rain Danish Rain

Chip White Harlem Sunset Circle Dance

Joey Calderazzo The Traveller Dolphin Dance

Clovis Nichols Nine Stories Thon's Tea

Randy Weston Volcano Blues Blues For Strayhorn

Anat Cohen Noir You Never Told Me That You Care

Elio Villafranca Standing By The Crossroads Solitaria

The Nightcrawlers Get Ready Dr J

Lakecia Benjamin Phoenix Rebirth

Gregory Groover The Negro Spiritual Songbook Vol 2 I've Been Buked

Donald Byrd Byrd in Flight My Girl Shirl

Behn Gillece Between the Bars Due Up Next

Charles Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus Hora Decubitus

Eddie Lockjaw Davis Cookbook Vol 1 In The Kitchen

Jimmy Hamilton Can't Help Swingin' Nits And Wits

Bobo Stenson Sphere Kingdom of coldness

Geof Bradfield Rule of Three Reconciliation

Lakecia Benjamin Phoenix Moods

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Fred Hersch Passion Flower Ballad for Very Tired and Very Sad LotusEaters

Ken Fowser Don't Look Down Coming Up Shorter

Dave Holland No For Nothin' Lost & Found

Sphere Bird Songs Dewey Square

3D Jazz Trio 9-5 I Only Have Eyes For You

Mimi Fox One for Wes Blues for Les

Heavy Hitters The Heavy Hitters Chainsaw

Thomas Clausen Back2Basic Nature Boy

Corea/Burton Native Sense Native Sense

Mastersounds A Date With The Mastersounds Whisper Not

Steve Davis Bluesthetic Off the Cuff

Haden/Mehldau Long Ago and Far Away My Love And I

Shirley Horn The Main Ingredient Fever

Kenny Dorham Whistle Stop Sunrise In Mexico

JC Styles Blakey Grease Yama

Mike Nock Not We but One Hadrian's Wall

Tommy Flanagan Giant Steps Central Park West

Dave Douglas Moving Portraits First Frost

Mark Turner Ballad Session All Or Nothing At All

Art Farmer Farmer's Market AdDisUn

Art Blakey Buhania's Delight Backstage Sally

Joe Farnsworth Time To Swing The Good Shepherd

VA One More H & T Blues

Dave Young Ides of March Forty Five Degrees

Kenny Burrell Midnight Blue Midnight Blue

Count Basie Complete Decca Recordings Doggin' Around

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:52 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Aire (1691) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 1:29

06:07:26 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in C RV 114 (1730) Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 5:50

06:17:26 Alberto Ginastera: Estancia: Suite Op 8 (1941) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 11:59

06:33:38 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' (1943) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

06:41:19 Felix Mendelssohn: Variations Concertantes Op 17 (1829) Keith Robinson, cello Blue Griffin 237 9:25

06:51:53 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 2:33

06:54:32 Quincy Porter: Speed Etude (1948) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 90911 2:24

06:57:32 Edwin Franko Goldman: March 'On the Mall' (1923) Cleveland Orch Youth Chorus Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:09

07:05:06 Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791) Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:43

07:10:41 Jean Sibelius: Scène de ballet (1891) Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 7:52

07:19:27 Richard Strauss: Love Scene from 'Feuersnot' (1901) Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 449571 6:32

07:26:54 John Lennon/Paul McCartney: Michelle (1965) Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:32

07:31:24 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau (1905) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

07:41:16 Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano (1840) Martha Aarons, flute Azica 71221 9:08

07:52:33 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

07:58:14 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Bourrée BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 1:44

08:07:27 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

08:14:58 John Ireland: A London Overture (1936) London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

08:29:06 Stephen Foster: Camptown Races (1850) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 2:25

08:31:38 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 3:05

08:34:53 Frédéric Chopin: Prelude No. 20 Op 28 # 20 (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 1:29

08:38:01 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1880) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4797577 10:54

08:49:49 Maurice Ravel: Deux mélodies hébraïques: Kaddish (1914) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4795305 5:29

08:55:50 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:36

09:03:31 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in A H 438 (1753) Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 20:00

09:26:01 Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite (1955) Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 7:45

09:35:34 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:33

09:40:48 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 5 D 68 (1813) Kodály Quartet Naxos 557126 7:07

09:49:40 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:19 François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717) Angela Hewitt, piano Hyperion 67440 2:26

10:03:23 Emmanuel Chabrier: Ronde champêtre (1870) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 3:47

10:08:31 John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat Op 1 # 1 (1801) John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

10:22:10 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 8 Op 93 (1812) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:49

10:30:37 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

10:39:09 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 8:59

10:49:43 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g Op 40 (1926) Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 458930 26:24

11:18:01 Joseph Bodin de Boismortier: Ballet de Village No. 2 (1734) Les Délices Délices 2013 9:09

11:30:02 Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' WoO 78 (1803) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 9:18

11:41:04 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 (1880) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 10:29

11:53:22 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 BWV 988 (1742) Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:03

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:52 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

12:31:04 Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel Op 24 (1861) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436853 28:38

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:03 John Field: Nocturne No. 7 in A (1821) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

13:07:10 John Field: Nocturne No. 5 (1817) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:13

13:13:38 Francis Poulenc: Aubade 'Concerto choreographique' (1929) François-René Duchable, piano Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 45232 19:49

13:35:45 Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 Op 74 (1811) Sabine Meyer, clarinet Dresden State Orchestra Hans Vonk EMI 82160 7:09

13:46:24 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 7:16

13:56:12 Giovanni Battista Viotti: Violin Concerto No. 22 in a (1797) Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 28:17

14:27:55 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:25

14:42:12 Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879) Detroit Symphony Antal Doráti Decca 414370 8:54

14:52:11 Josef Strauss: Waltz 'Path of Hesperus' Op 279 (1870) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 8:55

15:03:20 Riccardo Zandonai: Giulietta e Romeo: Giulietta, son io (1922) Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Decca 15463 4:39

15:08:43 Giacomo Puccini: La bohème: Che gelida manina (1896) Jonas Kaufmann, tenor Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Decca 10837 5:02

15:16:04 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 (1919) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

15:31:47 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in E-Flat Op 33 # 7 'Russian Fair' (1911) Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391 1:45

15:35:34 John Field: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1799) Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9368 20:09

15:56:10 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:55

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:35 Ferruccio Busoni: Four Bagatelles Op 28 (1888) Per Enoksson, violin BIS 784 6:12

16:10:41 Florence Price: Five Preludes (1932) Josh Tatsuo Cullen, piano Blue Griffin 615 9:54

16:25:06 Alexandre Desplat: The Queen: The People's Princess (2006) City of Prague Philharmonic Silva 1398 4:11

16:28:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 607 'The Ladies' Triumph' (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 1:12

16:30:56 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894) Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30

16:43:51 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c WoO 80 (1806) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 12:46

16:57:05 François Couperin: Suite No. 24: Les Dars-homicides (1728) Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 2:34

17:04:01 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 5:28

17:11:06 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 (1828) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

17:23:21 Antonio Vivaldi: L'Incoronatione di Dario: Sinfonia RV 719 (1717) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 4:46

17:31:03 Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' S 558/12 (1838) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 5:25

17:37:59 Enrique Granados: Valses poéticos (1887) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:19

17:50:19 Antonio Vivaldi: Tito Manlio: Di verdi ulivo RV 738 (1719) Nathalie Stutzmann, alto Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 6:06

17:56:55 Michael Praetorius: Nigra sum sed formosa (1607) Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:17

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:22 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872) Emmanuelle Bertrand, cello Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902210 19:30

18:28:49 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

18:34:27 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air TWV 55:a2 (1720) Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 6:29

18:42:24 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g Op 23 (1835) Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

18:52:39 Peter Boyer: Celebration Overture (1997) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 6:32

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:09 Charles Gounod: Symphony No. 1 in D (1855) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 462125 25:40

19:30:08 Richard Wagner: Parsifal: Act 3 Suite (1882) Swedish Radio Choir Berlin Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 985 25:49

19:57:24 Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song (1867) Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 2:40

20:00 OVATIONS:

Ovations – The Canton Symphony Orchestra; Gerhardt Zimmerman, conductor

Various Dates

Gustav Mahler: Sym #5 – 2nd mvmt (Jan 2018)

Ludwig van Beethoven: Sym #7 – 1st mvmt (Oct 2010)

Anton Bruckner: Sym #8 – 3rd mvmt (Feb 2004)

Antonin Dvorak: “American Suite”, Op. 98b (Oct 2010)

R. Strauss (arr. Zimmerman): Feierlicher Einzug (Apr 2023)

Peter Tchaikovsky: Sym #4 – 4th mvmt (Nov 2017)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:03:21 Franz Liszt: Piano Sonata in b S 178 (1853) André Watts, piano Sony 62664 28:31

22:33:39 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 (1822) André Watts, piano EMI 54153 20:44

22:56:28 Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851) André Watts, piano Sony 62664 3:12

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:02 Amilcare Ponchielli: Elegia (1883) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 12:06

23:14:08 Joe Hisaishi: Angel Springs (1996) Lara Downes, piano Flipside Music 2:31

23:16:39 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal (1936) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

23:21:10 John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001) Bruno Delepelaire, cello Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 7:38

23:28:48 John Sheppard: Libera nos (1550) Stile Antico Harmonia Mundi 907419 5:30

23:34:19 Florence Price: Adoration (1951) Randall Goosby, violin Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Decca 4854234 3:33

23:38:35 Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet Op 87 (1889) Wu Han, piano CMS Studio 82503 9:29

23:48:04 André Previn: Four Horsemen of the Apocalypse: Theme (1962) Itzhak Perlman, violin Pittsburgh Symphony John Williams Sony 975227 3:40

23:51:45 Pablo Casals: Song of the Birds Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano EMI 82390 4:33

23:56:56 William Grant Still: Song for the Lonely (1953) Titus Underwood, oboe Rising Sun 1 2:30