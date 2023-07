WCLV's Scheduled Playlist for Mon 7/24/23

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Gary McFarland Legacy Project Circulation Blue Hodge

Larry Vuckovich Street Scene News For Lulu

Gilad Edelman My Groove, Your Move Sweet Honey Bee

Keith Jarrett Somewhere Stars Fell On Alabama

Sphere On Tour Spiral

Peter Bernstein What Comes Next What Comes Next

Something Blue Personal Preference Flyover Country

Mal Waldron Left Alone Cat Walk

Junior Mance Truckin' and Trakin' Miss Otis Regrets

Unhinged Sextet Don't Blink Low Talk

Nicole Glover Strange Lands Notturno

Thelonious Monk Big Band/Quartet Oska T.

Joe Williams Newport 63 In the Evenin'

Stephane Spira In Between Dawn in Manhattan

Aaron Seeber First Move Unconditional Love

Bill Smith Folk Jazz Wayfaring Stranger

Dinah Washington After Hours with Ms Dee I Let A Song Go Out Of My Heart

Ben Webster Soulville Lover Come Back To Me

Duke Ellington Afro-Bossa Moonbow

Noah Haidu Standards Someday My Prince Will Come

Bill Frisell Valentine A Flower Is A Lovesome Thing

Joe Farnsworth In What Direction Are You Heading Terra Nova

Christine Jensen Day Moon Girls Can Play The Blues

Mark Whitfield The Marksman The Blues From Way Back

Benny Benack Third Time's A Charm Catching Drift

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Bill Charlap Lost in The Stars On A Slow Boat To China

Michael Dease Never More Here Shortcake

Javon Jackson With Peter Bradley Edith Ramsey

Dave Douglas Stargazer Dark Sky

R Vega/T Marriott Coast To Coast Broadway

Rodney Whitaker Yesterday, Today and Tomorrow Taylor Made

Jacques Lesure For The Love Of You The Lamp Is Low

Charles McPherson Con Alma Eronel

Charles McPherson Bebop Revisited Wail

Sonny Rollins Work Time Raincheck

Ruby Braff and his New England Songhounds Tell Me More

Mark Masters Priestess Naima

Charlie Haden Nocturne Tres Palabras (Three Words)

Terence Blanchard Jazz On Film Clockers

Marc Copland Both/And Bookends

Diego Rivera Connections Shade Of The Cedar Tree

Stan Getz The Master Summer Night

Jerry Granelli Plays Vince and Mose Star Song

Steve Cardenas Blue Has A Range Highline

Ken Fowser Resolution Autumn In New York

George Coleman Live at Small's Jazz Club When Sunny Gets Blue

Dominic Miller Vagabond Mi Viejo

Jerome Harris Hidden in Plain View 245/Les

Hank Jones The Oracle Interface

Behn Gillece Between the Bars Roamers

Louis Hayes Exactly Right Is That So

Ben Wolfe Unjust Sparkling Red

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922)

Ernest Bloch: Baal Shem: Simchas Torah (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto in B-Flat (1774)

Arcangelo Corelli: Violin Sonata in d 'La Folia' (1700)

Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 (1816)

Ernest Bloch: Concerto Grosso No. 1 for Strings & Piano (1925)

Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' (1849)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

Joseph Haydn: Symphony No. 26 in d 'Lamentation' (1770)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

Robert Schumann: Violin Concerto in d (1853)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Nikolai Medtner: Fairy Tale in E-Flat (1912)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in a 'Red Riding Hood' (1911)

Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux (1841)

Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G (1809)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

Camille Saint-Saëns: Symphony in A (1850)

Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue in c (1707)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C (1773)

Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984)

Leo Arnaud: Olympiad (1979)

Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)

Ludwig van Beethoven: Andante from Serenade in D (1801)

Enrique Granados: Torrijos: Suite (1894)

Stu Philips: Battlestar Galactica: Main title (1978)

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alexander Glazunov: Wedding March (1889)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 2 in c (1722)

Mark Knopfler: The Princess Bride: Main Titles (1987)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

Franz Schubert: Konzertstück in D (1817)

Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 (1896)

Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951)

Arthur Honegger: Concertino for Piano & Orchestra (1924)

Johann Pachelbel: Canon (1700)

Wolfgang Amadeus Mozart: Three German Dances (1791)

Enrique Granados: March of the Vanquished (1899)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux (1841)

Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841)

Sergei Rachmaninoff: Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 (1926)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e (1888)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ernest Bloch: Suite symphonique (1944)

Antonín Kraft: Cello Concerto in C (1790)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat (1779)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F (1715)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D (1737)

Stephen Sondheim: Company: Side by Side by Side (1970)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

23:00 QUIET HOUR

John Williams: Angela's Ashes: The Lanes of Limerick (1999)

Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)

Sir William Walton: Lento from Sonata for Strings (1971)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)

Alberto Hemsi: Canzone from 'Coplas Sefardies' (1945)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Billy Joel: Lullaby (Goodnight, My Angel) (1993)

Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916)

Alexander Scriabin: Etude in C-Sharp (1889)