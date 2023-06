WCLV's Scheduled Playlist for Tues 6/27/23.

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances (1922)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 64 (1797)

Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784)

John Williams: 1941: March (1979)

Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo (1749)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922)

Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 (1878)

Francis Poulenc: Humoresque (1934)

Anonymous: Xácara from "Flores de Música" (1709)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Isaac Albéniz: España: Tango (1890)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)

Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Sonata No. 3 (1844)

Joseph Haydn: String Quartet No. 52 in E-Flat (1791)

George Walker: Lyric for Strings (1990)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Jack Gallagher: Sinfonietta for String Orchestra (2007)

Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' (1844)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Leos Janácek: Taras Bulba (1918)

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Paul Ben-Haim: Canzonetta (1939)

Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G (1802)

Johann Nepomuk Hummel: Allegro from Piano Trio No. 4 (1815)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 8 [version with winds] (1822)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934)

Maurice Ravel: Sonatine (1905)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: At the River (1952)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Boatman's Dance (1950)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Ruth Gipps: Symphony No. 2 (1945)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Hans Zimmer: Gladiator: Suite (2000)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

George Walker: Piano Sonata No. 1 (1953)

Richard M. & Robert B. Sherman: Mary Poppins: Medley (1964)

William Grant Still: Can’t You Line ’Em (1940)

William Grant Still: Mystic Pool from 'Traceries' (1939)

Vítezslava Kaprálová: April Preludes (1937)

Claude Debussy: Sarabande & Danse (1922)

Robert Schumann: Three Fantasy Pieces (1849)

Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Florence Price: Village Scenes: Church Spires in Moonlight (1942)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carlos Guastavino: Cantos Populares (1975)

Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)

Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 (1694)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

George Walker: Trombone Concerto (1957)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in e (1947)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Darius Milhaud: Suite provençale (1936)

Camille Saint-Saëns: Piano Quintet in a (1855)

Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in A (1739)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780)

Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano (1840)

Traditional: Basle March

Antonín Dvorák: Symphony No. 1 in c 'The Bells of Zlonice' (1865)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)

Traditional: Londonderry Air 'Danny Boy'

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Little Horses (1952)

Leopold Godowsky: Alt Wien (1919)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto (1717)