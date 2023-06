WCLV Program Guide 06-07-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Ray Bryant Con Alma Django

Oscar Peterson Very Tall Green Dolphin Street

Josh Lawrence And That Too Left Hanging

Bill Charlap Written in the Stars One For My Baby

Snorre Kirk Going Up Dive

Rumba Club Radio Mundo Tanya

Aaron Diehl The Bespoke Man's Narrative Blue Nude

Ellis Marsalis Loved Ones Lulu's Back In Town

Gary Burton Face to Face Opus Half

Dave Young Two by Two One by One

Cyrille Aimee Move On Loving You

Joshua Redman Timeless Tales for Changing Times How Deep Is the Ocean

Wynton Marsalis J Mood Presence That Lament Brings

Allan Chase Dark Clouds with Silver Linings How Little We Know

Lem Winchester Winchester Special How Are Things in Glocca Morra

Brandon Goldberg In Good Time Time

Mark Wade True Stories Falling Delores

John Coltrane Lush Life Like Someone In Love

James Williams I Remember Clifford Shelly

Louis Hayes Exactly Right Is That So

Art Blakey Album of the Year In Case You Missed It

Artemis In Real Time Lights Away From Home

Johnny Griffin Chicago, New York, Paris Without A Song

Carmen McCrae By Special Request Sometimes I'm Happy

Freddie Hubbard Goin' Up Blues for Brenda

Diego Rivera Love and Peace Peace

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Jim Hall Concierto You'd Be So Nice To Come Home To

Ray Brown Walk On That's All

Hailey Brinnel Beautiful Tomorrow There Will Never Be

Ben Wolfe Unjust Bob French

Moore/Berner Amulet You'll Never Walk Alone

Terence Blanchard Wandering Moon I Thought About You

Lee Morgan Cornbread Most Like Lee

Rodney Whitaker Oasis FanOGram

Lafayette Harris Swingin' Up in Harlem Solitude

Joe Cohn Restless Woody's Lament

Irvin Mayfield Half Past Autumn Blue Dawn (Featuring Wynton Marsalis)

Catherine Russell Send For Me If I Could Be With You

Florian Hoefner Desert Bloom It's All Part Of The Plan

Joe Henderson In & Out Back Road

Astral Project Voodoo Bop Southern Blue

Sonny Criss Crisscraft Blues in My Heart

Horace Parlan On the Spur of the Moment Ray C.

Marian McParland Portrait of Marian McPartland Tell Me A Bedtime Story

Brandee Younger Brand New Life Moving Target

Wycliffe Gordon The Joyride Wishing Well

Greg Chako A Place for Bass Bach To Bass

Emily Remler Together Joy Spring

Greg Chako A Place for Bass Bass For Brownie

Emily Remler East to Wes Daahoud

Dan Wilson Eternal Things For Tomorrow

Christian McBride Fingerpainting One Finger Snap

Nicholas Payton Trumpet Legacy That's Earl Brother (Dedicated To Dizzy Gillespie)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 (1772)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)

George Walker: Lyric for Strings (1990)

Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 1 (1908)

Ray Bauduc & Bob Haggart: South Rampart Street Parade (1935)

Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 (1875)

Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances (1938)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude (1875)

John Lennon/Paul McCartney: Come Together (1969)

George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep (1741)

Peter Tchaikovsky: Marche slav (1876)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Caroso Dances (1923)

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Overture (1683)

Franz Schubert: Moment Musical No. 3 (1828)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)

Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 (1894)

Traditional: The Devil's Reel

Ralph Vaughan Williams: In the Fen Country (1904)

Alberto Hemsi: Greek Nuptial Dances (1956)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra (1902)

Richard Rodgers: State Fair: Suite (1945)

Paulo Bellinati: A Furiosa (1990)

Franz Schubert: Piano Trio in E-Flat 'Notturno' (1825)

Percy Grainger: Train Music (1901)

Ambroise Thomas: Mignon: Gavotte (1866)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Pour, oh pour the pirate sherry (1879)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque (1883)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet (1950)

George Szell: Lyric Overture (1921)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 'Storm' (1944)

Frank Bridge: The Sea: Seascape (1911)

Edvard Grieg: Piano Concerto in a (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 9 for Winds (1776)

Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' (1874)

12:00 LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Gabriel Fauré: Scherzo from Piano Quartet No. 1 (1879)

Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 (1795)

Franz Schubert: Fantasy in f (1828)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10/6 (1728)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 4 in C (1718)

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat 'Spring' (1841)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Hector Berlioz: Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette' (1839)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance (1953)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March (1904)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 (1827)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Yann Tiersen: Amélie: Suite (2001)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

Ramin Djawadi: Clash of the Titans: Perseus (2010)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

Julius Fucik: Marinarella Overture (1908)

Peter Boyer: Festivities (2011)

Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll (1908)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Aram Khachaturian: Masquerade: Mazurka (1941)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 (1889)

18:00 DINNER CLASSICS

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 (1862)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 (1883)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

20:00 OVATIONS: Quire Cleveland directed by Jay White, recorded at St. Christopher Church, Rocky River, April 23, 2023

Pater noster Gregorian Chant (11th-century)

Pater noster Jacques Arcadelt (1507 – 1568)

Pater noster Josquin des Prez (c. 1450 – 1521)

Pater noster Michael Praetorius (1571 – 1621)

Notre Père Maurice Duruflé (1902 – 1986)

Pater noster Cipriano de Rore (c. 1515 – 1565)

Pater noster Francisco Guerrero (1528 – 1599)

Pater noster Jacob Handl (1550 – 1591

Pater noster Philip van Wilder (c. 1500–1554)

Pater noster Peter Philips (c. 1560–1628)

The Lord’s Prayer Robert Stone (1516–1613)

Our Father, which art in heaven John Sheppard (c. 1515–1558)

Kittery (Our Father) William Billings (1746–1800)

Pater noster Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525–1594)

O Padre nostro Giuseppe Verdi (1813–1901)

Otche nash Kyivan Chant (18th-century)

Vater unser Joseph Gabriel Rheinberger (1839–1901)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

Paul Moravec: Sanctuary Road (2017)

Terrance McKnight: 'Write It!' - Reflections on 'Sanctuary Road' (2018)

23:15 QUIET HOUR with Rob Grier

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Vladimir Rebikov: Berceuse (1894)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1865)

John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia (1983)

Ernest Bloch: From Jewish Life: Prayer (1925)

Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 (1965)

John Lennon/Paul McCartney: Yesterday (1965)