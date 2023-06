WCLV Program Guide 06-05-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Harry Allen For George, Cole and Duke They All Laughed

3D Jazz Trio 9-5 Some Other Time

Behn Gillece Between the Bars Horizons

David Newman Davey Blue For Stanley

Chris Beard The Journey Ode To Mother Young

Adonis Rose On the Verge Shades Of Light

Buck Clayton Buck Clayton Special U Can't Fight The Satellite Blues

Tina Brooks True Blue Good Old Soul

Mike Clark Plays Herbie Hancock Empty Pockets

Hugh Lawson Prime Time Blue Bones

Sonny Rollins Newk's Time Asiatic Raes

Jimmy Heath On the Trail All the Things You Are

Freddie Hubbard Open Sesame Hub's Nub

Robert Glasper Mood In Passing

Karrin Allyson Footprints All You Need to Say (Never Say Yes)

Rashaan Barber Mosaic Koala

Frank Kimbrough Live at Kitano Lover Man

Skip Grasso Becoming Garry On A Bike Ride

Ralph Towner At First Light At First Light

Kenny Wheeler Angel Song Angel Song

Lauren Henderson Conjuring Conjuring

Louis Hayes Exactly Right So Many Stars

Nick Finzer Dreams, Visions, Illusions Aspirations And Convictions

Tshawn Sorey Mesmerism Autumn Leaves

Joiful Orchestra Make a Joiful Noise And That's That

Horace Silver Song For My Father Calcutta Cutie

Lester Young Pres and Sweets Red Boy Blues

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Lage/Ryan/Frisell Nove Cantici Per Francesco D Assisi Brother Sun Sister Moon

Ron Carter The Golden Striker Ima

Sherman Irby Cerulean Canvas Racine

Terri Lyn Carrington New Standards Vol 1 Ima

James Clay Double Dose of Soul Pavanne

Eric Jacobson Discover Con Alma

Keith Jarrett Up For It Two Degrees East Three Degrees West

George Coleman The Master Speaks These Foolish Things

Walter Smith III Return to Casual Lamplight

Paul Nedzela Introducing Paul Nedzela Lisa

John Patton Boogaloo B & J (Two Sisters)

Fred Hersch/E Spalding Alive at the Village Vanguard Girl Talk

Emmet Cohen Master Legacy Series Vol 1 Hard Times

Marques Carroll Foundations Sunset

Wayne Escoffery Like Minds Nostalgia In Times Square

Bobby Hutcherson Patterns Effi

Duke Ellington Blanton/Webster Band Across The Track Blues

Bob Brookmeyer Stretching Out Stretching Out

Bill Coleman The Great Parisian Session Colemanology

Nina Simone Little Girl Blue Love Me Or Leave Me

Mike Manieri An American Diary Somewhere

Peter Erskine Sweet Soul Sweet Soul

Peter Erskine As It Is Esperança

Peter Erskine the Interlochen Concert Chandra

Frank Morgan A Lovesome Thing Lullaby

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga: Air (1893)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 9 'Razumovsky No. 3' (1806)

Joaquín Rodrigo: Tonadilla for 2 Guitars (1960)

Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940)

Johann Strauss Jr: Napoleon March (1854)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Pas de quatre (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos in E-Flat (1779)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Robert Schumann: Fantasy Pieces: Soaring (1838)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)

Gustav Holst: A Somerset Rhapsody (1907)

Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo (1917)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite (1938)

Josef Strauss: Waltz 'Heroic Poem' (1860)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D (1878)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)

Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin (1893)

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)

William Grant Still: Three Visions (1936)

George Walker: Lyric for Strings (1990)

Niels Gade: Symphony No. 1 in c (1842)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat (1720)

Jacques Offenbach: La belle Hélčne: Overture (1864)

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter (1876)

Max Reger: Flute Serenade in G (1915)

Frédéric Chopin: Mazurka in a 'for Émile Gaillard' (1840)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Jerry Goldsmith: The Omen: Main Title (1976)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart (1821)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga (1893)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885)

Joseph Haydn: Divertimento for Winds (1784)

Ottorino Respighi: Theme & Variations from String Quartet (1904)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

Isaac Albéniz: Azulejos (1909)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Claude Debussy: Lindaraja (1901)

Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' (1922)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

E. J. Moeran: Sinfonietta (1944)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Sergei Rachmaninoff: The Rock (1893)

Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes (1924)

Chevalier J.J.O. de Meude-Monpas: Violin Concerto No. 4 in D (1786)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 (1907)

Florence Price: Andante from Violin Concerto No. 1 (1939)

Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 (1868)

George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 in D 'Posthorn' (1779)

Edvard Grieg: Pictures of Country Life (1872)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy: Syrinx (1912)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 in G (1802)

Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile (1848)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)

Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' (1839)

Antonín Dvorák: Cypress No. 4 (1887)

Elliott Carter: Elegy (1952)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Anonymous: Lamento di Tristano (1350)