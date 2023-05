WCLV Program Guide 05-23-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Kenny Drew Jr Duality Silver Serenade

Terell Stafford Centripetal Force I'll Wait

Milt Jackson Meet Milt Jackson Soulful

Hailey Brinnel Beautiful Tomorrow Walk Between Raindrops

Miles Davis Complete Blackhawk Recordings Bye Bye Blackbird [Live]

Joe Lovano Kids Lullaby

Josh Lawrence And That Too Left Hanging

Brendle/Kimbrough Autumn Prayer For Peace Of Mind

Modest Jazz Trio Good Friday Blues I Remember You

Mollehoy/Knuffke/Andersson S Wonderful 'S Wonderful

Larry Willis A Tribute to Someone King Cobra

JD Allen Americana Vol 2 Irene (Mother)

Rebecca Coupe Franks Planets Mars

Quentin Baxter Arts Moves Jazz For Miles And Miles

Marques Carroll Foundations Thank You Roy

Sinne Eeg and Thomas Fonnesbæk Staying in Touch Round Midnight

Anthony Wilson Adult Themes Idle Blues

Various Artists One More Kids Are Pretty People

Sonny Rollins Sonny Rollins and the Big Brass Grand Street

Horace Silver the Cape Verdean Blues Pretty Eyes

George Colligan King's Dream Daddy Go Bye Bye

Dominick Farinacci Dawn of Goodbye Windshadow

Andrew Dickeson the Song is You Moonlight In Vermont

Jaki Byard Solo Piano Top Of The Gate Rag

Coleman Hawkins Hawk Eyes I Never Knew

Sonny Criss Plays Cole Porter Just One Of Those Things

Stanley Cowell Close To You Alone Equipoise

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Jeff Parker Forfolks La Jetee

Randal Despommier A Midsummer Odyssesy Dyningar

Kenny Davern Smile Summertime

Ben Wolfe Unjust Sideways

Madd For Tadd Central Ave Swing/Our Delight A Blue Time

Marquis Hill the Poet BTune

Jesse Davis Live at Small's Jazz Club Cup Bearers [Live]

Eric Reed Black, Brown and Blue Search For Peace

Saturn Quartet Luz Wild Is The Wind

Nadje Noordhuis Full Circle Little Song

Walter Smith III Return to Casual K8 + BYUS

Bill Cunliffe Border Widow's Lament Interiors

Dinah Washington Complete Mercury Recordings Vol 2 Gambler's Blues

Benny Carter The Urbane Jazz of Roy Eldridge and Benny Carter Polite Blues

Red Garland Soul Burnin' Rocks In My Bed

Mike Melito To Swing is the thing Ruby My Dear

Derek Gardner Pan Africa Appointment in Ghana

Jay Hoggard Raise Your Spirit Consciousness Toe Dance For A Baby

Cyrus Chestnut Kaleidescope Gymnopedie No. 3

Roy Hargove Serenity Serenity (feat. Joe Henderson)

Ravi Coltrane From the Round Box Consequence

Larry Coryell Inner Urge Dolphin Dance

Shelly Manne At the Blackhawk Vol 2 Step Lightly

Jason Moran From the Dancehall to the Battlefield That Moaning Trombone

Wynton Marsalis Bolden You Rascal You

Slide Hampton Roots Roots

Ben Wolfe Unjust Sparkling Red

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March (1813)

Louis Moreau Gottschalk: Variations on the Portuguese National Hymn (1869)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)

Jean-Philippe Rameau: Gavotte et Six Doubles (1728)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Jean Sibelius: Symphony No. 3 in C (1907)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)

George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Samuel Barber: Commando March (1943)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in F (1739)

William Boyce: Symphony No. 3 (1760)

Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture (1879)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c (1786)

David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723)

Julius Fucik: Florentine March (1906)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in D [No. 1] (1780)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in D [No. 2] (1780)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D 'Classical' (1917)

Carl Reinecke: Allegro from Flute Concerto (1908)

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Vangelis: 1492: Conquest of Paradise: Theme (1992)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 1 (1796)

Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo (1870)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' (1880)

Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza del gaucho matrero (1937)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

Claude-Michel Schönberg: Les Misérables: Suite (1980)

Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture (1802)

Alan Hovhaness: Angel of Light from Symphony No. 22 'City of Light' (1971)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 in G-Flat (1842)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Jean Françaix: Flute Concerto (1966)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois (1881)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Ignaz Moscheles: Rondo from Piano Concerto No. 4 'British Grenadiers' (1823)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Robert Schumann: Symphony in g 'Zwickau' (1833)

Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 5 in C (1832)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)

Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel (1861)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 in D (1778)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in G (1780)

Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands in D (1797)

Josef Rheinberger: Overture to 'The Taming of the Shrew' (1869)

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 1 in d (1895)

Jean Françaix: L'Heure du berger (1947)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

23:00 QUIET HOUR

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 (1894)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

John Sheppard: Responsory 'In manus tuas, Domine' (1550)

Samuel Barber: Andante from Cello Concerto (1945)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Mark O'Connor: Appalachia Waltz (1995)

Frederick Delius: Two Aquarelles (1932)

Peter Dodd: Irish Idyll (1971)

Peter Tchaikovsky: Solitude (1893)