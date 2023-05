WCLV Program Guide 05-14-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Rich Perry O Grande amor O Grande Amor

Woody Shaw Cassandranite Three Muses

Tawanda Smile You And the Night And the Music

Eric Reed Black, Brown and Blue Peace

Sam Taylor Let Go Angel Face

Anat Cohen Noir No Moon At All

Gilbert Castellanos Esperame En El Cielo New Delhi

Vincent Herring Don't Let It Go Don't Let It Go

Karl Denson Herbal Turkey Breast D As In David

Miles Davis In Person: Friday and Saturday Night at the Blackhawk If I Were A Bell

Oscar Peterson On A Clear Day Younger Than Springtime [Live]

Chartbusters The Chartbusters Blue In A Jiff

Ernie Watts Long Road Home Moonlight And Shadows

Milt Jackson Soul Route NeAfterglow

Pasqua/Oles/Erksine Live in Italy Old School Blues

Cal Tjader Grace Cathedral Concert I Showed Them

Emmet Cohen Uptown in Orbit Braggin' in Brass

Dave Douglas Soul on Soul Waltz Boogie

Karla Harris Moon to Gold The Nearness Of You

Ct Basie Complete Norman Granz Jam Sessions Apple Jam (Norman Granz Jam Session)

Thelonious Monk Monk Hackensack

Santi Debriano Ashanti Angel Heart

John Coltrane Coltrane Plays the Blues Mr. Knight

Tarmu Jazz Quartet Tarmu Jazz Quartet El Hipnotizador

Erik Friedlander Oscalypso Bohemia After Dark

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Jim Hall and Pat Metheny Jim Hall and Pat Metheny Lookin' Up

Samara Joy Linger Awhile Nostalgia (The Day I Knew)

Larry Young Into Something Backup

Ruby Braff You Brought A New Kind of Love Between The Devil And The Deep Blue Sea

Keith Jarrett After The Fall Doxy

Allred/Gordon Head to Head Creole Love Call

Bobby Watson Back Home in Kansas City Mind Wine

Duke Pearson The Right Touch Make It Good

Steve Cardenas Blue Has a Range Language Of Love

Jacob Bro Bay of Rainbows Evening Song

Fred Hersch Passion Flower Ballad for Very Tired and Very Sad Lotus Eaters

Ken Fowser Don't Look Down Coming Up Shorter

Dave Holland Not For Nothin' Lost & Found

Sphere Bird Songs Dewey Square

3D Jazz Trio 9-5 I Only Have Eyes For You

Mimi Fox One for Wes Blues for Les

Heavy Hitters The Heavy Hitters Chainsaw

Thomas Clausen Back2Basic Nature Boy

Horace Silver And The Jazz Messengers Creepin' In

Gene Ammons Velvet Soul Light'n Up

Ed Cherry Are We There Yet Green Jeans

Charlie Haden First Song First Song

Johnny Griffin The Big Soul-Band Panic Room Blues

McCoy Tyner Reaching Fourth Old Devil Moon

Emily Remler Take Two Afro blue

Roy Eldridge & Dizzy Gillespie Roy & Diz Sometimes I'm Happy

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 10 (1851)

Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas: Orgía (1920)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 4 after Corelli in F (1726)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914)

Jean Sibelius: Suite for Violin & Strings (1929)

Traditional: The British Grenadiers

George M. Cohan: Over There (1917)

Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Octave (1750)

Huang Zi: Plum Blossoms in the Snow (1930)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Jacques Offenbach: Marine's Hymn (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' (1896)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Toccata (1607)

Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Lauda Jerusalem (1610)

Igor Stravinsky: Pulcinella Suite (1922)

Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)

Nikolai Medtner: Fairy Tale in E-Flat (1912)

Lars-Erik Larsson: Symphony No. 1 in D (1928)

Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings (1870)

Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 48 'Maria Theresia' (1773)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Claude Debussy: Jeux (1913)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Traditional: Farewell to Ireland & Highlander's Farewell

Claudio Monteverdi: Beatus vir (1641)

Giovanni Gabrieli: Jubilate Deo (1597)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Ludwig van Beethoven: Rondo in G (1798)

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat 'Spring' (1841)

Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra (1932)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

Regino Sainz de la Maza: Zapateado (1962)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

Avner Dorman: Piano Concerto in A (1995)

Claudio Monteverdi: Christe, adoramus te (1620)

Florence Price: Allegro from Symphony No. 1 (1932)

John Williams: Hook: The Banquet (1991)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b (1832)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Bernard Herrmann: North by Northwest: Conversation Piece (1959)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé (1934)

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture (1914)

Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings (1875)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Joseph Eybler: Overture in c (1804)

Domenico Scarlatti: Sonata in c (1750)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Joseph Haydn: Symphony No. 52 in c (1772)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D (1713)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)

John Field: Nocturne No. 10 in E 'Nocturne pastorale' (1832)

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b 'Pathétique' (1893)

Arthur Foote: Suite for Strings (1908)

Traditional: Afton Water

23:00 QUIET HOUR

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)

George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' (1838)

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Robert Moran: Notturno in Weiss (2006)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale (1919)