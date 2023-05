WCLV Program Guide 05-08-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Dominic Miller Vagabond Open Heart

Billy Childs The Winds of Change The End Of Innocence

Chuck Deardorf Perception Lullaby

Budd Johnson Let's Swing Downtown Manhattan

Jazz Defenders Scheming Top Down Tourism

Diego Rivera Love and Peace Lovely

Peggy Stern Room Enough Sunk In Love

Derek Gardner Pan Africa 10 000 Ships

Bud Powell Jazz Giant Cherokee

Martin Taylor Two's Company You're My Everything

Charlie Haden Dream Keeper Sandino

Michael Dease Best Next Thing Lullaby For Rita

Tony Williams Young at Heart Neptune Fear Not

Ryan Kisor One Finger Snap Tin Tin Deo

Joe Henderson So Near, So Far Miles Ahead

John Scofield John Scofield You Win Again

Steve Nelson Full Nelson Come Rain Or Come Shine

Wes Montgomery Smokin' At the Half Note Unit Seven

Rick Roe Lucid Dream Three Treasures

Roy Hargrove Diamond in the Rough Premonition

Christian Tamburr Places Body And Soul

Horace Silver- Horace-Scope Strollin'

Christian McBride Conversations with Christian Guajeo Y Tumbao (feat. Eddie Palmieri)

Nicholas Payton Payton's Place Li'l Duke's Strut

Sean Jones Gemini Blues For Matt B

Miki Yamanaka Miki For All We Know

Sonny Rollins Here's to the People Someone To Watch Over Me

Dave Douglas Mountain Passages Gumshoe

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Ron Carter The Golden Striker On and on

Eric Reed Black, Brown and Blue Christina

Steve Davis For Real Days Gone By

Stephane Spira In Between Glenntleman

Ken Fowser Resolution When It's All Over

Bobo Stenson Spheres You shall plant a tree

Herbie Hancock The River Both Sides Now

Hank Mobley Hank Mobley Quinet Funk In Deep Freeze

Kenny Davern One Step to Chicago Baby Won't You Please Come Home

Catherine Russell Send for Me If I Could Be With You

Wynton Marsalis They Came to Swing Back to Basics

Matthew Fries Lost Time Continuum

Cannonball Adderley Know What I Mean Waltz for Debby

Ben Webster King of the Tenors Poutin'

Sonny Stitt 12 Blues at This Tempo

Charles McPherson First Flight Out Goodbye Pork Pie Hat

Thomas Linger Out in It Can't Say It

Tommy Flanagan Giant Steps Central Park West

Dave Douglas Moving Portraits First Frost

Mark Turner Ballad Session All Or Nothing At All

Art Farmer Farmer's Market AdDisUn

Art Blakey Buhania's Delight Backstage Sally

Joe Farnsworth Time To Swing The Good Shepherd

VA One More H & T Blues

Dave Young Ides of March Forty Five Degrees

Kenny Burrell Midnight Blue Midnight Blue

Count Basie Complete Decca Recordings Doggin' Around

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Louis Moreau Gottschalk: Berceuse (1860)

Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 (1775)

Johann Strauss Jr: Perpetual Motion (1862)

Keith Jarrett: Dance from Violin Sonata (1984)

Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 (1827)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Hieronymus Praetorius: Quam pulchra es, amica mea (1618)

John Philip Sousa: March 'The Belle of Chicago' (1892)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Louis Moreau Gottschalk: Souvenirs d'Andalousie (1851)

Louis Moreau Gottschalk: The Banjo (1855)

Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 in B-Flat (1780)

Alexander Scriabin: Prelude & Nocturne for the Left Hand (1894)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite (1836)

George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 in B-Flat (1733)

Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 3 (1965)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture (1874)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Samuel Barber: Medea's Dance of Vengeance (1956)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Alexander Glazunov: Etude in E 'La nuit' (1891)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 4 in d (1903)

Aaron Copland: Music for Movies (1943)

Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme (1960)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1786)

Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 (1782)

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D (1945)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Louis Moreau Gottschalk: La jota aragonesa (1855)

Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade (1869)

Irving Fine: Partita for Wind Quintet (1948)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

Leopold Kozeluch: Symphony in D (1787)

Joe Hisaishi: Kikujiro: The Rain (1999)

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1876)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Life & Works: Brahms: Brahms & Wagner - Handel Variations: Fugue

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Contrapunctus 9 (1750)

Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)

Jules Massenet: Don Quichotte: Act 5 Entr'acte (1910)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Otto Klemperer: Das Ziel: Merry Waltz (1915)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Anton Arensky: String Quartet No. 1 in G (1888)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1831)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 after Corelli in A (1726)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Stamitz: Cello Concerto No. 1 in G (1790)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D 'Prague' (1786)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 (1940)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 9 (1823)

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 1 in C (1810)

Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody (1907)

Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C (1715)

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 (1730)

Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' (1843)

Antonín Dvorák: Symphony No. 2 in B-Flat (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)

23:00 QUIET HOUR