WCLV Program Guide 04-19-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Chip White Harlem Sunset Circle Dance

Joey Calderazzo The Traveller Dolphin Dance

Clovis Nichols Nine Stories Thon's Tea

Randy Weston Volcano Blues Blues For Strayhorn

Anat Cohen Noir You Never Told Me That You Care

Elio Villafranca Standing By The Crossroads Solitaria

The Nightcrawlers Get Ready Dr J

Lakecia Benjamin Phoenix Rebirth

Gregory Groover The Negro Spiritual Songbook Vol 2 I've Been Buked

Bud Shank New Groove The Awakening

Marty Ehrlich Line on Love Solace

Smith/Warren The Bee's Knees Stella By Starlight

Lia Booth Life Can Be Beautiful I Love the Rain

D Marsalis The Last Southern Gentleman That Old Feeling

Alan Broadbent Like Minds This Is New

Johnny Griffin Chicago/New York/Paris Without A Song

Matt Crisculio Lotus Blossom The Big Push

Jackie McLean A Fickle Sonance Subdued

Horace Silver The Jody Grind Mary Lou

Nick Finzer Dreams, Visions, and Illusions But I Did What They Said

Jack DeJohnette Parallel Realities John McKee

Cecile McLorin Salvant Melusine Petite musique terrienne

Brian Schwartz Portraiture I'll See You in Spring

Wayne Escoffery Like Minds Shuffle

Louis Armstrong Hot Five Vol 1 Cornet Chop Suey

Dizzy Reece Asia Minor Summertime

Nick Lockett Swings and Roundabouts Here's To Ornette

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Charlap/Rosnes Double Portait Dancing in the Dark

Wolfgang Muthspiel Where The River Goes Clearing

Kenny Wheeler It Takes Two The Jig Saw

Booker Ervin The Blues Book No Booze Blooze

Ray Charles The Genius Sings the Blues Ray's Blues

Jason Marshall New Beginnings Ms. Garvey! Ms. Garvey!

Charlton Singleton Crossroads Man In Motion

Fred Hersch Live at the Village Vanguard Endless Stars

Jeb Patton New Strides Cloak and Dagger

Connie Han Secrets of Inanna Morning Star

Dave Slonaker Convergency Inner Voices

Freddie Hubbard Hub Cap Luana

Jimmy Heath You Or Me Is That So

Nica Carrington Times Like These Skylark

Dave Holland Not For Nothing For All You Are

Jessica Williams The Victoria Concert Blue Tuesday

Sonny Criss Saturday Morning Saturday Morning

Jimmy Rushing Everyday I Have the Blues Blues In The Dark

Milt Jackson Bean Bags Sandra's Blues

Jason Keiser Shaw's Groove Katerina Ballerina

Wes Anderson Warmdaddy in the Garden in the Swing Pumpkin's Lullaby

Eric Reed Black, Brown and Blue Search For Peace

Joe Chambers Dance Kobina Moon Dancer

Steve Turre Steve Turre Coasting With Bobby

Don Friedman Circle Waltz In Your Own Sweet Way

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D (1773)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)

Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)

Pio Carlo Nevi: March on Themes from Puccini's 'La bohème' (1896)

Ermanno Wolf-Ferrari: Doctor Cupid: Overture (1913)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins & 2 Cellos (1720)

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 in g (1903)

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)

Alexander Scriabin: Etude in C-Sharp (1894)

Leroy Anderson: Woodbury Fanfare (1959)

Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774)

Brian Dykstra: Caffeinated Rag (2001)

Earle Hagen: Harlem Nocturne (1939)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 'Moonlight' (1944)

Germaine Tailleferre: Piano Trio (1978)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D 'Pastoral' (1801)

Leonard Bernstein: Candide: Make Our Garden Grow (1956)

Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite (1691)

Eric Whitacre: Little Birds (2001)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 6 (1740)

Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso (1824)

Duke Ellington: Reflections (1953)

Leo Sowerby: Critics from Symphony for Jazz Orchestra (1925)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Joseph Haydn: Scherzando No. 2 (1765)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in f-Sharp (1891)

Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture (1814)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Roger Dickerson: Sonatina (1956)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise (1900)

Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise (1945)

Siegfried Wagner: Scherzo (1922)

Max von Schillings: Dance of the Flowers (1930)

Aaron Copland: Prairie Journal (1937)

Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Suite (1942)

Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792)

Francesco Bonporti: Violin Concerto in F (1727)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 (1845)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Jay Ungar: A Time for Farewell (1982)

Federico Mompou: Variations on a Theme by Chopin (1957)

Nino Rota: Casanova: Circus Waltz (1971)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

John Williams: The Revenge of the Sith: Battle of the Heroes (2005)

Antonio Salieri: Falstaff: Overture (1799)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 (1901)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

William Byrd: Venite exultemus (1607)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C (1725)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return (1897)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Nino Rota: La Dolce Vita: Main theme (1960)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2 (1930)

Paul Hindemith: Symphonia Serena (1946)

Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Entrance of Jupiter (1733)

20:00 OVATIONS: Canton Symphony Orchestra, Gerhardt Zimmerman, conductor; Rachel Barton Pine, violin

Wang Jie: Symphonic Overture on ‘America the Beautiful’

Jean Sibelius: Violin Concerto in d Op 47

Modest Mussorgsky (arr Maurice Ravel): ‘Pictures at an Exhibition’

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers

Leo Sowerby: Theme in Yellow (1937)

Paul Juon: Viola Sonata in D (1901)

Jessie Montgomery: Coincident Dances (2019)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Traditional: The Bold Grenadier

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

John Field: Nocturne No. 7 in A (1821)

Vernon Duke: Autumn in New York (1934)

Frederick Delius: Late Swallows (1919)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Aria (1923)

John Lennon/Paul McCartney: The Fool on the Hill (1967)