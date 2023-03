WCLV Program Guide 03-29-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Dave McKenna Easy Street When Your Lover Has Gone

Charlie Haden Quartet West Hermitage

Tony Williams Native Heart Native Heart

Billy Childs The Winds of Change The Winds Of Change

Bobby Hutcherson Good Bait Israel

Planet D Nonet Blues to be There Purple Gazelle

Duke Ellington Blanton/Webster Band John Hardy's Wife

Herb Ellis The Midnight Roll It Makes No Difference Now (1962)

Dizzy Gillespie Shaw Enuff All The Things You Are

Bill Cunliffe Border Widow's Lament Interiors

Frank Kimbrough 2003-2006 Centering

Vincent Herring Don't Let It Go Don't Let It Go

Ray Brown Some of My Best Friends Are Polka Dots And Moonbeams

Kirtk Lightsey Live At Small's Jazz Club Lament [Live]

Charlton Singleton Crossroads Gradual Lean

John Coltrane Coltrane Plays the Blues Blues to Elvin

Jessica Williams Joy The Quilt

Curtis Fuller Down Home Jonli Bercosta

Buster Williams Unalome I've Got the World on a String

Elio Villafranca No Man's Land No Man's Land

Baikida Carroll Door of the Cage Hannah Pearl

Jim Snidero Far Far Away Nowhere To Hide [Feat. Kurt Rosenwinkel]

John Scofield Meant To Be Honest I Do

Jan Harbeck Variations in Blue Oblivion

Michael Brecker Two Blocks from the Edge Cat's Cradle

Libby York DreamLand Throw It Away

Ben Wolfe Unjust Unjust

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Milt Jackson Count Basie Big Band Vol 1 Blues for Joe Turner

Joe Turner Have No Fear, Joe Turner is Here Woman You Must Be Crazy

Scott Hamiliton Nocturnes and Serenades Chelsea Bridge

Michael Dease The Other Shoe Shorty's Tune

Third World Love New Blues Nature's dance

3D Jazz Trio 9-5 There Is No Greater Love

Julian Lage Layers This World

Kenny Wheeler It Takes Two One Of Many

Randal Despommier A Midsummer Odyssey Danny's Dream

Lafayette Harris Swingin' Up in Harlem Stardust

Chico Freeman Destiny's Dance My One and Only Love

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Ida Lupino

Diego Rivera Mestizo The Rose Window

John Cowherd Pride and Joy Little Scorpio

Eric Jacobson Discover The Unknown

Victoria Swift Confessions I Don't Wanna Cry Anymore

Stanley Turrentine That's Where It's At Light Blue

Bobby Watson Back Home in Kansas City Dear Lord

Ronnie Earl Healing Time Glimpses of Serenity

Roy Hargrove With The Tenors of Our Time Once Forgotten

Connie Han Secrets of Inanna Morning Star

Al Foster Reflections Anastasia

Mollehoy/Knuffke/Andersson S Wonderful St. Louis Blues

Snorre Kirk Tangerine Rhapsody Festival Grease

Oliver Nelson More Blues and the Abstract Truth One For Bob

Tawanda Smile Out of This World

Art Farmer To Sweden With Love The Reluctant Groom

Nancy Wilson/Cannonball Adderley Nancy Wilson/Cannonball Adderley Never Will I Marry

Aldo Romano Ritual Woman's Touch

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in C (1716)

Samuel Coleridge-Taylor: Dance (1895)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Henry Fillmore: March 'His Honor' (1934)

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 3 (1873)

Édouard Lalo: Scherzando from Symphonie espagnole (1880)

William Byrd: Sing Joyfully (1616)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto (1755)

Leonard Bernstein: On the Town: I Can Cook Too (1944)

Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz (1909)

Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932)

Astor Piazzolla: Libertango (1974)

Jennifer Higdon: Rap Knock from Harp Concerto (2018)

Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937)

Carl Orff: Carmina burana: In Springtime (1936)

Goff Richards: Homage to the Noble Grape (1988)

Franz Schubert: Scherzo No. 2 (1817)

Eric Whitacre: Sleep (1999)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 3 (1800)

Rune Tonsgaard Sorensen: Shine You No More (2016)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Entr'acte & Waltz (1878)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Édouard Lalo: Allegro from Symphonie espagnole (1874)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 in D (1784)

Johannes Brahms: Ballade No. 4 in B (1854)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sir William Walton: Partita for Orchestra (1958)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Intermezzo (1842)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

Sir Richard Rodney Bennett: Enchanted April: Theme (1991)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat (1764)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)

Alexander Glazunov: Symphony No. 1 in E (1881)

Augusta Holmès: Irlande (1882)

Erik Satie: Je te veux (1897)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Sir William Walton: Façade: Popular Song (1921)

Sir William Walton: Façade: Polka (1923)

Johann Sebastian Bach: Viola da gamba Sonata No. 3 in g (1721)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)

Sir William Walton: Henry V: Suite (1944)

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Antonín Dvorák: Allegro from Symphony No. 3 (1873)

Sir William Walton: As You Like It: Prelude & Moonlight (1936)

Édouard Lalo: Rondo from Symphonie espagnole (1874)

Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)

Sir John Tavener: Song for Athene (1994)

Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 (1881)

Ralph Vaughan Williams: Prelude from Phantasy Quintet (1912)

Ernö Dohnányi: Finale from Sextet in C (1935)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E (1773)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 (1913)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March (1864)

Sir William Walton: Richard III: A Shakespeare Scenario (1955)

20:00 OVATIONS: Kent State University, Donna Lee, piano

Felix Mendelssohn: Cello Sonata No. 2 (1843)—with Keith Robinson, cello

David Del Tredici: Virtuoso Alice (1984)

Nikolai Medtner: Fairy Tale in E-flat Op 26/1 (1912)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

Chevalier de Saint-Georges: Symphony No. 1 in G (1778)

George Butler: Symphonic Spirituals (1978)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 26 'Coronation' (1788)

Emmanuel Chabrier: Lamento (1874)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Leo Sowerby: Tramping Tune (1923)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring (1881)

Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

John Lennon/Paul McCartney: Yesterday (1965)