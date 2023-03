WCLV Program Guide 03-10-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Tomas Janzon Nomads Search For Peace

Lee Morgan Search for the New Land Search for the New Land

Kirk Lightsey Live at Small's Jazz Club Blues On The Corner [Live]

Keith Jarrett Yesterdays Stella By Starlight

Gregory Tardy Sufficient Grace The Intelligent Design

Saltman/Knowles Native Speaker The Gentle Art of Compassion

Jimmy Giuffre Fusion In the Mornings Out There

Dave Douglas Moving Portrait My Old Man

Tony Williams Civilization Civilization

Michael Dease Coming Home Life Wish

Emmet Cohen Uptown in Orbit Braggin' in Brass

Eric Jacobson Discover I Hear a Rhapsody

Milt Jackson Bags Meets Wes S.K.J

Matthew Fries Lost Time Nine Robins

Rebecca Coupe Franks Planets Venus

Kenny Davern One Step to Chicago Baby Won't You Please Come Home

Miles Davis In Person: Friday and Saturday Night at the Blackhawk If I Were A Bell

Oscar Peterson On A Clear Day Younger Than Springtime [Live]

Chartbusters The Chartbusters Blue In A Jiff

Ernie Watts The Long Road Home Moonlight And Shadows

Milt Jackson Soul Route NE Afterglow

Pasqua/Oles/Erksine Live in Italy Old School Blues

Cal Tjader Grace Cathedral Concert I Showed Them

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Chick Corea Past, Present & Futures Dignity

Jackie Mc Lean Destination Out Love and Hate

Snorre Kirk Tangerine Rhapsody Unsentimental

Blue Mitchell Step Lightly Mamacita

Lester Young Jazz Giants '56 You Can Depend On Me

Donald Harrison Nouveau Swing Little Flowers

Connie Han Secrets of Inanna Wind Rose Goddess

Cassandra Wilson Blue Skies Autumn Nocturne

Gilbert Castellanos Esperame En El Cielo Espérame En El Cielo

Tommy Flanagan Jazz Poet St. Louis Blues

Joe Henderson Double Rainbows Felicidade

Ben Wolfe Unjust Bob French

Something Blue Personal Preference Waltz For Olena

Alex Snydman Fortunate Action Eternal Recurrence

Sinne Eeg/Thomas Fonnesbaek Staying In Touch Round Midnight

Sonny Rollins Here's to the People I Wish I Knew

Sam Taylor Let Go Out Of The Past

Alan Broadbent Personal Standards Song Of Home

Abdullah Ibrahim Water from an Ancient Well Manenberg Revisited

Johnny Griffin Dance of Passion Dance of Passion

Ben Wolfe Unjust The Corridor

George Cables Icons and Influences The Duke

Karla Harris Moon to Gold When Sunny Gets Blue

George Colligan King's Dream Liam's Lament

Greogry Tardy Sufficient Grace Sufficient Grace

Rodney Whitaker Oasis Puppets

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Pablo de Sarasate: Caprice basque (1881)

Camille Saint-Saëns: Phaëthon (1873)

Julián Plaza: Nocturna (1959)

Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879)

John Philip Sousa: March 'The Gallant Seventh' (1922)

Dudley Buck: Festival Overture on 'The Star-Spangled Banner' (1887)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Frédéric Chopin: Prelude No. 7 (1839)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1794)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723)

John Williams: Star Wars: Main Title (1977)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in G (1727)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 11 after Corelli in E (1726)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Claude Debussy: Suite bergamasque (1905)

Domenico Cimarosa: I nemici generosi: Overture (1796)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon (1870)

Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G (1786)

Agustín Lara: Granada (1932)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in g (1710)

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 in d (1870)

Josef Suk: Moderato from 'Things Lived and Dreamt' (1909)

Josef Suk: Adagio from 'Things Lived and Dreamt' (1909)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 2 (1876)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 in C (1785)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Agustín Barrios: Waltz No. 4 in G (1923)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Gerald Finzi: Prelude (1925)

Vítezslava Kaprálová: April Preludes (1937)

Sir Alexander Mackenzie: Pibroch (1889)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D 'Goldfinch' (1728)

César Franck: Prelude, Chorale and Fugue (1884)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 1 (1722)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 21 (1722)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Ernest Bloch: Baal Shem: Simchas Torah (1923)

Joseph Haydn: String Quartet No. 55 (1793)

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes (1949)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Hoagy Carmichael: Stardust (1927)

Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 (1864)

Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture (1940)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 in A-Flat (1834)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 (1914)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in F (1720)

William Grant Still: Adagio from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

William Grant Still: Folk Suite No. 4 (1962)

Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 (1772)

Roman Hoffstetter: Serenade from String Quartet (1760)

Josef Suk: Finale from Serenade for Strings (1892)

Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' (1905)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

John Knowles Paine: Symphony No. 2 in A 'In Springtime' (1880)

John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 (1875)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Camille Saint-Saëns: Violin Concerto No. 3 in b (1880)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 in B-Flat 'Gassenhauer' (1797)

Agustín Barrios: La catedral (1921)

John Knowles Paine: Finale from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Josef Suk: Longing from 'Spring' (1902)

Vítezslava Kaprálová: April Prelude No. 3 (1937)

Ernest Chausson: Poème (1896)

Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b (1876)

Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat (1842)

Joaquín Rodrigo: Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla' (1961)

23:00 QUIET HOUR

Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne (1904)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

Yuzo Toyama: Yugen: Dance of Celestials (1965)