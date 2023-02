WCLV Program Guide 02-07-2023

Classical All Day, Jazz All Night

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Count Basie One More Time Quince

Grant Stewart More Urban Tones I Should Care

Roger Humphries This 'N That Tune for Buh

Stan Getz/JJ Johnson Live at the Opera House My Funny Valentine

Stan Getz/JJ Johnson Live at the Opera House Yesterdays

Jon Abercrombie Up & Coming Tears

David Hazeltine Senior Blues Lonely Woman

Chick Corea/Gary Burton In Concert, 1979 Senor Mouse

Milt Jackson/Coleman Hawkins Bean Bags Get Happy

Dexter Gordon Biting the Apple Blue Bossa

Dimitri Matheny Cascadia Evergreen Girl

Al Foster Reflections Monk's Bossa

Michael Ornstein Aperture Ode to Manuel

Marlon Jordan For You Only Monk's Point

Joshua Redman Momentum Put It in Your Pocket

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Tony's Tune

Louis Hayes Serenade for Silver Juicy Lucy

Jim Snidero Far Far Away Little Falls

3D Jazz Trio 9-5 Lagrimas Negras

Patricia Barber Nightclub Invitation

John Bailey Time Bandits How Do You Know

Jan Harbeck Visions in Blue Third Time to Tango

Ian Dogole Quinta Essentia Togo

Benny Golson Walkin' Walkin'

Rebecca Coupe Franks Planets Mars

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Wynton Marsalis Levee Low Moan In The House Of Williams

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Sandra's Gait

Ken Peplowski The Natural Choice Say It Isn't So

Roy Eldridge/Dizzy Gillespie Roy and Diz I've Found A New Baby

Charles Mingus Mingus Ah Um Better Git It In Your Soul

Caili O'Doherty Quarantine Dream Blues For Big Scotia

Pat Bianchi A Higher Standard Blue Silver

Freddie Hubbard Open Sesame Gypsy Blue

Nick Hempton Odd man Out The Setup

Verve Jazz Ensemble All In What I Meant To Say Was

Ed Cherry Are We There Yet Are We There Yet

Gerald Wilson State Street Suite The Feather

Carmell Jones Jayhawk Talk Dance Of The Night Child [Album Version]

Diego Rivera The Contender El Pachuco

Ella Fitzgerald Ella Sings The Ellington Songbook Do Nothing Till You Hear From Me

Kenny Barron Spiral Maiden Voyage (Studio)

Sonny Stitt Sonny Stitt Sits in with the Oscar Peterson Trio Easy Does It

Lage/Ryan/Frisell Nove Cantici Per Francesco D Assisi Brother Sun Sister Moon

Ron Carter The Golden Striker New York Slick

Sherman Irby Cerulean Canvas Racine

Terri Lyn Carrington New Standards Vol 1 Ima

James Clay Double Dose of Soul Pavane

Eric Jacobson Discover Con Alma

Keith Jarrett Up For It Two Degrees East Three Degrees West

George Coleman The Master Speaks These Foolish Things

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Wilhelm Stenhammar: Finale from Serenade in F (1913)

Eubie Blake: The Baltimore Todolo (1910)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Samuel Barber: Andante from Violin Concerto (1939)

George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite in d (1720)

Ray Bauduc & Bob Haggart: South Rampart Street Parade (1935)

Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945)

William Boyce: Symphony No. 5 (1760)

Harold Arlen: Get Happy (1930)

Gregorian Chant: O gloriosa domina (1300)

Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Symphony in a (1896)

Quincy Porter: Duo for Viola & Harpsichord (1957)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Gavotte (1936)

Paul Desmond: Take Five (1959)

Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Wolfgang Amadeus Mozart: Two Minuets from Divertimento No.2 (1772)

Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955)

Hazel Scott: Idyll (1946)

Franz Schubert: Scherzo from Octet (1824)

Joachim Raff: Andante from Octet for Strings (1872)

Samuel Barber: Violin Concerto (1939)

Wilhelm Stenhammar: Overture from Serenade (1913)

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in C (1720)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' (1880)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Waltz No. 10 in b (1829)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Gregorio Allegri: Miserere (1638)

Giovanni Palestrina: Sanctus from Pope Marcellus Mass (1562)

Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture (1900)

Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite (1909)

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

William Grant Still: Three Visions (1936)

Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant (1878)

Eubie Blake: Charleston Rag (1899)

Clarence Woods: Slippery Elm Rag (1912)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Louis Moreau Gottschalk: Souvenir de Porto Rico (1857)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Antonio Vivaldi: Allegro from Violin Concerto 'La Stravaganza' (c.1714)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Les sons et parfums tournent dans l'air du soir (1910)

John Williams: The Force Awakens: March of the Resistance (2015)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Little Russian' (1880)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Wilhelm Stenhammar: Finale from Serenade in F (1913)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Hobgoblin (1904)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad (1904)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' (1895)

Margaret Bonds: Simon Bore the Cross: Walkin' to Calvary (1965)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Margaret Bonds: Credo (1960)

Robert Schumann: Romance in A (1849)

Joseph Fiala: Finale from English horn Concerto (1780)

Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Florence Price: Piano Concerto in One Movement (1934)

Morton Gould: American Ballads (1976)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture (1792)

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1816)

Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments (1884)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 (1872)

Eubie Blake: Love Will Find a Way (1921)

Eubie Blake: The Baltimore Todolo (1910)

Joseph Haydn: Symphony No. 30 in C 'Alleluja' (1765)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c 'Little Russian' (1872)

Jessie Montgomery: Coincident Dances (2019)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G (1910)

Gregorio Allegri: Miserere (1638)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Wilhelm Stenhammar: Andante from Piano Concerto No. 1 (1894)

Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 (1739)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale (1919)